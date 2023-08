Lenovo: presentati Lenovo Tab P12 e Tab M10 5G

Lenovo presenta Lenovo Tab P12 e Tab M10 5G una nuova generazione di tablet per lo studio, il multitasking e l’utilizzo on-the-go

La gamma di tablet Android di Lenovo si arricchisce di due novità: Lenovo Tab P12 e Lenovo Tab M10 5G, progettati per offrire una maggiore versatilità e perfetti per trascorrere al meglio il proprio tempo libero. Questi device integrano un mix di funzionalità per l’intrattenimento, lo studio e l’utilizzo in mobilità, per soddisfare le diverse esigenze nei nuovi contesti d’uso.

Lenovo Tab: caratteristiche

Lenovo Tab P12 è il device ideale per il back-to-school degli studenti delle scuole superiori e dell’università, grazie alle sue feature dedicate allo studio e all’intrattenimento. Dotato di un ampio display 3K da 12,7 pollici per la visione di video e la navigazione sul web, integra un sistema di altoparlanti JBL e di Dolby Atmos, che offrono un’esperienza audio ricca e multidimensionale in grado di esaltare tutti gli aspetti dell’intrattenimento. La durata della batteria permette un utilizzo prolungato sia per lo studio che per le attività di svago. Lenovo Tab P12 si distingue per la compatibilità con la nuova Lenovo Tab Pen Plus e la tastiera ispirata ai modelli ThinkPad, per facilitare l’apprendimento in modo smart. L’ampio display può essere diviso per attività in multitasking, per prendere appunti o per visualizzare documenti, mentre la modalità di lettura e la funzionalità “eye care” di attenzione verso gli occhi favoriscono le sessioni di studio più lunghe e intense. Lenovo Tab M10 5G è stato pensato in particolare per soddisfare gli utenti in movimento alla ricerca di un dispositivo comodo e sempre connesso. Questo tablet offre connettività rapida grazie alla tecnologia 5G e una batteria di lunga durata su uno schermo 2K da 10,61 pollici.

Secondo una recente ricerca di Lenovo, le esigenze degli utenti di tablet sono distinte e in continua evoluzione. La maggioranza dei consumatori utilizza i propri tablet come strumenti con cui combinare navigazione web, intrattenimento, studio e produttività, a dimostrazione del fatto che i momenti di svago sono fondamentali quanto i periodi di produttività. In particolare, le persone attribuiscono un’importanza fondamentale alla durata della batteria. Nell’attuale panorama ibrido, i consumatori fondono sempre più spesso lavoro, studio, intrattenimento e tempo libero. Per rispondere a queste esigenze in continua evoluzione, Lenovo ha progettato i nuovi Lenovo Tab P12 e Lenovo Tab M10 5G come tablet premium (P) e mainstream (M) per l’intrattenimento, l’apprendimento, la produttività e una migliore portabilità per uno stile di vita ibrido attivo.

Lenovo Tab P12: creare, imparare e godersi il tempo libero

Lenovo Tab P12, il tablet Lenovo per il back-to-school, è stato progettato per vivere al meglio sia lo studio che il tempo libero. Questo dispositivo versatile può ospitare più account utenti e soddisfare le esigenze degli studenti. Giocare, studiare e creare: tutto in un unico tablet portatile.

Per l’intrattenimento, l’ampio display LCD da 12,7 pollici di Lenovo Tab P12 ha una risoluzione 3K (2944 x1840) ideale per lo streaming, attività di progettazione e sessioni di light gaming. L’ampio display offre non solo una visione più ampia, ma anche immagini di alta qualità, con una densità di pixel superiore del 50% rispetto a un display Full-HD delle stesse dimensioni. Grazie alla maggiore densità di pixel, il display offre immagini più ricche a parità di dimensioni, con dettagli più complessi e un rapporto di contrasto relativamente elevato per colori più accattivanti. Lenovo Tab P12 integra un sistema di altoparlanti JBL quadrupli e il supporto Dolby Atmos per un’esperienza audio coinvolgente e multidimensionale.

Con una RAM fino a 8 GB alimentata da un processore octa-core, questo tablet è costruito per operazioni veloci e fluide. La durata della batteria è un fattore chiave per la maggior parte degli utenti: Lenovo Tab P12 è quindi dotato di una batteria da 10.200 mAh, che consente fino a 10 ore di riproduzione video – ideale per lunghe pause di svago.

Libertà dal Wi-Fi con Lenovo Tab M10 5G

Lenovo Tab M10 5G è adatto agli utenti che apprezzano la connettività mobile continua, senza doversi preoccupare della stabilità del Wi-Fi. Il tablet offre infatti la comodità di essere sempre connessi alla velocità del 5G: a casa, in campeggio, in hotel o in qualsiasi altro luogo. Dotato della piattaforma mobile Snapdragon 695 5G, questo tablet è stato progettato per chi è spesso in viaggio in spazi outdoor. Sia immersi nella natura che durante un viaggio, gli utenti di Lenovo Tab M10 5G possono accedere ininterrottamente allo streaming video, alle videochiamate con gli amici, a download rapidi e persino al cloud gaming. La connettività ad alta velocità è disponibile praticamente ovunque grazie alle bande 5G Sub6 integrate con una configurazione di priorità dei dati mobili.

Grazie alla frequenza di aggiornamento a 90 Hz del display 2K da 10,61 pollici, videochiamate e streaming sono fluidi e senza ritardi. Alle straordinarie immagini del tablet si aggiunge un audio superlativo grazie all’immersività di Dolby Atmos. Questo tablet presenta un design a due tonalità con finitura opaca e un peso di circa 490 g ed è perfettamente adatto all’uso all’aperto, con una classificazione IP52 per la resistenza alla polvere e all’acqua e proprietà antigraffio per una maggiore durata.

Lenovo Tab M10 5G è dotato di una batteria da 7700 mAh che permette fino a 12 ore di riproduzione video, con la comodità di una ricarica rapida fino a 20W. Il display certificato TÜV per la protezione della vista offre un’esperienza di lettura più confortevole, riducendo al minimo la luce blu e lo sfarfallio, mentre la modalità di lettura immersiva permette di passare facilmente dalla modalità a colori a quella monocromatica durante la lettura della libreria digitale. Lenovo Tab Pen Plus offre la versatilità necessaria per l’esplorazione e la creatività.

Prezzi e disponibilità In Italia

Lenovo Tab P12 con Lenovo Tab Pen Plus inclusa è disponibile in Italia a partire da 449 euro, mentre la versione completa di tastiera è disponibile a partire da 589 euro (IVA inclusa).

Lenovo Tab M10 5G avrà un prezzo di 399 euro (IVA inclusa) e sarà disponibile in mercati selezionati a partire da agosto 2023.