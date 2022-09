JVC: presenta i nuovi auricolari Nearphones HA-NP35T

Con i nuovi Nearphones, JVC offre un’esperienza audio senza precedenti, per rimanere sempre connessi con il mondo circostante, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

JVC amplia la propria gamma di auricolari presentando i nuovi Nearphones HA-NP35T, pensati per offrire una nuova esperienza audio che permette di rimanere connessi con i momenti importanti della vita quotidiana. Grazie a innovative tecnologie che lasciano scoperti i padiglioni auricolari, i nuovi Nearphones HA-NP35T lasciano entrare i suoni dell’ambiente circostante senza alcun fastidio all’orecchio e permettono, quindi, di ascoltare musica o effettuare chiamate senza mai perdere il contatto con il mondo circostante.

Comfort & Design

L’esclusiva forma distingue questi auricolari dai classici presenti sul mercato: il design dei i nuovi Nearphones HA-NP35T, infatti, include elementi morbidi e rigidi che avvolgono perfettamente l’orecchio al suo esterno, garantendo massimo comfort senza pressioni o suoni propagati per conduzione ossea.

Questo design innovativo che lascia scoperta l’area del padiglione auricolare è in grado di garantire trasparenza sonora e, una chiara percezione dei suoni esterni. In questo modo, è possibile rimanere in contatto con l’ambiente circostante anche quando si è al telefono oppure parlare con persone nelle vicinanze mentre si ascolta la propria musica preferita.

Inoltre, i due microfoni presenti in ogni auricolare consentono una chiara trasmissione vocale, così come l’intuitiva funzione Muto e la riduzione del rumore circostante rende gli HA-NP35T ideali anche per i meeting online o le lezioni, senza occludere il padiglione auricolare. Leggeri, compatti ed ergonomici, i nuovi auricolari si possono comodamente indossare tutto il giorno.

Vantaggi degli auricolari Nearphones

I nuovi Nearphones sono la nuova frontiera degli auricolari: non bloccano il canale uditivo e consentono di avere la piena consapevolezza dell’ambiente circostante.

Questo torna particolarmente utile quando si fa attività fisica all’aperto o sui mezzi di trasporto, per non perdersi messaggi di servizio importanti, segnali di pericolo o rumori del traffico. I nuovi HA-NP35T garantiscono, infatti, la perfetta percezione dei rumori ambientali. Sono anche ottimi per ascoltare la musica di sottofondo nei momenti più stressanti come presentazioni o negoziazioni senza perdere nessun dettaglio.

Durata della batteria e sostenibilità

La durata della batteria di 17 ore, 7 ore di uso continuativo, più 10 ore della custodia, permettono un uso prolungato degli auricolari. Queste caratteristiche, insieme alla tecnologia Noise Cancelling e alla resistenza all’acqua (IPX4), rendono i nuovi Nearphones ideali per ogni esigenza ed estremamente versatili.

Non da ultimo, JVC ha progettato i nuovi HA-NP35T pensando non solo al design e alla connessione con il mondo circostante, ma anche al rispetto per l’ambiente. Il loro packaging è infatti realizzato con materiali eco-friendly.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Nearphones HA-NP35T sono disponibili in Bianco e in Nero al prezzo di €89,99. Cosa ne pensate di questi nuovi auricolari, per rimanere sempre connessi con il mondo circostante, con un’esperienza audio senza precedenti di JVC? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.