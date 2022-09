Recensione Hydro G Pro 1000W: potenza bruta e prestazioni top

In questa recensione vedremo da vicino l’alimentatore Hydro G Pro 1000W, capace di gestire al meglio praticamente ogni build da gaming

Da sempre, quando si costruisce un build, il primo pensiero viene espresso per componenti talvolta non così fondamentali. L’alimentatore è spesso lasciato come ultimo componente d’acquistare, il pensiero comune è “il budget è questo, con quello che rimane compro l’alimentatore”. Oggi invece cerchiamo di dare importanza ad un componente che davvero sostiene, sotto tutti i punti di vista, ogni prezzo del nostro computer. La recensione di oggi infatti è dedicata al Hydro G Pro da ben 1000W.

Unboxing ed estetica | Recensione Hydro G Pro 1000W

Confezione ricchissima di informazioni e veramente d’impatto. Così come d’impatto è l’estetica e il design della confezione e del packaging. Informazioni relative al wattaggio, alla silenziosità e ai numerosi punti di forza di un alimentatore che di certo non bada a compromessi. Il colore nero dell’alimentatore è veramente vivido. Sull parte esterna ha l’ingresso per l’alimentazione, il tasto on/off ed il tasto che permette di abilitare e disabilitare la funzione ECO.



photo16628125131

Caratteristiche tecniche

Ecco una carrellata delle principali pecualirità di questo alimentatore.

Potenza di output: 1000W

Form factor: ATX (150x150x86mm)

(150x150x86mm) Certificazione 80 PLUS Gold

Voltaggio di input: 100-240 Vac

Efficienza del 90%

del 90% Ventola di tipo FDB da 120mm

Temperatura di lavoro compresa tra i 0 ed i 50°

Protezioni: OCP, OVP, OPP, SCP, OTP

Trattandosi di un alimentatore di tipo totalmente modulare, troviamo a corredo un gran numero di cavi, ecco la lista completa:

Utilizzo e funzionalità | Recensione Hydro G Pro 1000W

L’alimentatore è stato messo alla prova su diverse testbench, ad ogni modo quella che reputiamo essere quella di riferimento sarà la seguente:

Processore: Intel core i5 12600

Intel core i5 12600 Scheda madre: BIOSTAR 660GTA

BIOSTAR 660GTA RAM: Corsair Vengeance 16gb 3200 MHz

Corsair Vengeance 16gb 3200 MHz Alimentatore: Hydro G Pro 1000W

Hydro G Pro 1000W Dissipatore: BeQuiet! Pure Loop 240FX

BeQuiet! Pure Loop 240FX Scheda video: AMD 6700 XT Reference

Il carico è sempre stato retto alla grandissima da questo alimentatore, che comunque potrebbe sobbarcarsi anche componenti potenti il doppio di quelli utilizzati nei test. I condensatori giocano un ruolo a dir poco fondamentali nell’ecosistema perché permettono di raggiungere temperature folli anche sotto carico. I sistemi di sicurezza adottati, tra cui OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection) e OPP (Over Power Protection) permettono all’utilizzatore di dormire sonni tranquilli anche grazie alla ventola da 120mm che mantiene fresca la build da quel punto di vista.

Grafici utili | Recensione Hydro G Pro 1000W

Hydro G Pro 1000W mette a disposizione anche una serie di grafici che mettono in relazione non solo la rumorosità ma anche e sopratuttto l’efficienza. Ricordiamo che la modalità ECO permette di tenere spenta la ventola da 120mm quando il carico sull’alimentatore è inferiore ad una certa percentuale. In questo modo il comfort uditivo sarà garantito al 100%.

Conclusioni e prezzi

Il prezzo non è sicuramente un punto di forza, ma è comunque giustificato dai materiali e dalla resa. Bisogna anche tenere sotto osservazione il fatto che, con tutta probabilità, all’80% degli utenti medi un alimentatore da 1000W sia del tutto sovradimensionato. Di certo non è una scelta sbagliata tuttavia, anche perché si potrà contare sul fatto che in futuro sarà un alimentatore di sicuro e valido e magari per futuri upgrade troveremo già dalla nostra parte la solidità di un alimentatore come questo.

photo16628125133

photo16628125134

La garanzia di 10 anni è solo la ciliegina sulla torta di un prodotto che ci ha convinto. Voi cosa ne pensate di questo Hydro G Pro 1000W? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.