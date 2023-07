Se avete provato il nuovo sistema operativo di Apple, ma non vi è piaciuto e volete eseguire il downgrade da iOS 17 Beta, ecco che vi spieghiamo come

Il downgrade da iOS 17 Beta è un processo che consente agli utenti di tornare alla versione precedente del sistema operativo iOS dopo aver installato una versione beta. Le versioni beta di iOS sono rilasciate agli sviluppatori e agli utenti registrati per testare le nuove funzionalità e raccogliere feedback prima del rilascio ufficiale.

Tuttavia, durante l’utilizzo di una versione beta, è possibile incontrare problemi come instabilità del sistema, errori o incompatibilità con le applicazioni. Questi problemi possono influire negativamente sull’esperienza dell’utente e renderne difficile l’utilizzo quotidiano del dispositivo. Il downgrade consente agli utenti di tornare a una versione stabile e pubblica di iOS, eliminando così i problemi incontrati nella beta.

Downgrade da iOS 17 Beta: come fare?

Innanzitutto, è necessario avere una copia di backup dei dati importanti del dispositivo prima di procedere al downgrade. Questo assicura che i dati non vengano persi durante il processo. Inoltre, il downgrade può richiedere del tempo e richiede la connessione a un computer con iTunes o Finder per eseguire il ripristino del dispositivo. È anche importante notare che il downgrade potrebbe non essere sempre possibile, poiché Apple potrebbe bloccare i downgrade da versioni beta più recenti per motivi di sicurezza o compatibilità.

Per semplificare il processo e garantirvi il downgrade da iOS 17 Beta, vi proponiamo oggi un metodo alternativo che è l’utilizzo di UltFone iOS System Repair. Si tratta di un software ricco di funzionalità che permette di risolvere numerose problematiche e blocchi negli iPhone, tra cui anche il problema del downgrade. Farlo è davvero semplice, vediamo come.

Downgrade con UltFone iOS System Repair

Utilizzando UltFone iOS System Repair non dovremo passare attraverso iTunes e quindi non dovremo sottostare alle varie limitazioni imposte da Apple. Il software è semplicissimo da utilizzare, basterà seguire questi semplici passaggi:

Installare il software sul computer e selezionare la funzione “Riparare sistema operativo” che si trova nell’interfaccia principale. Fare clic su “Correggere” e visualizzare le informazioni sul proprio dispositivo e la versione supportata al momento. A questo punto, fare clic su “Scaricare” e scaricare il firmware (iOS 16). Una volta che il firmware sarà completamente scaricato, fare clic su “Ripristinare ora“. Il software inizierà a rimuovere iOS 17 dal dispositivo. Attendere che il processo termini completamente. Una volta che il processo di riparazione sarà finito, il dispositivo tornerà a iOS 16.

Semplice no? Tra l'altro il downgrade da iOS 17 Beta ad iOS 16 non è l'unico possibile. UltFone iOS System Repair inoltre offre numerose funzionalità utili come la risoluzione del blocco dello schermo, del riavvio continuo e congelamento delle app. Provatelo!