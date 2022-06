Siti eCommerce: la rivoluzione digitale dello shopping

Un sito eCommerce è l’alternativa digitale al classico negozio fisico, con cui condivide lo scopo – vendere – amplificandone però i vantaggi e riducendo le difficoltà

Nella società di oggi è sempre più probabile aver acquistato almeno una volta nella vita materiali o servizi su piattaforme online. Per comodità, perché non era possibile uscire di casa in quel momento, o perché il prodotto che si desiderava non è reperibile nelle proprie vicinanze.

È ormai una consuetudine essere clienti di uno o spesso più eCommerce, che sono diventati una costante della nostra vita esattamente come il supermarket sotto casa. Tuttavia è molto probabile che si conosca davvero poco del loro funzionamento, o di tutti i vantaggi che possono portare a chi decide di utilizzarli per integrare o addirittura sostituire il proprio negozio fisico.

Pertanto, ora cercheremo di saperne di più!

Come nasce un sito eCommerce?

partiamo proprio dalle basi: per aprire un eCommerce non ci si può improvvisare. Bisogna possedere un’attività di vendita o, se si parte da zero, avere ben chiaro il settore che si vuole trattare.

Se le competenze commerciali ci sono tutte, ma si è in dubbio su quelle informatiche, niente paura: esistono aziende specializzate in grado di fornire tutto l’aiuto necessario, da una consulenza fino alla costruzione del sito da zero. Tra esse possiamo citare come esempio la DSI Design, una Web Agency a Torino.

Affidarsi a degli esperti è importante, specialmente all’inizio, per non commettere errori: un eCommerce che funzioni e dia profitto deve essere tanto pratico – per i venditori come per i clienti – quanto esteticamente curato. Gli utenti che arrivano sulla piattaforma colpiti da una prima impressione positiva, devono essere convinti a restare per i vantaggi che vengono loro forniti: offerte e promozioni, un catalogo ampio e in continua espansione, la possibilità di pagare con svariati metodi e di usufruire del sito in più di una lingua.

I venditori possono creare l’environment migliore per lo shopping con l’aiuto di un eCommerce che li agevoli con numerose funzioni per gestire le vendite in autonomia, organizzare gli articoli, monitorare gli ordini e la fatturazione, occuparsi della spedizione e delle varie strategie di marketing.

Inoltre la grafica, preferibilmente semplice ma accattivante, dovrà essere soprattutto responsive: deve cioè adattarsi a ogni dispositivo su cui viene visualizzata, dal portatile allo smartphone, condizione chiave dato che sempre più acquisti vengono portati a termine dal proprio telefono.

Un utilizzo competente del proprio sito di vendita non potrà che portare vantaggi alla propria attività commerciale.

I mille vantaggi della vendita online

Se un negozio fisico è ovviamente assoggettato a uno spazio geografico e a determinati orari, l’eCommerce si muove in contesti molto più ampi e liberi. Il fatto che la propria clientela ideale possa a trovarsi a 100 km di distanza o che possa effettuare acquisti solo la sera tardi, dopo il lavoro, non è più un problema se il proprio sito funziona 24 ore al giorno e può raggiungere potenzialmente ogni luogo. Ma i vantaggi non finiscono qui!

Un negozio digitale prevede meno spese di gestione, meno dipendenti, meno ore di lavoro, meno bollette: non serve un locale con acqua, luce e riscaldamento se tutto può essere conservato con sicurezza in un magazzino.

Esiste poi la soluzione dropShipping, che prevede la vendita senza magazzino, per cui il commerciante trasferisce l’ordine effettuato sulla sua piattaforma direttamente ai fornitori. Ancora più conveniente, dato che non serve nemmeno un luogo fisico dove lavorare, solo un dispositivo connesso a internet.

I risparmi possono così essere investiti in altre attività volte a favorire il proprio eCommerce, in testa la promozione.

Far conoscere la propria attività di eCommerce

Pubblicità in tv o in radio, volantini e cartelloni sono certamente sempre utili, tuttavia il luogo principe in cui sponsorizzare un’attività digitale è proprio la rete stessa. Di nuovo, gli esperti nel settore possono aiutarci.

La promozione parte dalla redazione del sito stesso, i cui testi possono essere ottimizzati con la tecnica SEO, ovvero Search Engine Optimization, inserendo parole chiave, comunemente digitate dagli utenti su Google e simili per individuare i negozi e i prodotti di cui necessitano.

Questo metodo può anche essere implementato dal Link Building, strategia off page che consiste nel posizionare un proprio link in un altro sito, al fine di aumentarne l’autorevolezza e farlo arrivare tra i primi risultati delle ricerche.

Altri sistemi sono la promozione attraverso campagne Google Ads e sui principali social network, importanti anche per stabilire un contatto più informale con i propri clienti.

La cura e la gestione attenta di un eCommerce, con costanza e organizzazione, permetterà alla propria attività di vendita di crescere sempre di più, fino a imporsi come leader nel proprio settore.