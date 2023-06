Link building: come ottenere backlink da altri siti web

Cercare di ottenere dei backlink da altri siti è una attività nota come link building ed è fondamentale per mantenere un buon posizionamento sui motori di ricerca

La link building è un’attività diventata una delle fondamentali nel campo del web marketing, essenziale per migliorare la visibilità online e ottenere un buon posizionamento sui motori di ricerca.

Attraverso la link building si ottengono collegamenti ipertestuali, noti come backlink, da altri siti web verso il proprio. Questi link risultano importanti per indicare ai motori di ricerca la rilevanza e l’autorevolezza del proprio sito web.

Più backlink di qualità si ottengono, maggiori sono le probabilità di posizionarsi in cima ai risultati nei motori di ricerca. La link building è quindi un’attività complessa, che vede coinvolte figure quali il SEO specialist, per la parte strategica, gli editori dei siti web, per la pubblicazione di articoli e i copywriter esperti, per la scrittura di contenuti in ottica SEO. Per questo motivo è necessario affidarsi a realtà esperte nel settore come https://linkjuice.it/link-building/.

I backlink, quindi, hanno un valore molto alto nella costruzione di una strategia vincente di marketing, ma cosa sono esattamente? E come si ottengono?

Backlink: cosa sono e perché servono

I backlink rivestono un ruolo fondamentale nella SEO e, quindi, nel posizionamento di un sito web sui motori di ricerca, contribuendo al suo ranking, ovvero a determinare su quale posizione comparirà quando un utente farà una ricerca in merito a una specifica parola chiave.

Questi, inoltre, consentono anche di aumentare le visite referral, ovvero il numero di visite da parte di utenti che arrivano da altri siti web. In sostanza, quindi, i backlink sono citazioni che portano l’utente a navigare attraverso diverse pagine web, tra cui anche la nostra se riusciamo a inserirci all’interno di questa tela di comunicazione.

Avere backlink di qualità porta perciò diversi vantaggi, tra cui un posizionamento migliore sui motori di ricerca, un maggior traffico sul nostro sito web e una maggiore autorevolezza agli occhi di Google.

Link building: come si ottengono i backlink

Ottenere backlink di qualità non è semplice e deriva da una combinazione di diverse strategie e tecniche, tra cui link building, content marketing e digital PR. In altre parole, una strategia vincente oggi è quella di creare contenuti di qualità e ottimizzati e instaurare rapporti con gli editori, affinché si possa ottenere backlink dai loro siti web.

Quindi, per riuscire a ottenere backlink di qualità è fondamentale partire dalla selezione e dal contatto di siti web specifici. È necessario scegliere siti affidabili e di qualità, come blog influenti, marchi popolari o siti editoriali noti, e proporsi di scrivere contenuti di qualità per loro, inserendo così il backlink in modo naturale.

È importante, inoltre, lo studio della concorrenza: bisogna capire in che modo usano i backlink i competitors così da riuscire a proporre un modello che sia simile ma originale, e tentare di superarli nel posizionamento per parole chiave interessanti.

Tutte queste operazioni richiedono una certa conoscenza delle tecniche SEO, per cui è importante non trascurare la formazione e l’aggiornamento in merito, per conoscere sempre in che modo i motori di ricerca funzionano e come usarli.

Conclusioni

Ottenere backlink di qualità è fondamentale per migliorare la visibilità online e il posizionamento sui motori di ricerca. Questi, infatti, contribuiscono al ranking del sito e aumentano il traffico al sito.

La strategia vincente comprende principalmente la creazione di contenuti di qualità, la collaborazione continuativa con gli editori e l’analisi della concorrenza. Tutte attività che esperti in Link Building, SEO e Digital PR possono portare avanti con successo.