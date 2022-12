In che modo la sicurezza informatica influisce sulla strategia aziendale

La tecnologia ci ha dato l’opportunità di mitigare i rischi e creare migliori meccanismi di gestione per affrontare le grandi operazioni. Tuttavia, le operazioni su larga scala sono soggette a rischi

E il rischio più grande che le grandi organizzazioni multinazionali devono affrontareè il rischio della cibersicurezza.

La sicurezza informatica è un argomento di discussione nella mente dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione. Non è sorprendente, dato che il costo degli attacchi informatici continua ad aumentare ogni anno. Lo studio IBM del 2022 ha scoperto che il costo di una violazione dati ha raggiunto un picco record di $ 4,35 milioni.

Gli attacchi informatici e le attività fraudolente possono perturbare le operazioni aziendali e causare perdite finanziarie, danni alla reputazione e perdita di fiducia, il tutto con un impatto negativo sulle prestazioni aziendali e sui vantaggi competitivi. Ogni azienda ha risorse digitali come informazioni riservate, segreti aziendali e informazioni sui clienti che devono essere protette.

Gli attacchi informatici influiscono sulla posizione competitiva

Gli attacchi informatici e la non conformità possono avere conseguenze negative per le imprese e possono causare alle organizzazioni un declino della loro posizione competitiva. Mentre la C-suite ha capito che le minacce informatiche sono accurate, il problema è che i manager esecutivi e i responsabili della sicurezza in genere parlano in lingue diverse.

Il rischio informatico è un rischio aziendale

La C-suite potrebbe aver bisogno di acquisire l'esperienza per valutare i rischi associati alla sicurezza informatica. I dipartimenti di sicurezza informatica sono in genere noti per aver bisogno di aiuto per tradurre le minacce informatiche in qualcosa che la C-suite può comprendere. Tuttavia, il risultato finale è un'incoerenza nel profilo di rischio e nella strategia di sicurezza informatica, lasciando l'azienda a rischio e che deve prepararsi.

Adottare un approccio olistico

I membri della C-suite devono adottare un approccio olistico alla sicurezza informatica e sapere come le minacce informatiche influenzano le aziende e come la strategia di sicurezza informatica può essere integrata nel piano aziendale. Dovrebbero assumersi la responsabilità di stabilire i controlli essenziali di gestione del rischio e di supervisione e garantire che la società disponga di risorse di capitale sufficienti in caso di incidente.

Molte organizzazioni sono passate alla trasformazione digitale anni fa, ma la tecnologia è ora vitale per garantire che le aziende funzionino. Di conseguenza, più processi (in particolare le procedure aziendali cruciali) rischiano di essere presi di mira da attacchi informatici.

La capacità di ridurre al minimo i tempi di inattività imprevisti per le strategie e i servizi digitali è essenziale per evitare interruzioni del business. Questo è il motivo per cui il cyber deve essere considerato un serio rischio aziendale.

Gestione del rischio

L'obiettivo primario della gestione del rischio risiede nella sua capacità di generare e salvaguardare valore aziendale rivedendo il potere dell'organizzazione di gestire il proprio business. La gestione del rischio cerca di riconoscere e monitorare il rischio, impedire che la minaccia diventi una realtà e ridurre l'impatto di un incidente di rischio.

Controlli per mitigare il rischio

I controlli per la supervisione della vigilanza influenzano la probabilità e l’impatto di attacchi informatici e violazioni. I dirigenti della C-suite devono avere familiarità con i controlli di sicurezza essenziali e la conformità per essere consapevoli del lavoro del dipartimento di sicurezza informatica per garantire che l’azienda sia sicura.

L'uso di misure preventive, come il monitoraggio automatizzato dei sistemi e la gestione del rischio informatico, può ridurre al minimo il rischio di un attacco o di un problema di non conformità.

Tuttavia, se le misure preventive falliscono e viene scoperta una violazione della sicurezza, le aziende devono disporre di un sistema di sicurezza reattivo come il backup e sistemi di risposta agli incidenti di sicurezza automatizzati per ridurre al minimo gli effetti.

È impossibile evitare gli attacchi informatici. I dirigenti devono riconoscere il prezzo dei ritardi e nessun impatto negativo del servizio. Devono inoltre garantire che l’azienda disponga di una strategia di recupero.

Ciò include garantire che la tua azienda abbia i fondi per ricreare processi e funzioni. In caso contrario, l'industria rischia di commettere errori strategici significativi e di investire in modi dispendiosi, che potrebbero comportare gravi svantaggi competitivi.

Conclusione

Riconoscere il rischio informatico come un rischio aziendale potrebbe consentire alla C-suite di ridurre il rischio implementando misure di sicurezza adeguate come la sorveglianza e il monitoraggio della sicurezza automatica. Possono anche essere sicuri che i beni più preziosi siano adeguatamente protetti.

Un approccio completo alla gestione del rischio alle minacce legate al cyber può portare a decisioni migliori in materia di investimenti in sicurezza e di gestione dei rischi, a risultati migliori in caso di violazione e a una maggiore garanzia di conformità alle normative e alle norme. Alla fine, la sicurezza informatica è fondamentale per abilitare e proteggere ogni strategia aziendale.