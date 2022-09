Giochi di carte: le più interessanti versioni per PC e mobile

Le carte sono da sempre uno dei passatempi preferiti dagli italiani, tanto che anche con il passare degli anni la situazione non è affatto cambiata in termini di diffusioni dei giochi

L’avvento di Internet non ha portato i giocatori italiani a mettere le carte da parte, ma, anzi, con lo sviluppo di determinate piattaforme digitali, ha anche facilitato il loro sviluppo. Se prima potevano essere utilizzate solamente contro amici o parenti durante i momenti di aggregazione, adesso esiste anche la possibilità di sfidare l’intelligenza artificiale. Se pensiamo ai passi in avanti che sono stati fatti e che devono ancora essere compiuti, visto che il nostro paese è ancora indietro rispetto ad altri in Europa per quanto concerne la digitalizzazione, scopriamo che le carte nel corso dei secoli sono cambiate radicalmente rispetto al passato remoto.

Le origini e l’evoluzione delle carte da gioco

A differenza di quanto si possa pensare, le carte hanno delle origini lontanissime rispetto ai giorni nostri. Le prime testimonianze, infatti, risalgono addirittura al X secolo in India e in Cina. Con il passare del tempo, le carte si sono diffuse in tutto il mondo e hanno iniziato un processo di evoluzione che le ha portate fino ad oggi. Una volta giunte nel continente europeo, infatti, la loro struttura e il loro aspetto, grazie all’introduzione dei disegni che ne hanno notevolmente semplificato l’utilizzo, sono radicalmente cambiati. Nel corso del XV secolo hanno cominciato a raffigurare le famiglie reali europee e i loro vassalli, mentre tra il Cinquecento e il Seicento sono apparsi i primi manuali che avevano come obiettivo quello di fissare le regole dei giochi di carte. Le indicazioni del valore delle carte sui bordi sono apparse solamente nel XIX secolo.

Le carte da gioco in Rete

Come già anticipato in precedenza, nonostante l’avvento di Internet, le carte da gioco non si sono fatte da parte. Paradossalmente, l’utilizzo delle carte dal punto di vista fisico si è notevolmente ridotto in favore di quello digitale. Ad oggi, infatti, l’utente ha la possibilità di accedere a determinate app o a determinati portali di gioco, sfidare l’intelligenza artificiale e scegliere il livello di difficoltà più consono. Sugli store dei nostri smartphone o dei nostri tablet, a tal proposito, possiamo trovare tantissime app che fanno riferimento al gioco di carte al quale giochiamo più spesso. Un esempio è la Scopa, giocabile anche online attraverso un dispositivo elettronico ed una semplice connessione ad Internet.

Oggi, inoltre, grazie alla presenza del 5G, l’accessibilità è ancora maggiore così come la velocità di navigazione sul web. Un altro esempio pratico è il Burraco, che, così come altri giochi, ha goduto dell’avvento dell’online e si è diffuso ancor più di prima. Oltre alle app, esistono anche tanti portali a tema che svolgono la stessa identica funzione. Su tutti Goldbet Casino, che mette a disposizione una sezione piuttosto aggiornata e ricca di giochi di carte: dai classici italiani, passando per Poker e Blackjack, fino ad arrivare ad “UNO”. Insomma, il gioco si è così tanto evoluto da dare la possibilità agli utenti di giocare con pochi clic e di interagire con persone provenienti da ogni parte del mondo.

Un ulteriore aspetto, infatti, è quello legato all’aggregazione sociale, che risulta essenziale nella vita di ogni individuo. Se si è da soli in casa, basterà accendere un dispositivo elettronico, accedere ad un’app o ad un portale a tema e trovare qualche sfidante. Grazie ad Internet, infatti, adesso c’è la possibilità di riprodurre l’atmosfera delle partite contro giocatori reali nelle varie modalità live. Non a caso, molti siti organizzano manifestazioni per le quali è possibile passare una giornata di gioco e aggregazione diversa dal solito.