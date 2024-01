Palworld: arriva la risposta ufficiale di The Pokémon Company

Non temete: The Pokémon Company è più che consapevole dell’esistenza di Palworld, sotto il quale il ghiaccio sta per farsi sottilissimo

In questi ultimi giorni Palworld ha praticamente monopolizzato le nostre pagine, ma tra le molte guide dedicate al gioco nella sua fase di early access ci chiedevamo cosa ne pensasse The Pokémon Company. Del resto, pur essendo emerse in seguito prove dell’inesattezza circa l’analisi dell’utente di Twitter Byo che ha passato al microscopio i modelli 3D, l’iniziale no comment dei detentori della multimiliardaria IP non lasciava presagire granché di buono. La dichiarazione odierna parla chiaro: “Intendiamo investigare e prendere le dovute contromisure per ogni infrazione di copyright” sui mostriciattoli tascabili ufficiali. Il gioco di Pocketpair non è stato menzionato per nome, ma con le sue vendite (parliamo di un record ad oggi oltre gli otto milioni) non era neanche necessario.

BREAKING: The Pokémon Company has finally made an official statement regarding Palworld, saying, “We intend to investigate and take appropriate measures to address any acts that infringe on intellectual property rights related to the Pokémon.” https://t.co/hom5nYn3ju pic.twitter.com/4cXRS9X5o7 — IGN (@IGN) January 25, 2024

La dichiarazione di The Pokémon Company sul successo di Palworld

“Abbiamo ricevuto molte segnalazioni circa il gioco di un’altra azienda uscito a gennaio 2024”, prosegue The Pokémon Company in merito a Palworld. “Non abbiamo fornito alcun permesso per l’utilizzo della nostra IP o dei suoi assetti nel titolo”, prima del passaggio che abbiamo incluso nel nostro incipit. “Continueremo a proteggere ed amare i nostri personaggi e il loro mondo, cercando di unire così quello reale in futuro.” Prima di questa dichiarazione, Pocketpair ha insistito sulla maggior ispirazione che il gioco trae da Ark Survival Evolved e Vanaheim rispetto a Pikachu e compagnia. Takuro Mizobe, amministratore delegato del team di sviluppo, ha precedentemente ribadito che Pocketpair ha sostenuto i test legali del caso. Nexus Mods, sito dove potete trovare le varie mod della nostra ultima guida, rifiuta categoricamente di rilasciare quella dedicata ai mostri da taschino per evitare ripercussioni legali.

