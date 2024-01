La scheda grafica AMD Radeon RX 7600 XT arriva sul mercato italiano

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda gradica Radeon RX 7600 XT ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

AMD ha anche rilasciato il driver AMD Software: Adrenalin Edition 24.1.1, che incorpora la tecnologia AMD Fluid Motion Frames. Garantendo un notevole aumento degli FPS fino al 97% per un gameplay più fluido. Il driver introduce anche una nuova tecnologia di Video Upscaling , il supporto al rilevamento del testo Content Adaptive ML per lo streaming 4K e miglioramenti della qualità di codifica AV1, HEVC, AVC e OBS. La Radeon RX 7600 XT è disponibile presso i partner AMD ad un prezzo etail suggerito di 369,90 euro .

Questa scheda grafica è particolarmente indicata per stimolare la creatività degli utenti impegnati in carichi di lavoro di intelligenza artificiale e creazione di contenuti. Le caratteristiche principali della AMD Radeon RX 7600 XT includono: un notevole aumento delle prestazioni e una massima fluidità grazie alla tecnologia AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Quest’ultima disponibile nel nuovo driver AMD Software: Adrenalin Edition rilasciato oggi .

La scheda grafica AMD Radeon RX 7600 XT è stata progettata per fornire prestazioni eccezionali nei giochi più impegnativi e nelle applicazioni di creazione di contenuti attuali e future. Tutto ciò offrendo una serie di funzionalità avanzate per massime prestazioni. Con una capacità di VRAM di 16 GB , unità di calcolo evolute AMD RDNA 3, tecnologia AI avanzata e acceleratori ray tracing dedicati. La Radeon RX 7600 XT assicura esperienze di gioco e ray tracing fluide , veloci e visivamente sbalorditive a una risoluzione di 1080p.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)