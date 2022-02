I migliori videogiochi di guerra per PlayStation, Xbox, PC e Switch

I videogiochi di guerra sono tra i passatempi migliori per poter sperimentare nel modo più diretto le vicissitudini che hanno segnato l’umanità: in questa guida ne illustreremo i più validi

Nonostante siano vittima di numerose controversie, i titoli che utilizzano la guerra come tema centrale hanno conquistato il favore dei videogiocatori sin dagli albori di questo media d’intrattenimento. Ovviamente, si sprecano i discorsi portati avanti dai detrattori dei videogiochi nel corso degli anni, i quali descrivono questo genere come la fonte più determinante della violenza che si insidia nell’animo dei giovani. Eppure, è evidente come i titoli che sollevano l’argomento del conflitto tra parti diverse difficilmente risultano riducibili unicamente al cosiddetto “spara spara”.

I videogiochi di guerra sono in grado di aumentare l’autostima di un individuo, donandogli non solo una valvola di sfogo ma anche un senso di conquista, aumentando la capacità di progettare le proprie mosse secondo un ragionamento strategico, e d’intervenire con il proprio istinto se necessario. Inoltre, sebbene queste siano solitamente le produzioni più gettonate, alcuni videogiochi utilizzano la guerra anche come una semplice sorta di eco, udibile vagamente mentre esso fa da sfondo alle vicende narrate. In questa guida, presenteremo allora i migliori videogiochi di guerra che il mercato offre attualmente.

Un conflitto trascendentale

L’enorme quantità di generi videoludici, con i loro rispettivi sottogeneri e subculture, dimostra come i videogiocatori non siano tutti uguali, neanche per quanto riguarda il tema della guerra: alcuni apprezzeranno più un titolo basato sulla sopravvivenza, accompagnata dalla frenesia e dal movimento, come nel caso di uno sparatutto; altri preferiranno invece dilettarsi nella distruzione del nemico mediante un approccio più riflessivo, condotto dalla strategia, da un freddo giudizio, e da un percettivo occhio analizzatore. Questa guida ai migliori videogiochi di guerra porrà dunque dei riguardi un po’ ad ogni tipologia di videogiocatore, in modo che chiunque possa trovare il titolo più in grado di toccare le proprie corde.

Battlefield: Bad Company 2 – I migliori videogiochi di guerra

Quando nelle classifiche ci si trova a parlare di videogiochi di guerra, è prassi vedere tra i titoli migliori i nomi di due franchise in particolare: Call of Duty e Battlefield. Trovare un vincitore tra le due saghe diventa un compito piuttosto arduo, poiché entrambi sfoggiano dei giochi figli delle loro epoche, con una propria anima distinta e una struttura che detiene sia dei difetti innegabili, che dei pregi tutt’oggi rimasti nel cuore dei videogiocatori più nostalgici.

Battlefield Bad Company 2 incarna un punto d’incontro perfetto per i giocatori di entrambe i franchise: a differenza delle mappe sconfinate dell’attuale Battlefield, Bad Company 2 sfrutta un perimetro meno esteso ma in modo eccezionale, utilizzando l’iconica distruzione ambientale della serie in ogni forma e su ogni superficie, senza risultare caotico o confusionario. In aggiunta a ciò, il numero ridotto di giocatori apporta un significato ulteriore al gioco di squadra, tant’è che rimane ancora adesso uno degli episodi di Battlefield più amati e tutt’ora giocati dalla community. Battlefield Bad Company 2 conserva al suo interno anche una campagna in singolo, elemento del quale si sente attualmente una fortissima mancanza.

The Saboteur – I migliori videogiochi di guerra

Se Grand Theft Auto ci ha insegnato qualcosa, è che poter girovagare all’interno di una mappa, creando il maggior casino possibile, è dannatamente divertente. E con The Saboteur si sarà in grado di fare anche questo: ambientato a Parigi e nei suoi dintorni nel periodo degli anni 40, nel corso dell’occupazione militare tedesca della principale città della Francia, il titolo offre al giocatore un mondo totalmente esplorabile, portandolo a vestire i panni di un membro della resistenza di nome Sean. Per liberare la sua città, egli è disposto ad effettuare ogni genere d’attività e compito, incluso il mimetizzarsi tra le fronde nemiche rubando l’uniforme dei soldati.

Inoltre, la decisione su come svolgere una determinata missione appartiene al giocatore, che può scegliere di usare un metodo più o meno stealth per raggiungere i propri obiettivi. Si andranno dunque a compiere azioni di sabotaggio di ogni genere, in modo da mandare via i nazisti che occupano i diversi quadranti che vanno a suddividere la mappa. Altra caratteristica chiave di questo titolo è l’atmosfera che esso propone, portando a vivere le ambientazioni cittadine e rurali di una popolazione che annaspa per la rivoluzione: chi ha mai detto che i migliori videogiochi di guerra debbano essere obbligatoriamente sul campo di battaglia? E soprattutto, perché mai la città occupata non dovrebbe essere considerata tale?

Spec Ops: The Line – I migliori videogiochi di guerra

La visione negativa riguardante la guerra è condivisa globalmente: il conflitto, non importa in che luogo o periodo esso avvenga, non può essere una fonte di gioia per le persone. Eppure, nonostante si tratti di un pensiero universale, l’umanità non riesce a rispettare in alcun modo questo ideale, facendosi guidare dall’ambizione, dall’avidità, dall’ipocrisia e dalla menzogna. Da queste premesse ci affacciamo a Spec Ops: The Line, un titolo shooter in terza persona e con un gameplay prettamente incentrato nell’utilizzo delle coperture. Impersonando il capitano Walker, egli s’incamminerà tra le strade desertiche di una Dubai collassata insieme ai suoi due compagni di squadra.

Il compito è quello di soccorrere un importante membro dell’esercito, dopo che il suo battaglione era rimasto per aiutare ad evacuare la popolazione. Eppure, una volta giunti sul posto, le tracce di uno scontro tra forze americane e abitanti del luogo solleverà domande molto preoccupanti, e sviluppi di lì a poco decisamente tragici. Nelle meccaniche di gameplay di Spec Ops: The Line si potranno coordinare le azioni dei propri soldati, e lo stile di gioco sarà strettamente legato alla morale che s’intenderà seguire; le scelte intraprese peseranno in modo significativo, e condurranno a 4 finali alternativi. La trama, all’apparenza scontata, nasconde in realtà una storia molto più profonda dell’obiettivo svelato all’inizio di tutto, e ben presto ci si ritroverà a dover fare i conti con le atrocità indelebili che macchiano l’animo umano durante la guerra.

Europa Universalis IV – I migliori videogiochi di guerra

Fan dei giochi tattici e delle opere storicamente accurate, riunitevi: in questa lista dei migliori videogiochi di guerra c’è pane anche per i vostri denti. Non vi è alcuna intenzione di creare qualche tipo di rancore con i fan dei vari Total War e Command and Conquer, ma bisogna dire che, nel caso ci si trovi alla ricerca di un gioco strategico altamente coinvolgente, lo sguardo cadrà inevitabilmente sul quarto titolo della serie di Europa Universalis prodotta da Paradox Interactive. In questo titolo, il giocatore si trova nella condizione di scegliere una nazione per incominciare la conquista dei continenti, vivendo nel mentre anche gli eventi più importanti avvenuti nel periodo che va dalla metà del 1400 fino al 1821, concludendosi quindi nell’era delle più grandi rivoluzioni europee.

La scelta del Paese ricade sul continente nel quale si vuole creare il proprio dominio: si potrà decidere tra l’Europa, il califfato Arabo, una nazione asiatica o una tribù indiana per conquistare le Americhe. La gestione del proprio esercito sarà un punto cruciale durante la partita, ma lo stesso varrà anche per gli aspetti al di fuori dal campo di battaglia. Bisognerà occuparsi del mantenere in piedi la propria nazione, e creare dei rapporti saldi con i reggenti vicini. Soffermandoci sul lato della guerra, non si parteciperà attivamente alle battaglie, ma si potranno indicare i generali, la posizione delle truppe e comandare le unità. L’accurata simulazione storica degli eventi avvenuti nelle varie fazioni porterà a vivere ogni genere di battaglia, da quella più breve a quella più intensa. Piccolo suggerimento: se vi interessa il titolo, prendete il bundle con tutte le espansioni.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater – I migliori videogiochi di guerra

Nello scorrere delle ere, ciò che l’umanità impara non è tanto il non fare la guerra, ma il modo per evolverla. La saga di Metal Gear ce lo insegna bene: ci sarà sempre qualcosa di più potente rispetto al passato, frutto di incessanti studi ed esperimenti mai rivelati, che mai giungeranno agli occhi o alle orecchie della gente comune. Questo ci porta a pensare che la sensibilizzazione verso la guerra, promossa incessantemente dalle più grandi potenze mondiali, sia solo un bluff e nulla di più.

Gli intrighi presentati nei vari capitoli di Metal Gear si svolgono tutti all’ombra dei conflitti più importanti tra gli Stati Uniti e la Russia, e seppure il personaggio che interpreteremo non si presenterà direttamente sul fronte, la trama principale è strettamente collegata alla guerra. Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ambientato nel periodo più buio tra le due superpotenze, è forse uno dei titoli più riusciti del maestro Hideo Kojima per quanto riguarda la rappresentazione dell’atmosfera ansiogena e terrificante che ha caratterizzato la Guerra Fredda. Pur essendo titolato come il terzo capitolo della serie, Metal Gear Solid 3 è cronologicamente il punto dove origina ogni cosa, e uno dei videogiochi di guerra con la narrativa, i personaggi, e l’ambientazione migliori di sempre.

Valkyria Chronicles – I migliori videogiochi di guerra

L’amore folle che gli occidentali hanno per la guerra non sembra essere condiviso dalla maggior parte degli sviluppatori giapponesi. Tuttavia, sarebbe riduttivo effettuare una considerazione del genere nei confronti di tutti gli studi di sviluppo nipponici: ricordiamo come Metal Slug, uno dei migliori e più iconici videogiochi ambientati in uno scenario di guerra, sia frutto dell’azienda giapponese Nazca Corporation, e anche Advance Wars rimane tra i titoli più famosi per Game Boy Advance sviluppati da uno studio nipponico strettamente collegato a Nintendo. Ma nel caso si stiano cercando titoli più caratteristici, che però mantengano comunque un marcato stampo giapponese, Valkyria Chornicles è forse il prodotto più conforme a questi requisiti.

Ripresentatosi nella sua versione remastered 8 anni fa, esso ancora detiene la sua unicità tra i vari giochi SRPG. Ambientato in un’Europa del 1935, due superpotenze in perenne tensione tra loro dividono il continente in due blocchi: la Federazione Imperiale Esteuropea all’Est, e la Federazione Atlantica ad Ovest. Entrambi cercano d’impossessarsi della ragnite, un minerale energetico prezioso e utile per l’avanzamento bellico e tecnologico.

In questo titolo basato sulla strategia “con una svolta anime” e in stile acquerello, l’adrenalina del combattimento non è il focus principale: ciò che motiverà ad andare avanti sarà solo la volontà di superare insieme a tutti i propri compagni il combattimento, in modo da tornare alla vita pacifica di sempre. Paragonabile ai giochi Xcom, lo stile di gioco si basa su turni nel quale un numero di ordini ai propri compagni. Partendo con una visuale dall’alto sulla mappa, selezionando un’unità alleata si passa poi in terza persona, permettendoci così di manovrarla come in uno sparatutto in terza persona. Il numero di passi che l’unità potrà fare sarà limitato e potrà fare una sola azione. Il gameplay si struttura in modo ulteriore, ed è anche una delle parti più originali e apprezzabili del gioco.

Gioco bonus: 13 Sentinels Aegis Rim

Prima di concludere il nostro elenco dei migliori videogiochi di guerra, ci sarebbe da aggiungere un ulteriore titolo nel caso non abbiate ancora trovato l’opera giusta per voi. 13 Sentinels Aegis Rim, uscito inizialmente come esclusiva PS4 e in arrivo presto anche su Nintendo Switch, è l’ultimo frutto degli autori di Dragon’s Crown, lo studio Vanillaware. Questo gioco non appartiene ad un genere specifico, ma se proprio se ne volesse attribuire uno, si direbbe un misto tra una visual novel, un RTS tower defense, un platform-adventure. La storia si svolge in Giappone, e copre una spanna temporale che oscilla tra il 1944 e il 2104. Non mancheranno richiami effettivi alla Seconda Guerra Mondiale, con personaggi molto vicini a quest’epoca.

Con una narrativa che richiama lo spirito di Chrono Trigger, e un combattimento ispirato a Super Robot Wars, i tredici personaggi provenienti da epoche diverse dovranno combattere contro degli strani robot invasori denominati Kaiju. Nei numerosi scontri, i giovani sfrutteranno il risveglio di misteriosi mecha, forse creati come arma segreta nella seconda guerra mondiale, o forse frutto di una civiltà perduta, e al contempo saranno vittime di continui intrecci narrativi, deviazioni temporali, intromissioni di diverso tipo. I colpi di scena saranno numerosi, e non si concluderanno neanche quando si giungerà al finale.

