Hitman 3: il gioco diventerà “Hitman World of Assassination” con gli altri due capitoli della saga

IO Interactive ha appena annunciato il pacchetto Hitman World of Assassination che includerà Hitman 3 e gli altri titoli della saga

Dal 26 gennaio, Hitman 3 diventerà “Hitman World of Assassination” e includerà l’accesso a Hitman 1 e Hitman 2 attraverso l’attuale sistema di Access Pass. Gli attuali possessori di Hitman 3 riceveranno un aggiornamento gratuito a Hitman World of Assassination su tutte le piattaforme.

Spiegando la mossa in questione, IO Interactive, lo studio di sviluppo (che è anche al lavoro sul titolo su James Bond), ha dichiarato di voler “semplificare drasticamente l’esperienza di acquisto” per i nuovi giocatori, rendendo Hitman World of Assassination l’unica opzione disponibile per iniziare a giocare alla serie. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Hitman 3: World of Assassination e i pacchetti DLC

“Essenzialmente, questi due cambiamenti implicheranno che tutti i nuovi giocatori e gli attuali possessori di Hitman 3 con Hitman World of Assassination avranno a disposizione gli stessi contenuti di base”, ha dichiarato IO Interactive. “Non ci sarà più confusione su quale edizione acquistare, quali contenuti possedere, come riscattare i pacchetti Legacy o le location di importazione, ecc. Abbiamo chiuso con tutto questo”.

IO ha anche dichiarato che sta razionalizzando le numerose offerte attualmente presenti negli store riducendole a due prodotti. Questi sostituiranno i modi esistenti per acquistare Hitman 1, Hitman 2 o Hitman 3:

HITMAN – World of Assassination (circa 70 dollari o equivalente valuta locale) Include: HITMAN 3, più H1 GOTY Access Pass e H2 Standard Access Pass.

HITMAN – World of Assassination Deluxe Pack (circa 30 dollari o equivalente valuta locale) Include: H3 Deluxe Pack, H3 Seven Deadly Sins Collection e H2 Expansion Access Pass.

Su Steam, IO sta implementando la funzionalità “Completa il set” per i tre pacchetti DLC inclusi in Hitman World of Assassination Deluxe Pack (H3 Deluxe Pack, H3 Seven Deadly Sins Collection e H2 Expansion Access Pass). Questo permetterà ai giocatori di acquistare solo i contenuti che non possiedono, come ad esempio pagare 10 dollari per un singolo pacchetto DLC, invece di dover pagare il prezzo pieno per l’intero Deluxe Pack.

Su altre piattaforme, lo sviluppatore ha invece aggiunto ogni singolo DLC del nuovo WoA Deluxe Pack (H3 Deluxe Pack, H3 Seven Deadly Sins Collection e H2 Expansion Access Pass) al negozio in-game, con un prezzo equo (10 dollari ciascuno). Infine, IO sta rimuovendo i prodotti standalone Hitman 1 e Hitman 2 dalla vendita su tutte le piattaforme. “Se possedete già questi giochi, sarete ancora in grado di accedervi nello stesso identico modo in cui lo fate oggi”, ha dichiarato. “Naturalmente, la maggior parte dei contenuti inclusi in questi giochi rimane giocabile attraverso Hitman World of Assassination, con tutti i miglioramenti introdotti con Hitman 3″.

