Forza Motorsport: disponibile un nuovo trailer di gameplay

Nelle ultime ore Microsoft ha pubblicato l’ultimo gameplay trailer della propria esclusiva Forza Motorsport. Ve lo mostriamo in questa news

Microsoft ha appena pubblicato un nuovo trailer di Forza Motorsport, che mostra 18 minuti di gameplay inedito. Questa nuova anteprima dell’attesissimo titolo racing del colosso di Redmond presenta filmati di gioco tratti da una build di anteprima, il che significa che la stessa non rappresenta pienamente la qualità del prodotto finale. Tuttavia, il filmato in oggetto può certamente dare un’idea della grafica e del design del gioco. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Forza Motorsport: ecco l’adrenalinico nuovo gameplay trailer pubblicato da Microsoft

Forza Motorsport, del quale potete visionare l’ultimo trailer di gameplay qui in alto in questa stessa notizia, vanterà oltre 500 auto reali al lancio. Inoltre, il gioco includerà più di 800 aggiornamenti unici e modifiche personalizzate. Non solo, ma il gioco inizierà con 20 ambientazioni caratterizzate da diversi tracciati che i giocatori potranno padroneggiare. Turn10 Studios è riuscita a riprodurre dettagli 10 volte più realistici, tra cui vegetazione e vegetazione altamente dettagliata. Inoltre, questo nuovo Forza Motorsport includerà decine di migliaia di spettatori 3D completamente animati. Vi ricordiamo che Forza Motorsport uscirà il 10 ottobre. Il gioco supporterà anche DLSS 2/FSR 2.0 e DirectStorage su PC il giorno del lancio. Tuttavia, Turn10 non ha ancora chiarito se la versione per PC supporterà gli effetti di illuminazione globale in ray-tracing precedentemente segnalati. Nel corso del Xbox Live Showcase erano stati mostrati anche altri spezzoni di gameplay del titolo in questione, per visionarli leggete questa news.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant Gaming.