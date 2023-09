Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Mortal Kombat 1, reboot della serie di NetherRealm Studios in arrivo fra qualche giorno su PC e console

NetherRealm Studios ha deciso di abbandonare la numerazione con Mortal Kombat e ripartire dall’1. Arriverà infatti fra qualche giorno, per la precisione il 14 settembre, su PC, PS5 e Xbox Series X | S Mortal Kombat 1, reboot della serie che mette un punto e ricomincia, ricreando atmosfera, rapporti di potere ed aspetto dei kombattenti. Ve ne abbiamo parlato in un’anteprima che riporta le nostre prime impressioni derivanti dalla Closed Beta, la trovate cliccando qui. E in attesa del lancio, vogliamo vedere con voi anche la lista trofei completa del titolo che NetherRealm ha condiviso!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Mortal Kombat 1 consta di 51 statuette totali, di cui 34 di bronzo, 15 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Considerando la natura meramente competitiva del titolo, ci permettiamo di saltare direttamente l’allerta spoiler con cui iniziamo spesso le nostre liste trofei. Vi ricordiamo comunque che le descrizioni dei trofei sono esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Mortal Kombat 1: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Diventa un ninja in tempo zero : Kompleta i Tutorial di base

: Kompleta i Tutorial di base Occhio di TaiGore : Trascorri 1 ora in totale in Allenamento

: Trascorri 1 ora in totale in Allenamento Titano : Infliggi 10.000 danni all’avversario

: Infliggi 10.000 danni all’avversario Pestaggio selvaggio : Versa 5.000 litri di sangue

: Versa 5.000 litri di sangue È iniziato! : Kompleta tutorial Villa Cage

: Kompleta tutorial Villa Cage Kontendente : Kombatti 5 serie Lega Kombat

: Kombatti 5 serie Lega Kombat Strage : Esegui 10 Brutality diverse

: Esegui 10 Brutality diverse Annientamento : Esegui 10 Fatality kameo diverse

: Esegui 10 Fatality kameo diverse Farsi nuovi amici : Usa 10 kameo diversi

: Usa 10 kameo diversi Burattinaio : Kompleta una Torre Klassica con 5 personaggi diversi

: Kompleta una Torre Klassica con 5 personaggi diversi Prova la tua forza : Kompleta 5 scontri unici Prova la tua forza

: Kompleta 5 scontri unici Prova la tua forza Che faccio, akkoppo? : Kompleta 5 scontri unici

: Kompleta 5 scontri unici All’avventura : Kompleta 25 scontri unici

: Kompleta 25 scontri unici La spalla : Kompleta una Maestria con 1 kameo

: Kompleta una Maestria con 1 kameo Dov’è Blanche? : Scambia un oggetto dal Regno Esterno

: Scambia un oggetto dal Regno Esterno Prendi e nega : Scambia un oggetto dal Regno della Terra

: Scambia un oggetto dal Regno della Terra Potere supremo: Usa un Talismano

La seconda parte dei trofei di bronzo | Mortal Kombat 1: svelata la lista trofei completa!

Chiudiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Talis-mano : Usa un Talismano 10 volte

: Usa un Talismano 10 volte A secco : Ricarica un Talismano

: Ricarica un Talismano In gamba : Forgia un Talismano

: Forgia un Talismano Sensazione di forza : Raggiungi il livello 5 di Invasioni

: Raggiungi il livello 5 di Invasioni Inarrestabile : Raggiungi il livello 10 di Invasioni

: Raggiungi il livello 10 di Invasioni Non sei così grosso, eh? : Sconfiggi un Mini Boss in Invasioni

: Sconfiggi un Mini Boss in Invasioni Chi è il boss?? : Sconfiggi un Megaboss in Invasioni

: Sconfiggi un Megaboss in Invasioni Accessori inclusi : Usa una Reliquia

: Usa una Reliquia Kollector : Usa 3 Reliquie diverse

: Usa 3 Reliquie diverse Caduta dei potenti : Kompleta una battaglia Titanica

: Kompleta una battaglia Titanica ABACABB : Usa una chiave

: Usa una chiave Fate largo, sto passando : Elimina un ostacolo in Invasioni

: Elimina un ostacolo in Invasioni Smetti di nasconderti : Sopravvivi a un’Imboscata

: Sopravvivi a un’Imboscata Maestro di Missioni : Kompleta 3 missioni giornaliere

: Kompleta 3 missioni giornaliere Fare gli straordinari : Kompleta una missione settimanale

: Kompleta una missione settimanale Non c’è sapere che non si tramuti in potere : Usa 10 oggetti monouso

: Usa 10 oggetti monouso Guardami!: Cambia la kombat kard del tuo modulo giocatore

I trofei d’argento | Mortal Kombat 1: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Nuova linea temporale : Kompleta il 50% della modalità Storia

: Kompleta il 50% della modalità Storia Che diavolo era?! : Capitolo 15 kompletato 2 volte

: Capitolo 15 kompletato 2 volte Assassino letale : Esegui 20 Fatality diverse

: Esegui 20 Fatality diverse Spendi un gettone : Spendi 10.000 gettoni al Reliquiario

: Spendi 10.000 gettoni al Reliquiario Re massacratore : Detronizzato un Re

: Detronizzato un Re In buona Kompagnia : Kompleta una Maestria con 5 kameo

: Kompleta una Maestria con 5 kameo Furibondo : Raggiungi il livello 20 di Invasioni

: Raggiungi il livello 20 di Invasioni Sconfitto : Sconfiggi il Boss finale di una Stagione di Invasioni

: Sconfiggi il Boss finale di una Stagione di Invasioni Uscirne vivi : Kompleta un scontro Sopravvivenza

: Kompleta un scontro Sopravvivenza Ti ho trovato : Sblocca un scontro segreto

: Sblocca un scontro segreto Da record, no? : Ottieni un punteggio totale di 5.000.000 in ingressi alle Torri

: Ottieni un punteggio totale di 5.000.000 in ingressi alle Torri Lieto fine : Sblocca 10 finali delle Torri

: Sblocca 10 finali delle Torri Spendaccione : Konsuma 10.000 gettoni stagionali

: Konsuma 10.000 gettoni stagionali Mancanza di rispetto : Provoca senza essere interrotto durante un match online

: Provoca senza essere interrotto durante un match online Grazie per essere un fan!: Vedi i riconoscimenti

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Mortal Kombat 1: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con l’unica statuetta d’oro:

Che è successo?: Kompleta il 100% della modalità Storia

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Mortal Kombat 1!

Kompletatore: Kompleta tutti i trofei

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Mortal Kombat 1. Fateci sapere se acquisterete il titolo di NetherRealm Studios qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!