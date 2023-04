Anteprima Shattered Heaven: un GDR italiano a base di carte

In questa anteprima vi parleremo di Shattered Heaven, un particolare ibrido tra GDR a turni narrativo e roguelike a base di carte

Shattered Heaven è un nuovo videogioco tutto italiano in sviluppo da parte di Leonardo Production. Questo titolo è un ibrido tra un classico GDR a turni e un roguelike a base di carte, ma come se non bastasse si caratterizza anche per una componente narrativa molto presente.

Il titolo sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire dal 31 maggio, ma fortunatamente noi abbiamo avuto modo di provarlo in modo approfondito. Se siete interessati a saperne di più su Shattered Heaven potrete quindi comodamente trovare tutte le nostre prime impressioni all’interno di questa anteprima.

Lotta per la sopravvivenza – Anteprima Shattered Heaven

Shattered Heaven è ambientato in un universo dark fantasy in cui, in seguito alla morte di Dio, il mondo si è trasformato in un’arida distesa di cenere infestata da terribili creature. Vivere in un posto del genere non è affatto facile e come se non bastasse gli esseri umani devono anche fare i conti con una terribile maledizione che li condanna alla sterilità e ad un’aspettativa di vita di massimo quarant’anni.

Determinati a sopravvivere, gli uomini si sono divisi in quattro grandi fazioni e hanno iniziato ad addestrare dei valorosi guerrieri da offrire in sacrificio nella Guerra dell’Ascensione, un antico rituale che sembra essere in grado di spezzare il maleficio che li affligge. In questa situazione disperata voi prenderete il controllo proprio di uno di questi gruppi di sacrifici e dovrete affrontare una serie di prove e battaglie per ottenere il favore delle divinità.

La storia di base è abbastanza semplice ma ci ha colpito molto il modo in cui il team di sviluppo si è dedicato al worldbuilding. Il mondo di gioco infatti sembra essere davvero molto curato e oltretutto è presente anche un Codex che permette di approfondire tutti i suoi aspetti più curiosi. Quello su cui però il gioco sembra concentrarsi maggiormente sono i rapporti tra i personaggi. Durante la nostra prova abbiamo avuto modo di conoscere sia i protagonisti che diversi comprimari e abbiamo apprezzato davvero molto la naturalezza con cui interagivano tra di loro.

Però, nonostante ci siano dei personaggi ben caratterizzati e con una personalità definita, in Shattered Heaven avrete comunque la possibilità di influenzare la storia con le vostre azioni. Durante il gioco infatti verrete spesso messi dinanzi a delle scelte che in futuro potrebbero influenzare la vostra partita in modi inaspettati.

Regole della battaglia – Anteprima Shattered Heaven

In Shattered Heaven le battaglie vengono combattute utilizzando delle carte che ovviamente rispondono a regole specifiche. All’inizio di ogni vostro turno dovrete pescare cinque carte e sarete liberi di giocarne quante ne volete fino a che avrete AP a disposizione. Ogni carta infatti avrà un costo in AP che varia in base alla sua potenza e ai suoi effetti, e normalmente il vostro personaggio inizierà ogni turno con due AP.

Le carte si dividono in diverse tipologie che servono a delineare grossomodo la loro utilità in battaglia. Ad esempio ci sono le carte spada che servono principalmente a infliggere danni, quelle scudo che permettono di proteggersi e quelle di supporto che hanno degli effetti più particolari. In più ad ogni carta è associata una di quattro gemme diverse che servono ad attivare specifici effetti o abilità.

Queste regole sono molto simili a quelle di tanti altri videogiochi di carte, ma Shattered Heaven si distingue per quanto riguarda la gestione del mazzo. Inizialmente avrete a disposizione un mazzo di base, ma andando avanti nella partita avrete la possibilità di sbloccare nuove carte che potrete inserire come preferite nel mazzo. Infatti, nonostante abbia degli elementi roguelike, Shattered Heaven consente al giocatore di creare un proprio mazzo liberamente, permettendo quindi di creare facilmente combo e sinergie specifiche. Inoltre avrete anche la possibilità di salvare mazzi diversi, in modo da poterli alternare in base agli avversari che andrete ad affrontare.

Combattimenti a squadre – Anteprima Shattered Heaven

Come accade in altri videogiochi strategici di carte, durante un combattimento avrete sempre la possibilità di vedere in anticipo le azioni dei nemici. Ad esempio se un avversario si sta preparando ad attaccare voi potrete comodamente vedere sopra la sua testa l’icona del personaggio che sta per colpire. Un’altra delle particolarità di Anteprima Shattered Heaven infatti è che in battaglia non controllerete un solo personaggio, ma bensì un party composto da tre diversi combattenti: Andora, Magni e Ishana. Ognuno dei vostri guerrieri avrà il proprio mazzo personale composto da carte specifiche e oltretutto avrà anche abilità e meccaniche uniche.

Andora è una letale guerriera che svolge un ruolo da DPS e che diventa molto più forte dopo aver giocato per tre volte una carta per ogni tipo di gemma. Magni è un tank specializzato nel difendere se stesso e gli alleati, ma allo stesso tempo ogni volta che viene colpito guadagna punti rabbia che può spendere per attivare potenti abilità. Ishana invece è un personaggio specializzato in attacchi e malus, ma possiede anche una meccanica unica che le permette di potenziare sensibilmente gli effetti delle carte utilizzando la sete, un valore che aumenta quando uccide un nemico o tramite altri fattori.

Tutta questa differenziazione tra i personaggi aiuta a rendere gli scontri più complessi e offre anche una maggiore varietà durante le partite. Dover gestire tre mazzi differenti permette infatti ai giocatori di sperimentare diversi stili di gioco e creare strategie uniche che si basano anche sul supporto di altri personaggi.

Guerra Sacra – Anteprima Shattered Heaven

In Shattered Heaven le missioni che vi vengono assegnate consistono principalmente nell’uccidere nemici o raccogliere determinati oggetti e per completarle dovrete visitare diversi dungeon. Questi labirinti sono costruiti su più piani e ognuno di essi verrà generato casualmente ogni volta che vi entrerete. Mentre siete in un dungeon sarete liberi di spostarvi liberamente tra le caselle della mappa e ogni volta che ne raggiungerete una non esplorata potrete ritrovarvi in un gran numero di situazioni diverse. Ad esempio a volte potreste trovare un tesoro, altre volte potreste incappare in delle carte, mentre altre ancora potreste essere costretti ad affrontare dei nemici. Inoltre spesso potrete imbattervi in un gran numero di eventi casuali che in base alle vostre scelte e alle vostre risorse possono offrirvi vantaggi oppure svantaggi.

Come potete facilmente intuire i dungeon sono i luoghi in cui sono presenti la maggior parte degli elementi roguelike del gioco, ma purtroppo sono anche quelli che ci hanno lasciato con più perplessità. Di solito elementi la raccolta di nuove carte sono sempre molto apprezzati nei roguelike di questo tipo, ma in Shattered Heaven invece si trasformeranno principalmente in dei fastidi. Questo perché, vista la possibilità di creare mazzi ben specifici, non sarete quasi mai felici di essere costretti a prendere delle nuove carte. Esplorando a fondo ogni piano finirete di sicuro col raccogliere un gran numero di carte indesiderate che non faranno altro che rendere i vostri mazzi meno efficienti. Tutto questo finisce col rendere le fasi esplorative davvero poco divertenti e molto spesso vi spingerà a dirigervi verso la fine del dungeon il più in fretta possibile.

Stile da vendere – Anteprima Shattered Heaven

Per quanto riguarda il comparto tecnico non c’è molto da dire su Shattered Heaven. Il gioco è davvero molto leggero e riesce a mantenere delle buone prestazioni anche sui PC meno performanti. Inoltre nel corso della nostra prova non ci siamo imbattuti in alcuni tipo di bug. L’unico aspetto che lascia un po’ a desiderare sono alcune animazioni che risultano un po’ troppo basilari, ma nel complesso questa pecca non va a danneggiare troppo la qualità del titolo.

Il comparto artistico invece è l’aspetto in cui Shattered Heaven brilla maggiormente. Il gioco presenta uno stile dark davvero molto interessante che si sposa benissimo con i contorti e originali design dei nemici che affronterete durante l’avventura. Inoltre le illustrazioni delle carte sono davvero splendide e anche gli sfondi sono realizzati con grande cura.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il momento della nostra anteprima in cui vi diamo un parere su Shattered Heaven. Durante la nostra prova questo peculiare GDR a turni è riuscito a conquistarci grazie alla cura del mondo di gioco e all’ottima caratterizzazione dei personaggi, ma anche al tanto semplice quanto efficace sistema di gioco con le carte. In più abbiamo apprezzato anche la differenziazione dei tre personaggi, che contribuisce a rendere gli scontri davvero vari e divertenti. L’unico lato del gioco che non ci ha convinto appieno è quello da roguelike, ma siamo sicuro che durante il periodo in accesso anticipato gli sviluppatori lo arricchiranno con altri elementi che contribuiranno a migliorarlo. Insomma se amate i videogiochi di carte e le storie appassionanti, Shattered Heaven è sicuramente un titolo che vale la pena di tenere sott’occhio.

Shattered Heaven sarà disponibile in accesso anticipato su PC dal 31 maggio. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.