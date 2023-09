Software per la formazione aziendale? I requisiti chiave

Nell’era digitale in cui viviamo, l’apprendimento ha subito una trasformazione significativa, passando da metodi tradizionali a soluzioni flessibili e personalizzate, soprattutto nella formazione aziendale. Si è diffuso attraverso diversi canali, prendendo forme variegate, per questo le aspettative degli studenti sono alte. I tre aspetti che non devono essere disattesi sono continuità, flessibilità e qualità della formazione . Per garantirli, è utile affidarsi a una piattaforma LMS (learning management system) capace di semplificare il processo di didattica aziendale. Le piattaforme di formazione permettono l’apprendimento, il controllo e la verifica delle competenze acquisite, rilasciando anche certificati alla fine del percorso didattico. Ma esaminiamo nel dettaglio come funziona e quali sono i suoi vantaggi.

Quali sono i requisiti chiave da individuare in un software per la formazione aziendale? Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Piattaforma per la formazione aziendale

La caratteristica peculiare delle piattaforme di formazione aziendale è quella di poter gestire la didattica sincrona e asincrona. Ciò significa che questi software hanno determinate caratteristiche tali da permettere la fruizione di lezioni registrate e live.

Ma a cosa servono le piattaforme di formazione aziendale?

Le piattaforme di Learning management system, consentono di strutturare e monitorare un percorso formativo di corporate learning. Sono utili perché garantiscono:

accessibilità di luoghi e orari senza limitazioni geografiche;

di luoghi e orari senza limitazioni geografiche; scalabilità nell’erogare formazione a un numero crescente di utenti;

nell’erogare formazione a un numero crescente di utenti; riduzione dei costi alleggerendo le spese collegate alla formazione tradizionale come sale conferenza, viaggi o alloggi;

dei costi alleggerendo le spese collegate alla formazione tradizionale come sale conferenza, viaggi o alloggi; personalizzazione di alcuni aspetti legati alla brand identity dell’azienda utilizzatrice.

Grazie alle piattaforme di formazione è possibile promuovere lo sviluppo delle competenze dei dipendenti, migliorare le prestazioni aziendali e favorire l’adattamento delle aziende alle mutevoli esigenze del mercato.

Cosa può essere fatto con una piattaforma di formazione aziendale?

Vediamo ora nel dettaglio cosa si può fare grazie a una piattaforma di formazione. Oltre alla gestione di contenuti, piani formativi, corsi e live meeting, è possibile anche tenere traccia dei progressi degli studenti grazie ai report, controllare la fruizione dei corsi, dialogare e rispondere alle domande degli studenti. L’azione principale consiste nell’assegnazione dei corsi, eventi o lezioni a gruppi di utenti che devono fruire dello stesso percorso formativo. Una buona piattaforma LMS proporrà diversi modi per arrivare a questo obiettivo permettendo l’assegnazione massiva, manuale o tramite automatismi, sempre nel rispetto del GDPR.

Il discente, dal canto suo, avrà bisogno di una piattaforma user-friendly per fruire dei corsi ma avrà anche bisogno di una dashboard aggiornata sui suoi progressi e del confronto con tutor e docenti. L’obiettivo che vorrà raggiungere, arrivato al completamento di un percorso formativo, è l’assegnazione di crediti professionali o di un attestato di superamento del corso. Abbiamo visto quindi come una piattaforma di formazione aziendale deve avere determinati requisiti base, essenziali per strutturare una didattica performante. All’interno di questo contesto, Learning Objects permette di avere non solo un pieno rispetto delle caratteristiche di una piattaforma formativa ma fornisce anche altre funzionalità.

Cosa rende speciale Learning Objects?

Learning Objects ha il vantaggio di essere stata sviluppata in Italia e di aderire, quindi, costantemente alle normative nazionali. Inoltre ha implementato diverse feature che aumentano l’efficienza del percorso formativo:

e-commerce integrato , per poter vendere i percorsi formativi in maniera semplice e immediata;

, per poter vendere i percorsi formativi in maniera semplice e immediata; mappatura delle competenze , per avere il quadro delle conoscenze acquisite e da implementare per ogni discente oltre che una media dell’andamento aziendale;

, per avere il quadro delle conoscenze acquisite e da implementare per ogni discente oltre che una media dell’andamento aziendale; sistemi di interattività che permettono un confronto tra docente e studente;

che permettono un confronto tra docente e studente; pubblicità interna alla piattaforma, attraverso un carosello personalizzabile in cui è possibile inserire riferimenti alla vendita di altri corsi propri.

Ma Learning Objects non è solo un software per l’e-learning in quanto permette anche di facilitare la formazione in presenza. Fornisce un sistema di gestione delle presenze tramite un registro elettronico e anche per le conferenze permette di automatizzare le prenotazioni. Insomma, Learning Objects è un software completo per la formazione aziendale in presenza, a distanza, in sincrono e in asincrono. Se vuoi saperne di più su come strutturare una formazione aziendale efficace o diventare partner di questa piattaforma LMS, puoi visitare il sito di QLTech.

