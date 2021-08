Recensione Stellar Repair for Exchange: recuperare email da Exchange Database

In questo articolo andremo ad approfondire il funzionamento del programma Stellar Repair for Exchange, pensato per riuscire a recuperare i dati della email contenute in un file Exchange Database corrotto. Vediamo i dettagli!

L’idea dietro Stellar Repair for Exchange è quella di riuscire a recuperare i file Exchange Database corrotti o danneggiati per qualche motivo. Exchange Server è una piattaforma di posta elettronica aziendale fornito da Microsoft che viene utilizzata all’interno di aziende o grandi organizzazioni per riunire tutti i dipendenti sotto un unico dominio email. Ogni utente può non solo inviare e ricevere mail dal suo indirizzo aziendale, ma anche gestire il calendario, i contatti e le collaborazioni. Si tratta quindi di uno strumento molto utile per migliorare la produttività, ma che al contempo contiene tantissimi dati sensibili ed importanti che non possono essere perduti.

Nonostante Exchange Server metta a disposizione diversi strumenti di protezione come la possibilità di girare in maniera distribuita su di un cluster di server e sia in genere molto affidabile, può succedere che il database dove vengono archiviate le informazioni venga danneggiato. Le ragioni della perdita di dati possono essere tante: malfunzionamenti del server, malfunzionamenti nel sistema di storage, malfunzionamenti a livello del sistema operativo, ma anche crash di Exchange Server , perdita di alimentazione o un attacco da parte di un malware. La perdita di dati nel file EDB (Exchange Database) è molto pericolosa perché non solo comporta la perdita di informazioni importanti, ma può bloccare l’intero sistema di email aziendale fino al ripristino. Un danno enorme per una azienda. Fortunatamente Stellar Repair for Exchange ci può aiutare!

Recensione Stellar Repair for Exchange: requisiti ed installazione

Il software è semplice da installare e i requisiti permettono di utilizzarlo su qualsiasi PC moderno. Infatti è richiesto un processore Intel o compatibli x86 / x64 (quindi anche AMD), sistema operativo Windows 10, 8.1, 8, 7 oppure Windows Server 2016, 2012, 2008, una memoria RAM di almeno 4 GB anche se 8 GB sono quelli consigliati e infine 250 MB di spazio libero nel disco fisso. Stellar Repair for Exchange permette di recuperare file EDB dalle versioni di Exchange Server 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2000, e 5.5. Quindi anche se il vostro sistema non è nuovissimo, riuscireste comunque a far funzionare tutto.

L’installazione è davvero banale: dal sito ufficiale si scarica il file .exe che fa partire la procedura di installazione. Dovremo solo selezionare le nostre preferenze come ad esempio la lingua e il percorso di installazione, accettare la licenza. Normale amministrazione insomma. Nel giro di pochi minuti potrete provare Stellar Repair for Exchange sui vostri file EDB.

Recensione Stellar Repair for Exchange: interfaccia grafica e usabilità

L’interfaccia grafica è un po’ semplice, ma ben fatta. Per molti aspetti ricorda molto il design delle applicazioni Microsoft per PC come ad esempio Outlook. In alto troviamo i tab con le varie azioni che si possono eseguire e subito sotto abbiamo la barra degli strumenti per il tab selezionato. A sinistra troviamo una finestra che contiene una sorta di file explorer che ci consentirà di cercare i file che ci interessano in modo rapido grazie alla rappresentazioni ad albero. La finestra principale invece consentirà di vedere in anteprima i contenuti recuperati. Di fatto il software è molto semplice ed intuitivo da utilizzare, sicuramente alla portata anche dei meno esperto. Vediamo subito come funziona.

Recensione Stellar Repair for Exchange: come recuperare un file EDB

Utilizzare Stellar Repair for Exchange per riprisinare file EDB danneggiati è davvero banale. Questo strumento è davvero potente perché consente di recuperare non solo le email, ma qualsiasi contenuto perso inclusi allegati, contatti, calendari e attività. Prima di tutto dobbiamo cercare il file EDB da riparare. All’avvio viene subito aperta una finestra di dialogo per selezionare il file desiderato. Basta cliccare su “Sfoglia” per cercarlo con Esplora Risorse. Una volta trovato il file da utilizzare lo si deve aprire. A questo punto deve avvenire la scansione che include due modalità: scansione rapida che è più veloce e funziona nella maggior parte dei casi invece la scansione deep da utilizzare quando quella veloce fallisce perchè è più lenta, ma più potente. Il tempo di scansione chiaramente è anche correlato alla dimensione del file.

Terminato la scansione, Stellar Repair for Exchange mostrerà una anteprima dei dati recuperati, funzionalità molto utile! Tramite l’albero di navigazione a sinistra potrete infatti facilmente accedere a tutti i contenuti riparati, visualizzando al centro una sorta di inbox dei messaggi e a destra una anteprima del contenuto selezionato. Stellar Repair for Exchange fornisce anche opzioni di ricerca rapida per trovare rapidamente e-mail e file multimediali.

Una volta visionati i contenuti recuperati, si può passare all’esportazione dei risultati. Questa funzionalità è bloccata nella versione free del programma. Si possono esportare i risultati in un file Live Exchange o su Office 365 o altri formati come PST, MSG, EML, RTF, PDF ed HTML. Per salvare il nuovo file è sufficiente cliccare su “Salva con nome” e selezionare il formato desiderato. Oltre a questo però, c’è anche la possibilità di mappare le informazioni recuperate direttamente in Office 365 per integrarle con ciò che già è presente. Per farlo è necessario ovviamente inserire i dati del proprio account Outlook. Successivamente, dopo la finestra “Salva con nome”, verrà aperta la finestra “Mappa” per gestire la mappatura del materiale recuperato nel proprio server. Parte dei contenuti vengono mappati automaticamente, ma l’utente può sempre mapparli a mano in caso di errori o quando il software non è in grado di associare i contenuti ad un indirizzo mail presente nel server. Alla fine del processo i dati vengono salvati.

Conclusioni

Il software Stellar Repair for Exchange è stato pensato per recuperare file EDB corrotti e funziona molto bene in presenza delle più comuni cause di malfunzionamento. Il programma è veramente banale da utilizzare ed immediato. Esistono diverse versioni per la licenza:

Corporate (399 euro i.i.) Licenza 1 anno Ripara i file EDB corrotti e recupera e-mail, contatti, calendari, attività e note Ripara fino a 100 caselle di posta Esporta le caselle di posta recuperate e le cartelle pubbliche su Live Exchange, Office 365 o PST Salva il file EDB riparato nei formati file PST, EML, MSG, RTF, HTML e PDF

Technician (599 euro i.i.) Tutte le funzionalità precedenti Supporto per più licenze utente illimitate La possibilità di riparare caselle di posta illimitate

Toolkit (999 euro i.i) Tutte le funzionalità precedenti Le capacità di riparare caselle di posta illimitate Include Mailbox Extractor, Convertitore da OST a PST, Exchange Backup Extractor e Recupero password Estrai le caselle di posta offline dai file di backup di Exchange corrotti Converti file EDB in formato PST Reimposta la password persa di Windows Server



I prezzi sono quindi abbastanza elevati, tuttavia la possibilità di vedere in anteprima il risultato del recupero, senza acquistare nulla è sicuramente importante. Si potrà quindi valutare se vale la pena spendere i soldi della licenza oppure no. Certo che in molti casi in ambiente aziendale si tratta di un investimento congruo per recuperare magari mesi di corrispondenza fondamentale per continuare l’attività produttiva. Quindi ci sentiamo di dire che Stellar Repair for Exchange è un ottimo software nel suo ambito!