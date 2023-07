Electroline WMEH148VA1: grande lavatrice in offerta da Unieuro

Ottima offerta da Unieuro, questa volta sulla Electroline WMEH148VA1, lavatrice a caricamento frontale da ben 8kg, scopriamola insieme

La lavatrice da 8 kg Electroline WMEH148VA1 è l’innovativa soluzione per soddisfare le esigenze di lavaggio della tua famiglia. Grazie alla sua capienza generosa, potrai gestire facilmente il carico di bucato quotidiano, garantendo risultati di lavaggio impeccabili. Questo elettrodomestico, attualmente in offerta nel volantino Unieuro, combina prestazioni elevate con un design moderno ed elegante. Con una vasta gamma di funzioni e programmi personalizzabili, la lavatrice Electroline WMEH148VA1 è la compagna ideale per semplificare le tue attività domestiche e ottenere sempre biancheria fresca e pulita. Approfitta dell’offerta e goditi la comodità e l’efficienza di questa straordinaria lavatrice.

Caratteristiche tecniche | Electroline WMEH148VA1

La lavatrice da 8 kg Electroline WMEH148VA1 unisce prestazioni eccellenti a una vasta gamma di funzioni. Con velocità di centrifuga massima di 1400 RPM, protezione per i bambini, partenza differita e motore senza spazzola, garantisce efficienza e sicurezza. Con 15 programmi di lavaggio, piedini regolabili e sistema di bilanciamento del carico, offre comodità e lavaggi uniformi. La classe energetica A e di efficienza centrifuga B, assicurano un’elevata efficienza. Il cestello in acciaio inossidabile con un volume di 54 L e il design moderno con finestra visuale completano il prodotto. Grazie alla tecnologia inverter, offre prestazioni affidabili nel tempo. Ideale per famiglie, la lavatrice Electroline WMEH148VA1 è una scelta intelligente per capi sempre puliti e freschi.

Approfitta dell’offerta | Electroline WMEH148VA1

La lavatrice da 8 kg Electroline WMEH148VA1 è disponibile in offerta speciale da Unieuro a soli 319,90€! Questa promozione è imperdibile per chi desidera aggiudicarsi un’eccellente lavatrice a un prezzo vantaggioso. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e rendi i tuoi lavaggi una vera esperienza di comfort e praticità. Clicca qui per approfittare dell’offerta e assicurarti la lavatrice Electroline WMEH148VA1 al miglior prezzo possibile. Affrettati, l’offerta è valida per un periodo limitato!

