Fleximan non basta: l’Italia è al primo posto per numero di Autovelox in Europa

Nonostante il tentativo di ridurre questo primato da parte di “Fleximan”, l’Italia è al primo posto per numero di autovelox distribuiti sulle strada in tutta Europa

L’Italia è il paese con il maggior numero di autovelox lungo le sue strade, secondo le ultime stime fornite dal Codacons. Con un totale di 11.130 apparecchi di rilevazione automatica della velocità, supera paesi come Gran Bretagna (circa 7.700), Germania (oltre 4.700) e Francia (3.780). Tuttavia, l’aumento dei casi di autovelox smantellati da ignoti sta diventando un fenomeno diffuso in diverse regioni italiane, da Lombardia a Veneto, Piemonte a Emilia Romagna. Recentemente, un impianto autovelox in Veneto è stato abbattuto, e si sospetta l’opera di un misterioso individuo noto come “Fleximan.”

I dati ufficiali del ministero dell’Interno indicano che nel 2022 le principali 20 città italiane hanno incassato complessivamente 75.891.968 euro grazie alle sanzioni elevate tramite autovelox, registrando una crescita del +61,7% rispetto al 2021. Firenze si posiziona al primo posto con incassi pari a 23,2 milioni di euro, seguita da Milano (quasi 13 milioni), Genova (10,7 milioni) e Roma (6,1 milioni). Sorprendentemente, alcune località del Salento, come Melpignano, hanno ottenuto notevoli introiti grazie agli autovelox sulla Statale 16 Lecce-Maglie.

Autovelox in Italia: le parole del presidente del Codacons

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha commentato sull’attuale situazione affermando che sebbene comprendano la frustrazione dei cittadini, condannano gli atti illegali di smantellamento degli autovelox. Ha sottolineato la necessità per i comuni di perseguire la sicurezza stradale e garantire l’incolumità degli automobilisti, evitando un uso eccessivo degli autovelox a scopo di lucro. In conclusione, la controversia attorno agli autovelox in Italia continua a crescere, evidenziando la tensione tra la necessità di garantire la sicurezza stradale e la percezione dei cittadini di essere eccessivamente tassati attraverso multe stradali.

Per ulteriori aggiornamenti, novità e notizie dal mondo dei motori, della tecnologia e del web continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Ciao, e a presto!