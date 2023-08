Innovazione nel Divertimento Automobilistico: “Chi Vuol Essere Milionario?” a Bordo delle Auto BMW e Mini

La transizione verso la mobilità elettrica, caratterizzata da soste più lunghe per la ricarica delle batterie rispetto ai veloci rifornimenti di carburante dei motori a combustione interna, sta creando una nuova esigenza: come occupare il tempo durante queste pause direttamente in auto

In un’ottica di intrattenimento, specialmente quando si è in compagnia, l’idea di passare il tempo con un coinvolgente gioco di abilità sta guadagnando popolarità.

Trasformazione della Mobilità e Intrattenimento nell’era Elettrica

I giochi ispirati a quelli televisivi, che spesso tengono incollati gli spettatori ai piccoli schermi, sembrano essere la soluzione ideale. Bmw ha preso in considerazione questa tendenza e ha introdotto il Theatre Screen da 31 pollici all’interno della i7, oltre a collaborare con Airconsole per portare il divertimento a bordo della nuovissima i5, arricchendola con una vasta gamma di videogiochi.

La partnership tra Bmw e Airconsole ha portato a un nuovo annuncio: l’aggiunta dell’apprezzato gioco “Chi Vuol Essere Milionario?” alla collezione di titoli offerti.

Questo famoso gioco, fornito da Sony Pictures Television (Spt), sarà presto disponibile nel catalogo giochi di Airconsole nel 2024, ma con una rivisitazione pensata appositamente per l’esperienza di gioco in auto.

Questa nuova versione del gioco, attualmente in fase di sviluppo, sarà progettata per essere giocabile sui veicoli Bmw e Mini dotati dell’App AirConsole.

Combina l’interfaccia user-friendly del gamepad per smartphone di AirConsole con gli elementi distintivi del quiz originale “Chi Vuol Essere Milionario?”. Stephan Durach, vicepresidente senior del Gruppo Bmw con responsabilità per lo sviluppo del business connesso, ha sottolineato l’importanza di portare esperienze di gioco innovative e divertenti nei veicoli Bmw e Mini tramite la collaborazione con AirConsole, citando l’aggiunta di “Chi Vuol Essere Milionario?” come esempio di questa iniziativa.