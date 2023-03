Audi Q8: un Suv senza compromessi

In questo articolo andiamo a scoprire più nel dettaglio Audi Q8: quello che si definisce essere un suv senza compromessi

Audi Q8 è un SUV che possiamo definire di lusso e che, per caratteristiche e dotazioni, sembra avere tutto quello che serve per essere considerato al vertice del proprio segmento di mercato. Chi fosse interessato a questo veicolo deve sapere che esiste la possibilità di conseguire un risparmio importante richiedendo il servizio di noleggio lungo termine Audi Q8. Si tratta di una modalità alternativa all’acquisto di una Audi Q8 usata, nuova o Km0, che consente di concentrarsi unicamente sulla guida, dimenticandosi di altre incombenze quali assicurazione e manutenzione periodica o straordinaria.

Questo SUV di lusso è anche dotato di infotainment e sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia; anche per questo è da considerarsi come un modello di riferimento. Stiamo parlando, in ogni caso, del SUV-crossover di dimensioni più grandi di tutta la gamma Audi. Lanciato sul mercato nel 2018, l’Audi Q8, come vedremo, è in grado di coniugare la sportività di una berlina con la versatilità di un SUV.

Audi Q8: dimensioni ed esterni

Dal punto di vista delle dimensioni, l’Audi Q8 presenta una lunghezza di 4986 mm e una larghezza di 1995 mm. Con un’altezza di 1705 mm e un passo da 2995 mm, la vettura offre spazio a sufficienza a bordo per viaggiare sempre nella massima comodità. Grazie a queste misure, questo Suv appare più largo e basso rispetto, ad esempio, all’Audi Q7. L’abitacolo risulta perfettamente dimensionato per cinque persone e lo spazio disponibile è sicuramente maggiore nell’Audi Q8 rispetto alle dirette concorrenti.

Altro punto di forza dell’Audi Q8 è sicuramente il bagagliaio che ha una capienza di 605 litri, un numero davvero alto per la sua categoria. Il bagagliaio può aumentare poi la sua capienza fino a 1755 litri, semplicemente abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Dal punto di vista degli esterni, il frontale presenta una griglia dai profili più spigolosi rispetto alle Audi più recenti. Come vedremo, l’Audi Q8 prezzo può variare anche molto a seconda delle soluzioni e dipende anche dagli allestimenti e dai motori scelti.

Audi Q8: interni e abitacolo

Basta salire a bordo della vettura per constatare la presenza dell’elemento centrale dell’abitacolo: il display superiore MMI touch response da 10,1’’. Elegante e di facile consultazione, il display è inserito in un’ampia superficie nera e lavora in coppia con un secondo schermo che si trova leggermente più in basso e da cui si possono controllare alcune funzioni secondarie, una su tutte il climatizzatore. Si nota poi anche un secondo monitor, da 12,3’’, che è posizionato subito dietro al volante dell’Audi Virtual Cockpit. L’Audi Q8 prezzo dipende anche dal livello di personalizzazione richiesto: ad esempio, su richiesta, l’abitacolo può essere arricchito da sedili con profilo personalizzato.

Nel complesso, gli interni sono molto ben curati e caratterizzati da un design minimal, che lascia spazio ai contenuti tecnologici. Possiamo dire che l’Audi Q8 ha tutto quello che serve sia per quanto riguarda l’infotainment, sia per quanto concerne i sistemi di assistenza alla guida. Osservando gli interni più da vicino, l’andamento delle linee marcatamente orizzontale sottolinea in modo molto netto la generosità degli spazi disponibili. Inoltre, nella seconda fila di sedili sono molto apprezzate anche le luci di lettura adattive a Led.

Audi Q8 RS l’allestimento top di gamma

Come già detto, per l’Audi Q8 prezzo finale dipende anche dall’allestimento scelto. Con questa vettura è possibile selezionare, in dettaglio, tra sei distinti allestimenti, alcuni dei quali dedicati espressamente a una motorizzazione specifica: Base, Sport, SQ8 TFSI, SQ 8 TFSI Sport Attitude, S Line Plus e RS, quest’ultima la versione sportiva top di gamma, disponibile solo con il motore più potente da 600 cv. L’equipaggiamento di base dell’Audi Q8 RS include: specchietti retrovisivi esterni schermabili automaticamente con funzione di memoria, rete divisoria estraibile, griglia singleframe a nido d’ape, maschera in grigio Manhattan, paraurti anteriore e posteriore in design RS, terminali di scarico RS a doppia sezione ovale, sedili sportivi RS, ventilazione sedili anteriori e volante sportivo RS riscaldabile.

In particolare, questa versione dell’Audi Q8 è destinata a chi ricerca le massime prestazioni sportive. Dispone, infatti, di doti dinamiche davvero degne di nota, si pensi alla possibilità di accelerare da 0 a 200 km/h in 13,7 secondi e alla possibilità di raggiungere i 305 km/h di velocità massima. L’Audi Q8 RS dispone, sotto il cofano, di motore 4,0 litri V8 turbo mild hybrid da 48 Volt, con una potenza di 600 Cv e ben 770 Nm di coppia. Con questo allestimento anche una Audi Q8 usata potrebbe essere la soluzione ideale per provare a massimizzare il risparmio.

Audi Q8: per chi è una vettura ideale

Audi Q8 è un Suv ideale per tutti coloro che sono abituati a percorrere ogni giorno tanti chilometri in autostrada. Il motivo è che la vettura dispone di una ottima insonorizzazione e anche di un ottimo comfort, enfatizzato dalla tecnologia disponibile.

I propulsori disponibili sono in grado di regalare prestazioni di altissimo livello e le motorizzazioni PHEV consentono di risparmiare in modo non secondario sui consumi, a dispetto della potenza erogata. Per quanto riguarda le dotazioni, infine, può contare su un equipaggiamento di prima classe, completo già con gli allestimenti di accesso.

Audi Q8: i motori disponibili

La nuova Audi Q8 può contare su diverse motorizzazioni a gasolio, benzina e plug-in. Parlando delle unità diesel, il propulsore base è un V6 3,0 litri turbo, declinato in versioni da 231 e 286 cv. Tutte e due le alternative sono disponibili con l’impianto MHEV a 48 V, per aumentare l’efficienza e sulla trazione integrale. Con i motori a benzina si ha la Q8 55 TFSI quattro tiptronic, vettura che monta un motore V6 3.0 da 340 cv con impianto elettrico a 48 V.

Al top della gamma la già citata Audi Q8 RS mild-hybrid, con motore 4,0 litri 8 cilindri dalla potenza di 600 cv. Per quanto riguarda la versione ibrida plug-in, sono disponibili due diverse opzioni basate sul 3.0 V6 benzina da 340 cv abbinato a unità elettriche da 55 TFSI con 381 cv e 60 TFSI da 462 cv. Tutte e due le motorizzazioni sono poi fornite di batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh e di trazione integrale quattro.

None