Acer Halo Swing: proviamo in anteprima il nuovo smart speaker

Abbiamo provato per voi in anteprima il nuovo Acer Halo Swing, smart speaker presentato al CES 2023. Ecco il nostro Hands-On!

Acer introduce sul mercato un nuovo speaker portatile, che rappresenta il top gamma in quanto a dispositivo Home, in un settore quest’ultimo, abbastanza ricco e variegato dove è difficile fare la differenza, il produttore taiwanese ha cercato di renderlo decisamente caratteristico e riconoscibile.

Specifichiamo che si tratta di un Hands-On, ovvero di un test in anteprima, il prodotto in questione non è ancora in versione definiva, motivo per il quale non è entrato nelle file produttive commerciali, prendete queste prime impressioni per l’appunto come tali, non potendo condurre approfonditi test specifici.

Bando alle ciance scopriamo di più su questo nuovo Smart Speaker, così da trarre in ultimo le dovute conclusioni.

Design e costruzione | Anteprima Acer Halo Swing

Halo Swing è uno Smart Speaker Bluetooth elegante e compatto. Le sue misure lo rendono abbastanza portatile, e non è troppo ingombrante. È realizzato in plastica di ottima fattura, ma la predominanza di tela e tessuto a protezione del corpo cassa, mi porterebbe a dire che di plastica abbiamo solo alcune inserzioni. È poi presente una basetta trasparente che amplia riflettendo la luce emessa, e che funge anche da basetta ricarica, anche se, Acer Halo presenta un proprio ingresso di alimentazione. Ben realizzata e molto robusta.

Particolare e poco visto il Design, anche per via della particolarità trasparente dove è possibile effettuare diversi giochi di illuminazione, grazie all’RGB inserito. RGB che è molto luminoso, con una chiarezza di riproduzione dei colori molto fedeli e nitidi.

Sui lati troviamo delle bande nere che indicano l’accesso alle porte, ad esempio la porta per la ricarica. È poi presente una simpatica maniglia girevole, realizzata in simil-pelle, ricorda quasi il classico cinturino di alcuni orologi. Utile per trasportarlo con comodità ed evitare cadute accidentali. Cinturino che è anche rimovibile.

Nella parte superiore sono presenti (presumiamo) 4 microfoni ben inseriti nel design devo dire, e senza risultare invadenti, avrei preferito l’inserimento all’interno del corpo cassa come in innumerevoli modelli presenti in commercio, ma è questione di gusti.

Fortunatamente il prodotto possiede la certificazione di impermeabilità IPX5. Ritornando al pannello superiore, abbiamo 4 tasti interazione, uno fisico a pressione che riguarda il Microfono, che serve per disabilitare appunto l’ascolto. Altri 3 a pressione, rispettivamente utili ad alzare ed abbassare il volume, ed il tasto Start/ Play.

Funzionalità e conclusioni

Il nuovo Acer Halo Swing supporta l’assistente Google, e possiede l’audio DTS, che per uno Speaker così piccolo può andare più che bene, peccato non possegga il Dolby Atmos. Ad ogni modo lo Speaker possiede un piccolo subwoofer interno, anche se non conosciamo la grandezza e la sua capacità. La cassa possiede il Bluetooth 5.2 ed il Wi-Fi 6, ed una porta di alimentazione USB-C.

Simpatica la presenza di LED dinamici sul corpo cassa, difatti una volta collegato ad un dispositivo madre, esso potrà accedere tramite servizi Google ad informazioni Meteo, temperatura, e molto altro, per poi mostrarlo lungo la superfice. Il tutto con un risultato elegante e minimal. E, tramite un App dedicata, chiamata Acer Halo App, potrete personalizzare non solo le informazioni visualizzate, ma anche giochi di luce ed effetti varii. Tali LED sparsi per il corpo cassa e che “fuoriescono” dal tessuto che lo ricopre, potranno visualizzare immagini, messaggi e tanto altro, come ad esempio le sveglie!

Per quanto concerne la durata della batteria in via pre-ufficiale l’azienda dichiara circa 10 ore di riproduzione continua, dato che però non possiamo ne smentire ne confermare, dunque lo riporto per mera informazione. Ma come suona? Beh, essendo pur sempre un Hands-On non possiamo scendere in particolari, ma il suono sembra almeno dalle prime impressioni corposo e molto e molto elevato, sicuramente non delude.

In conclusione, può essere una valida alternativa ai classici Amazon, Apple e Google? Lo scopriremo in futuro, quanto avremo modo di testare a fondo il prodotto nella recensione completa. Non conosciamo il prezzo, fonti estere suggeriscono che dovrebbe attestarsi sui 199 Euro ma prendete con le pinze questo dato non confermato dall’azienda, non conosciamo neppure la data di disponibilità.

Presto la recensione completa!

Era tutto per questa breve anteprima del nuovo Acer Halo Swing, noi come ripetuto, ci ritroveremo qui a tempo debito, con la recensione completa. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.