LG Signage: ecco il monitor adatto a tutte le sale riunioni

Grazie alla compatibilità con varie soluzioni di videoconferenza innovative, funzionalità di condivisione e alla qualità elevata delle immagini, i monitor signage di LG Electronics sono in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di qualsiasi ambiente di lavoro

LG, sta cambiando il mondo del lavoro a livelli sempre più profondi con la digital transformation, obbligando le aziende a riprogettare flussi, ridisegnare spazi e ripensare le modalità di collaborazione.

Anche le sale riunioni stanno subendo notevoli cambiamenti, sia che si tratti di meeting room, intese come spazi d’incontro ampi e istituzionali o huddle room, più ristrette e informali. Le sale stanno diventando sempre più tecnologiche, collaborative e interconnesse.

Per questo motivo, sono necessarie soluzioni sempre più versatili e smart come quelle offerte da LG Electronics che propone diverse soluzioni pensate per tutti gli ambienti business in grado di soddisfare le moderne esigenze di comunicazione e condivisione di contenuti grazie a display facili da utilizzare, dal design flessibile e dalla qualità elevata delle immagini.

LG Signage: per meeting room di piccole e medie dimensioni

Sono necessarie soluzioni di visualizzazione compatte e facili da installare. Inoltre, tenuto conto dello spazio ridotto, è importante che le immagini siano chiaramente visibili da ogni angolazione e senza distorsioni. LG Electronics offre quindi i display UHD dotati di tecnologia IPS che offrono una qualità visiva straordinaria, indipendentemente dall’angolo di visione. Inoltre, sono compatibili con soluzioni di condivisione wireless dello schermo come One:Quick Share. In particolare, le serie UL3J (da 55”, 65” e 86”) e UH5F-H (da 55”, 65”, 75” e 86”), con risoluzione 3840×2160 (Ultra HD) e pannello IPS.

Offrono un’eccezionale qualità delle immagini e sono in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di qualsiasi ambiente di lavoro moderno grazie alla compatibilità con varie soluzioni di videoconferenza innovative. Entrambi i display offrono immagini Ultra HD anche su grandi schermi per un’esperienza immersiva unica e una definizione quattro volte superiore a quella offerta da un monitor Full HD.Per facilitare l’interattività all’interno di spazi di piccole e medie dimensioni LG propone, inoltre, la lavagna interattiva della linea Touch TR3DJ e TR3PJ (da 65”, 75” e 86”). Oltre a consentire una visualizzazione chiara dei contenuti da qualsiasi angolazione, grazie all’angolo di visione di 178° del pannello IPS (In-Plane Switching).

Questa soluzione è dotata della funzione Air Class che permette di organizzare riunioni interattive per tutti i dispositivi mobili sulla stessa rete condivisa, fornendo una varietà di strumenti come la votazione, la possibilità di rispondere alle domande e la condivisione di testi e progetti.

LG Signage: per large room e board room

Per spazi più ampi come large room e board room, invece, necessitano di display più grandi in grado di offrire immagini di alta qualità non solo da diverse angolazioni ma anche a distanza e che siano, allo stesso tempo, compatibili con soluzioni di videoconferenza.

Oltre alle serie UL3J e UH5F, disponibili anche in formati da 86” e 98”, LG Electronics mette a disposizione il large screen UHD della serie UM5J (da 98” e 110”) con risoluzione 3840×2160 e luminosità da 500 nit per immagini nitide e un design sottile in grado di rendere l’esperienza visiva coinvolgente e più immersiva. Anche i display della linea videowall di LG (come i display delle serie VSH7J e VSM5J da 55”), grazie all’eccezionale ampiezza dell’angolo di visione.

contribuiscono a restituire immagini perfette, senza distorsioni, caratterizzate da colori vicini alla realtà, indipendentemente dalla posizione dell’osservatore. Inoltre, grazie alla cornice da 0,44 mm questi display donano un tocco di eleganza agli ambienti aziendali.Grazie alla semplicità d’installazione, alle funzionalità di condivisione innovative e alla capacità di restituire immagini di altissima qualità anche il maxischermo all-in-one a LED da 136 della serie LAEC, è perfetto per ambienti business di grandi dimensioni.

Dotato di una risoluzione 1920×1080 Full HD, con pixel pitch da 1,5 mm e una luminosità da 500nit, questo display si distingue per la semplicità d’installazione, la qualità delle immagini e le innovative funzionalità di condivisione come LG One:Quick Share.

Questa soluzione permette agli utenti di condividere facilmente lo schermo del laptop con il display. La condivisione dello schermo può avvenire su ben 4 display contemporaneamente e il controllo delle impostazioni come volume, modalità d’immagine e luminosità dello schermo, può essere facilmente gestito senza bisogno di un telecomando.

LG Signage: per spazi ancora più grandi

Nel caso di ambienti ancora più ampi come gli auditorium, che possono ospitare fino a 300 persone, i display devono disporre di un’altissima risoluzione ed essere flessibili e personalizzabili a seconda delle necessità.

A questo proposito LG mette a disposizione i display LED della serie LAS009-F in grado di trasformare qualsiasi spazio in un ambiente digitale di grande impatto e pienamente funzionale. Dotati di un pixel pitch ridotto di 0.945 mm e una luminosità da 600 nit, offrono una qualità vivida delle immagini in ogni ambiente interno.

Oltre a garantire un’esperienza di visione su larga scala di eccezionale qualità, consentono una facile installazione, sia per quel che riguarda il montaggio che la sospensione.

La serie LAS009-F (LED) è caratterizzata da un assemblaggio a blocchi che rende più semplice la costruzione di grandi display, offrendo al contempo un’elevata risoluzione delle immagini in formato 16:9. Leggeri e facili da installare i display della serie LAS-F sono compatibili con le soluzioni software di LG, tra cui SuperSign CMS, LED Assistant e LG ConnectedCare, che aiutano i clienti a gestire il proprio business in modo impeccabile. Sempre all’interno della linea LED di LG sono disponibili i display della serie Ultra Slim LSCB015 da 163” o 217”.

A rendere davvero unica questa soluzione è il design ultra-sottile, con uno spessore di 37,5 mm. Questa caratteristica permette a questi display di essere installati e utilizzati in qualsiasi tipo di ambiente garantendo un elevato livello di personalizzazione grazie anche ai cabinet mini e curvi.

