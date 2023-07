GIGABYTE lancia le Schede Grafiche della serie GeForce RTX 4060. Goditi una fantastica esperienza di gioco a 1080p

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming premium, ha lanciato oggi le schede grafiche della serie GeForce RTX 4060 basate sull’architettura NVIDIA Ada Lovelace. Incluso il rendering neurale DLSS 3 e le tecnologie di ray-tracing di terza generazione a frame rate elevati.

Le schede saranno disponibili il 29 giugno. La serie GeForce RTX 4060 di GIGABYTE include cinque modelli con la soluzione termica WINDFORCE:

AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G,

GeForce RTX 4060 AERO OC 8G,

GeForce RTX 4060 GAMING OC 8G,

GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G

e le schede grafiche GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G.

Tutti i modelli offrono ai giocatori diverse opzioni per godersi l’esperienza di gioco 3A. Tutte le schede grafiche di GIGABYTE offrono prestazioni potenti, bassa temperatura e silenziosità allo stesso tempo, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco definitiva.

Schede Grafiche GeForce RTX 4060 di GIGABYTE: AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G

La scheda grafica AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G si distingue per le potenti capacità di raffreddamento e le prestazioni eccezionali. Rappresenta la scheda grafica di gioco di alto livello perseguita da giocatori e fan.

La scheda grafica AORUS presenta il famoso RGB Halo che sfrutta la persistenza della visione umana per creare effetti di luce esclusivi tramite ventole rotanti. La squisita e colorata illuminazione RGB, preferita dai fan di AORUS e dagli appassionati di fai-da-te, consente ai giocatori di personalizzare facilmente i colori; ciò tramite il software GIGABYTE CONTROL CENTER.

La scheda grafica AORUS è dotata del sistema di raffreddamento WINDFORCE, che include:

tre esclusive ventole a pale uniche,

rotazione alternata,

tubi di calore a contatto diretto,

ventola attiva 3D

design di raffreddamento Screen Cooling.

La scheda grafica AORUS assicura massime prestazioni termiche anche a carichi impegnativi. Inoltre, l’esclusiva ventola a pale uniche utilizza il nanolubrificante al grafene; questa ne prolunga la durata di 2,1 volte, offrendo quasi la durata del doppio cuscinetto a sfera con operatività più silenziosa. Lo switch Dual BIOS integrato consente inoltre agli utenti di scegliere la modalità SILENT per un’esperienza più silenziosa senza la necessità di installare software.

Novità

Oltre ai vantaggi di cui sopra, grazie all’eccellente progettazione delle fasi di alimentazione e al controllo preciso della potenza, la scheda offre una temperatura dei componenti più bassa, meno rumore e meno interferenze del segnale. I componenti certificati ULTRA DURABLE offrono anche caratteristiche come temperatura più bassa, maggiore risparmio energetico e funzionamento stabile.

Inoltre, la piastra posteriore in metallo aggiornata fornisce una struttura più resistente che impedisce la flessione e la deformazione nell’uso a lungo termine. Inoltre, la scheda ha un rivestimento PCB di grado aerospaziale, che protegge il PCB da polvere, umidità e ossidazione per prolungarne la durata. Per offrire una migliore esperienza utente, le schede grafiche AORUS offrono ai clienti una garanzia di 4 anni (richiede la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto).

Schede grafiche GeForce RTX 4060: AERO OC 8G | GAMING OC 8G | EAGLE OC 8G

La scheda grafica AERO OC con il suo design bianco e argento è popolare tra i designer, i professionisti, e gli utenti che preferiscono uno stile minimalista; ed è particolarmente adatta per i sistemi PC con una combinazione di colori chiari. Il logo sul lato della scheda grafica è stato realizzato con un materiale speciale che può mostrare un effetto arcobaleno; in combinazione con le luci RGB rende la scheda perfetta e migliora ulteriormente l’estetica.

La scheda grafica GAMING OC si pone come la serie più classica e popolare di GIGABYT. Concentrandosi su prestazioni e stabilità. L’aspetto è un design nero con elementi in stile gaming, che la rende in grado di adattarsi alla maggior parte delle PC build gaming.

Le schede grafiche EAGLE OC incorporano alcuni elementi di design futuristici. Questi portano un’identità unica e personalizzata con i simboli e le forme geometriche a tema cosmico visibili all’esterno della scheda grafica.

Tutti e tre i modelli adottano il sistema di raffreddamento WINDFORCE; questo include tre esclusive ventole a pale uniche, rotazione alternata, tubi di calore in rame composito con contatto diretto alla GPU e tubi di calore. Ed ancora ventole attive 3D e design di raffreddamento Screen Cooling per massimizzare la dissipazione del calore.

Il doppio interruttore BIOS integrato consente agli utenti di scegliere la modalità SILENT per un’esperienza di gioco più silenziosa. Le schede sono inoltre dotate di una piastra posteriore migliorata per una struttura più durevole. Ed ancora un eccellente design delle fasi di alimentazione e componenti certificati ULTRA DURABLE, che fanno funzionare la scheda grafica a temperature più basse e prestazioni più elevate.

GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G

La scheda grafica WINDFORCE OC adotta un design a doppia ventola. L’outlook ha un design semplice e standard con un’estetica sobria, le prestazioni, il raffreddamento e la durata sono completamente bilanciati. Con meno di 20 cm di lunghezza è la soluzione ideale per i giocatori che amano PC compatti.

La scheda grafica WINDFORCE OC offre un’eccellente compatibilità e tutte le prestazioni di gioco della GPU RTX 4060. Dotata del sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE, presenta due ventole a pale uniche, rotazione alternata, tubo di calore in rame composito con contatto diretto alla GPU; ed ancora ventole attive 3D e raffreddamento Screen Cooling.

In termini di durata, la scheda grafica è dotata di nanolubrificante al grafene, piastra posteriore migliorata, eccellente design di alimentazione e componenti certificati ULTRA DURABLE.

La data di commercializzazione delle schede grafiche della serie GeForce RTX 4060 è il 29 giugno. Ogni serie di schede grafiche ha un aspetto e un design termico unici, che non solo forniscono prestazioni eccellenti. Ma offrono anche ai giocatori esperienze di gioco più fluide e di qualità superiore.

E voi? Cosa ne pensate di queste schede Grafiche della serie GeForce RTX 4060 di GIGABYTE ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).