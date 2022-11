Elgato Facecam Pro: ecco la prima webcam 4K60 al mondo

Elgato ha presentato Facecam Pro, la prima webcam al mondo con risoluzione 4K a 60 fps. Scopriamola insieme in questo articolo

Elgato, fornitore leader di hardware e software per content creator, ha presentato Facecam Pro, la prima webcam a vantare un sistema di acquisizione in 4K a 60 fotogrammi al secondo. Dotata di un eccellente sensore Sony, un obiettivo grandangolare con messa a fuoco regolabile, un processore di immagini rivoluzionario ed una memoria flash integrata, questa webcam professionale con configurazione plug-and-play consente ai content creator di creare video in qualità UHD senza bisogno di costose attrezzature e sistemi video elaborati.

Tutto quello che sappiamo sulla nuova Facecam Pro di Elgato

Questa nuova webcam utilizza una lente professionale Elgato f/2.0 da 21 mm con messa a fuoco automatica, che è possibile regolare manualmente adottando una incredibile profondità di campo a partire da un valore di 10 cm. L’angolo di ripresa fino a 90 gradi consente riprese di qualità professionale per le inquadrature in campo lungo o le videochiamate di gruppo. Grazie all’ampia area del sensore da SONY STARVIS 1/1,8″, è possibile acquisire le immagini con un dettaglio eccezionale, anche quando si usano effetti come panoramica, inclinazione e zoom, oppure quando l’illuminazione non è ottimale.

Completa il corredo di prestazioni all’avanguardia di questa webcam l’ultimo modello di processore Elgato, un chip estremamente potente per la codifica e lo streaming video 4K60 tramite USB 3.0 con latenza ultra bassa. Oltre alla funzionalità di correzione istantanea della luminosità, la riduzione automatica del disturbo ed una miriade di funzioni computazionali, il sensore ottimizzato di Elgato è in grado di offrire una qualità video fenomenale in qualsiasi situazione. Julian Fest, vice presidente senior e amministratore generale di Elgato, ha dichiarato quanto segue:

Il lancio di Facecam dell’anno scorso ha rappresentato per noi il primo passo per innalzare il livello qualitativo, tecnologico e prestazionale delle webcam tradizionali. Facecam Pro rappresenta un salto in avanti. Non volevamo semplicemente creare un’altra webcam. Il nostro obiettivo era invece quello di creare una videocamera innovativa e qualitativamente superiore, con una connettività plug-and-play ed un comparto video straordinario. Grazie alle altre nostre soluzioni quali, EpocCam, Cam Link 4K, Cam Link Pro e Facecam, siamo ora in grado di offrire un’incredibile suite di soluzioni per qualsiasi necessità di ogni content creator, dipendenti in smart working e persino professionisti del settore video.

La società è in grado di offrire un’esperienza utente con ottimizzazione software esemplare tramite l’ulteriore sviluppo del software Elgato Camera Hub. Ciò garantisce all’utente l’accesso a funzionalità avanzate proprie delle macchine fotografiche reflex, tra cui ad esempio gestione del campo visivo, regolazione dell’illuminazione, dell’esposizione e del bilanciamento del bianco.

Inoltre, effetti PTZ cinematografici, quali “panoramica”, “inclinazione” e “zoom”, possono essere applicati senza che si crei un fastidioso effetto pixel: tutto questo grazie al potente sensore ISP NAND di Facecam Pro. In aggiunta, ciascun content creator dotato di una GPU GeForce RTX potrà sfruttare l’integrazione con NVIDIA Broadcast, che consente di utilizzare effetti con tecnologia AI, come la sostituzione e la sfocatura dello sfondo.

Facecam Pro è dotata di un pratico e resistente supporto per lo schermo con raccordi filettati da 1/4″ , per collegare la webcam a Elgato Multi Mount o ad un qualsiasi treppiede compatibile. È incluso anche un pratico cavo da USB-C a USB-C. È possibile acquistare immediatamente questa webcam tramite la rete internazionale di rivenditori e distributori autorizzati Elgato e Corsair al prezzo consigliato di 349,99 €.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto. Voi cosa ne pensate di questa nuova webcam? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo hardware e non solo, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!