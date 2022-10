CORSAIR: presento il nuovo KATAR ELITE WIRELESS

CORSAIR presenta il nuovo mouse gaming KATAR ELITE WIRELESS, un peso piuma con solide performance

CORSAIR (qui per maggiori info) è un’azienda Statunitense. Leader nello sviluppo e nella produzione a livello globale di componenti informatici e prodotti tecnologici ad alte prestazioni per gamer, creatori di contenuti e appassionati di PC. Dalle periferiche e dai pluripremiati componenti per PC, agli accessori per lo streaming di qualità professionale, all’illuminazione ambientale smart e ai servizi di coaching per e-sport. CORSAIR offre un ecosistema completo di prodotti compatibili tra loro per consentire a tutti, dai gamer occasionali ai professionisti dedicati, di dare sempre il meglio di sé.

Dettagli sul nuovo CORTSAIR KATAR ELITE WIRELESS

CORSAIR è leader mondiale nel settore dei dispositivi ad alte prestazioni dedicati a gamer e content creator. L’azienda ha presentato oggi il modello di mouse gaming wireless più leggero di sempre: il KATAR ELITE WIRELESS. Con un peso di soli 69 g, KATAR ELITE WIRELESS assicura agilità estrema in un design compatto e senza fili, l’ideale per impugnature claw o fingertip. Dotato della sofisticata tecnologia dei mouse gaming di fascia alta, KATAR ELITE WIRELESS offre movimenti e prestazioni wireless ultra veloci.

KATAR ELITE WIRELESS è progettato in modo da offrire leggerezza e agilità estreme, senza perdere i tratti classici e confortevoli di un mouse gaming. Grazie al peso di soli 69 g, questo mouse vanta una leggerezza straordinaria ed un design compatto. Perfetto per impugnature claw o fingertip, consentendo ai gamer di compiere movimenti fulminei durante le partite più frenetiche in cui ogni frazione di secondo fa la differenza.

Tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS

KATAR ELITE WIRELESS consente di sfruttare la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS ultraveloce con latenza inferiore a 1 ms. Oppure la versatilità della connessione Bluetooth, per conquistare la vittoria tramite un’ampia varietà di impostazioni. Fino a 110 ore di durata della batteria con una singola carica se utilizzato in modalità Bluetooth e fino a 60 ore di autonomia con connessione SLIPSTREAM WIRELESS. Gioca senza interruzioni, partita dopo partita, nell’assoluta libertà e senza fili.

KATAR ELITE WIRELESS vanta prestazioni di livello professionale tali da permetterti di avere la vittoria in pugno. Esegui movimenti con una precisione millimetrica grazie al sensore ottico CORSAIR MARKSMAN ad alta precisione da 26.000 DPI. Regolabile con intervalli di risoluzione di 1 DPI. I pulsanti principali sono caratterizzati dall’impiego della tecnologia CORSAIR QUICKSTRIKE e vantano quindi un sistema di tensionamento a molla con gap nullo tra i pulsanti. Gli switch meccanici OMRON, sono garantiti per 60 milioni di click ed assicurano una reattività sbalorditiva. Grazie all’hyper-polling di 2.000 Hz, KATAR ELITE WIRELESS registra e trasmette ogni movimento in modo incredibilmente veloce.

CORSAIR iCUE

Il potente software CORSAIR iCUE consente di configurare KATAR ELITE WIRELESS in base alle preferenze personali ed assicura un controllo completo del dispositivo. È possibile personalizzare la retroilluminazione RGB del logo e sincronizzarla con l’intero sistema. Inoltre potrete anche programmare i sei tasti del mouse con macro e tasti di scelta rapida. Restituendo quindi un’esperienza di gioco rapida e adatta ad ogni esigenza. L’archiviazione integrata consente di utilizzare ovunque e in ogni momento i profili personalizzati di illuminazione, macro e impostazioni DPI.

Grazie al design ultra leggero, combinato alle tecnologie di ultima generazione ed alle prestazioni ultraveloci, KATAR ELITE WIRELESS assicura movimenti fulminei, per un’esperienza di gioco fuori dal comune.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Il mouse gaming CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS è ora disponibile presso il negozio online CORSAIR e la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS è coperto da una garanzia di due anni. Inoltre, è supportato dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo. Per i prezzi aggiornati di CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo mouse da gaming di casa CORSAIR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).