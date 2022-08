Acer: presentato il nuovo Chromebook Vero 514

Il Chromebook Vero 514 di Acer presenta uno chassis realizzato al 30% con materiali plastici PCR e un packaging realizzato al 90% in carta riciclata, scopriamolo insieme in questo articolo

Acer, ha presentato oggi il nuovo Chromebook Vero 51, il primo Chromebook della linea Vero di dispositivi ecosostenibili. Il nuovo prodotto riflette l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità offrendo agli utenti consumer e professionali un maggior numero di opzioni che consentono di ridurre la propria impronta ecologica.

Il nuovo Chromebook Acer Vero 514 (CBV514-1H/T) è caratterizzato da una progettazione che tiene conto dell’intero ciclo di vita del prodotto, poiché è facile da aggiornare, riparare, smontare e riciclare. Utilizza anche materiali riciclati nella maggior parte dei suoi componenti, tra cui il 30% di materiali plastici PCR (Post-Consumer Recycled) nello chassis e il 50% di plastica PCR nella tastiera, il 100% di materiali plastici recuperati dal mare sulla superficie del touchpad e il 90% del packaging in carta riciclata.

Le parole di James Lin

James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc, afferma:

La semplicità, la sicurezza e la velocità dei Chromebook arricchiscono la nostra linea Vero, che offre dispositivi potenti e rispettosi dell’ambiente. Il nuovo Acer Chromebook Vero 514 rappresenta un ulteriore passo avanti nell’incarnare la nostra missione Earthion che prevede lo sviluppo di prodotti più ecologici che hanno un impatto positivo sulle aziende, sulle case e sull’apprendimento dei nostri utenti.

Riduzione, Riuso, Riciclo

Il nuovo Chromebook Acer Vero 514, è realizzato con plastica PCR con il 30% nello chassis e, nella cornice del display e con il 50% nella tastiera e negli altoparlanti.

Inoltre, il nuovo Acer Chromebook contribuisce alla riduzione dei rifiuti di plastica negli oceani: l’alloggiamento della ventola interna e il touchpad OceanGlass sono realizzati in materiali plastici recuperati dal mare, che donano un aspetto elegante simile al vetro e una sensazione al tatto gradevole.

Il dispositivo è progettato per una maggiore durata e per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Le riparazioni e gli aggiornamenti di memoria e storage sono resi più semplici grazie l’utilizzo di viti standard sul coperchio inferiore, che agevola l’accesso ai componenti interni. Lo chassis non è verniciato e presenta una finitura color grigio, mentre il pannello del display è riciclabile al 99%.

Il Chromebook Acer Vero 514 è conforme agli standard MIL-STD 810H, ed è caratterizzato da una notevole resistenza agli urti e da una lunga durata grazie a un design rinforzato che lo protegge da cadute da altezze fino a 122 cm.

Acer Chromebook Vero 514, alte prestazioni

Dotato dei più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione e, della grafica Intel Iris Xe, Acer Chromebook Vero 514 soddisfa tutte le esigenze di collaborazione, produttività e intrattenimento degli utenti. La batteria a ricarica rapida in soli 30 minuti permette di generare il 50% di autonomia (ovvero 5 di 10 ore totali).

Il display Full HD antiriflesso da 14 pollici realizzato in Corning Gorilla Glass, disponibile con l’opzione touchscreen, vanta una luminosità di 300 nits e restituisce una gamma di colori sRGB al 100%, offrendo un’esperienza visiva brillante e coinvolgente. Il display è caratterizzato da cornici sottili e offre un impressionante rapporto schermo-chassis dell’88%. La webcam Full HD con riduzione dei riflessi e audio DTS con amplificatore intelligente garantisce videocall di alta qualità.

Disegnato per le applicazioni creative e la connettività, Acer Chromebook Vero 514 è dotato del veloce e affidabile Wi-Fi 6E e si connette a un’ampia gamma di dispositivi e display. Ha inoltre diverse porte che consentono anche la ricarica, tra cui due USB Type-C, USB 3.2 Type-A e HDMI.

Acer Chromebook Enterprise Vero 514

Offre agli utenti delle aziende più orientate al rispetto dell’ambiente, così come ai call center e alle organizzazioni del settore sanitario, diverse funzionalità professionali di ChromeOS per una maggiore efficienza operativa e produttività.

Il Chromebook Enterprise Vero 514 dispone delle funzionalità professionali di ChromeOS sbloccate; tra queste, funzioni avanzate di sicurezza, reportistica e informazioni dettagliate, gestione scalabile basata su cloud e registrazione zero-touch.

Il packaging riciclabile reduce ulteriormente l’impatto ambientale

Il packaging è realizzato con materiale riciclato e riciclabile, per ridurre al minimo i rifiuti. La scatola è composta per il 90% da carta riciclata, mentre la custodia del notebook e il foglio di protezione posto tra la tastiera e il display sono realizzati con plastica riciclata al 100%.

La busta che contiene il caricabatteria è realizzata in carta, anziché utilizzare il tradizionale sacchetto di plastica. Una volta che il Chromebook è pronto all’uso, l’imballaggio interno del dispositivo può essere trasformato in un supporto triangolare multiuso per laptop o essere utilizzato per altre funzioni

La gamma di prodotti Acer Vero

Il nuovo Chromebook Acer Vero 514 è l’ultima novità di prodotto ad arricchire la linea Acer Vero, che include i laptop Aspire, gli All-In-One Veriton, i monitor Vero, i proiettori e gli accessori, tra cui mouse e tastiera.

Acer Earthion

La linea di prodotti Vero è stata pensata nell’ambito dell’iniziativa Earthion, la missione di Acer finalizzata a sviluppare in concerto con i partner soluzioni integrate che aiutino a costruire un futuro più sostenibile. Tra gli obiettivi di Earthion vi sono l’impegno RE100, ad approvvigionarsi al 100% da fonti di energia rinnovabili entro il 2035, prodotti più attenti all’ambiente e la riduzione dell’impatto ambientale della supply chain di Acer.

Prezzi e disponibilità

Il laptop, Chromebook Vero 514 (CBV514-1H/T) sarà disponibile in EMEA a novembre a partire da EURO 599. Cosa ne pensate di questo nuovo laptop di Acer? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.