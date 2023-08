The Spiderwick Chronicles: la serie non verrà distribuita da Disney+

La serie The Spiderwick Chronicles, già completata, non arriverà in streaming su Disney+ ma verrà proposta ad altre piattaforme

L’adattamento seriale di The Spiderwick Chronicles non arriverà più come anticipato su Disney+, che si è tirata indietro dalla distribuzione del progetto. La serie completa di sei episodi, prodotta dai Paramount Television Studios e dalla 20th Television, sarà pertanto proposta in questi giorni ad altri potenziali acquirenti.

Basata sugli omonimi bestseller per bambini di Tony DiTerlizzi e Holly Black, la serie live-action The Spiderwick Chronicles segue la famiglia Grace mentre si trasferisce nella sua casa di origine, The Spiderwick Estate, e scopre un mondo alternativo di fate. La stessa Disney aveva annunciato la produzione della serie nel novembre 2021 come parte del Disney+ Day.

The Spiderwick Chronicles: il cast e tutto quello che sappiamo

Il cast di The Spiderwick Chronicles comprende nomi di spicco. Le star di Shazam! Jack Grazer, Joy Bryant e Mychala Lee si sono unite al cast della serie un anno fa, insieme a Christian Slater, Lyon Daniels e Noah Cottrell. Grazer darà la voce al marchingegno Thimbletack, mentre Bryant e Lee interpreteranno rispettivamente Helen Grace e Mallory. Lo showrunner è Aron Eli Coleite, il quale è anche produttore esecutivo insieme a Black, DiTerlizzi, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg e Julie Kane-Ritsch. Kat Coiro ha diretto i primi due episodi ed è anche produttrice esecutiva dei medesimi.

I tagli di cui abbiamo parlato rientrano in una discussa e complicata operazione di taglio dei costi messa in atto da Disney+ con l’obiettivo di risparmiare circa 3 miliardi di dollari sulla spesa per i contenuti non sportivi dell’intero gruppo Disney. Per lo stesso motivo, lo scorso maggio dalla piattaforma erano stati eliminati diversi contenuti, anche originali (come Willow). L’intento è concentrarsi maggiormente su contenuti di proprietà intellettuale di Disney, come la serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo in arrivo in streaming il prossimo dicembre.

