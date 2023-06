The Spider Within, un nuovo film nello Spider-Verse

Mentre Spider-Man: Across the Spider-Verse è ancora al cinema, l’universo cinematografico dell’uomo ragno si arricchisce con un nuovo cortometraggio: The Spider Within.

The Spider Within lancerà i fan dello Spider-Verse nella mente di Miles Morales, interpretato da Shameik Moore. La pressione dell’essere Spider-Man tira fuori il meglio da lui, ma causa anche attacchi di panico. Pensate a una scena del primo film, Into the Spider-Verse, dove Miles subisce un attacco di panico a scuola, dopo aver acquisito i suoi poteri da ragno. Come quella prima scena, questo nuovo cortometraggio animato darà ai fan dello Spider-Verse uno sguardo a tema horror sugli aspetti negativi di essere Spider-Man.

The Spider Within: un nuovo capitolo dello Spider-Verse con una forte influenza dell’IA

Il cortometraggio sarà diretto da Jarelle Dampier, un talento selezionato attraverso il programma LENS (Leading and Empowering New Storytellers) di Sony Pictures Imageworks. Quanto a come questo cortometraggio si collega ai film dello Spider-Verse non c’è ancora molta chiarezza. Non si sa in particolare se il cortometraggio sarà o meno un prequel degli eventi di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Questa è una teoria interessante. Dirò che mi piacerebbe poter rispondere a questa domanda, ma penso di voler aspettare un po. Dirò che ci sono diversi easter eggs all’interno del corto.

Ha affermato Jarelle Dampier, direttore di Sony Pictures. Non ci resta che scoprire quando e dove potremmo vedere questo corto. The Spider Within non ha ancora una data di uscita. E non sappiamo nemmeno se arriverà al cinema oppure in streaming. Nemmeno Dampier sa dire con certezza quale sia il piano per l’uscita di questo nuovo capitolo. Ha potuto solo confermare che ci sono ancora diverse strade aperte, ma che non sa quale sia la preferenza per la pubblicazione. Naturalmente vi terremo aggiornati come sempre sulla nostra pagina dedicata a film e serie tv.

