Pam & Tommy: le risposte dopo il rilascio dei primi tre episodi

Hanno visto la luce i primi episodi della serie tv Pam & Tommy, incentrata sul famoso furto di materiale privato della coppia formata da Pamela Anderson e Tommy Lee: scopriamo com’è stata accolta finora la serie Disney+ ha diffuso i primi tre episodi di Pam & Tommy, un rilascio cui faranno seguito altre cinque puntate che verranno distribuite a cadenza settimanale. Una delle serie più attese di questo inizio di 2022 ha visto finalmente la luce, anche se in maniera sinora parziale, e sta già generando parecchia discussione attorno a sé. Prevedibile, d’altronde, considerando che l’evento narrato è stato un vero e proprio caos mediatico all’epoca, ovvero alla fine degli anni ’90. La serie tratta infatti lo scandalo della diffusione di un video intimo di Pamela Anderson e Tommy Lee, appena sposati e tra i personaggi più in vista dell’epoca. Il fatto inoltre, oltre a coinvolgere due individui tanto noti, ha fatto scalpore perché è stato uno dei primi a gettare delle ombre sull’appena nato World Wide Web. Insomma l’attenzione generatasi intorno alla serie era ampiamente prevedibile, ma vediamo come stanno rispondendo il pubblico e la critica dopo il rilascio dei primi episodi.

Pam & Tommy: il responso della critica e del pubblico

La serie tv è stata accolta in maniera generalmente positiva sia in termini di critica che di pubblico. Su Rotten Tomatoes, da sempre cartina al tornasole del riscontro di un qualsiasi prodotto televisivo e cinematografico, Pam & Tommy ha fatto segnare un 79% di apprezzamento della critica e un 64% di quello del pubblico. Risultato positivo dunque, che ha contribuito ad aumentare la popolarità della serie e l’hype intorno a questa.

Le recensioni sono state generalmente positive e i primi tre episodi non hanno fatto che confermare le attese della vigilia. La serie ha avuto una buona partenza, sicuramente la curiosità intorno a un tema tanto famoso ha fatto la sua parte. Ora bisognerà vedere se l’uscita settimanale frenerà gli ascolti, o se il pubblico continuerà a seguire le vicende di Pamela Anderson e Tommy Lee anche dopo il rilascio dei primi tre episodi. Ricordiamo che Disney+ rilascerà ogni nuovo episodio il mercoledì, fino alla puntata finale prevista per il 9 marzo 2022. Restate dunque aggiornati per leggere tutte le notizie su Pam & Tommy e sul mondo del cinema e della televisione sul nostro sito.

