Sharp rivela audio avanzato con Dolby Atmos e Aquos Wireless

Sharp Consumer Electronics, un’importante azienda tecnologica globale, espande la sua gamma di prodotti per l’intrattenimento domestico introducendo nuovi dispositivi dotati di audio surround tridimensionale compatibile con Dolby Atmos

Oltre alla soundbar HT-SB700 2.0.2, compatta e conveniente, Sharp presenta i suoi primi articoli, tra cui i diffusori surround posteriori HT-AWS2001 e i subwoofer wireless HT-AWS0101, caratterizzati dalla rivoluzionaria tecnologia AQUOS Wireless Surround.

Questa innovativa tecnologia consente il collegamento diretto dei diffusori ai televisori Sharp compatibili. Il lancio di questi prodotti sul mercato europeo è programmato per il secondo trimestre del 2024.

Sharp rivela la nuova serie Audio Dolby Atmos 3D

Sharp espande la sua offerta audio con dispositivi home cinema accessibili che offrono un eccezionale suono 3D. I nuovi prodotti, previsti per il secondo trimestre del 2024, sono dotati della tecnologia Dolby Atmos e possono decodificare segnali audio Dolby Atmos (HT-SB700) o supportare la riproduzione da TV Sharp compatibili (HT-AWS2001 e HT-AWS0101).

La soundbar HT-SB700 2.0.2 di Sharp, la più compatta e conveniente del marchio con Dolby Atmos, è progettata per ambienti di piccole e medie dimensioni. Nonostante la sua larghezza di soli 52 cm, offre un’esperienza Dolby Atmos completa con diffusori ad altezza verticale per un coinvolgente suono surround 3D. Ideale per godersi film o giochi in compagnia.

I diffusori surround posteriori wireless HT-AWS2001 sono il primo prodotto Sharp con la tecnologia AQUOS Wireless Surround. Questa innovativa tecnologia consente la trasmissione wireless di suono multicanale, incluso Dolby Atmos, dai televisori Sharp compatibili ai diffusori Sharp AQUOS Wireless Surround.

Abbinati a un sistema Dolby Atmos a 2.0 canali, come i televisori Sharp della serie FQ, i diffusori trasformano l’esperienza in un coinvolgente sistema full surround a 4.0 canali. Il subwoofer piatto wireless HT-AWS0101, posizionabile in piedi o sdraiato per risparmiare spazio, aggiunge bassi potenti alla configurazione, migliorando ulteriormente l’esperienza cinematografica a casa.

Matt Sienko, European Product Director for Audio di Sharp, commenta: “Questi prodotti di alta qualità a prezzi accessibili consentono ai consumatori di vivere un’esperienza cinematografica audio di alto livello a casa propria. Con l’innovativo sistema AQUOS Wireless Surround, Sharp offre un sistema full surround Dolby Atmos wireless con un ottimo rapporto qualità-prezzo.”

I prezzi e la disponibilità sono i seguenti:

La soundbar Sharp HT-SB700 sarà disponibile da aprile 2024 al prezzo consigliato di €199,00, mentre i diffusori surround posteriori HT-AWS2001 e il subwoofer wireless HT-AWS0101 saranno disponibili da marzo 2024 al prezzo consigliato di €239,00 e €159,00, rispettivamente.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).