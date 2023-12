InkPad Color 3 di PocketBook, l’esplosione di colori nel mondo della lettura

PocketBook continua a stupire nel 2023 con il lancio del suo nuovo e-reader, l’InkPad Color 3, che offre una serie di innovazioni per gli amanti della lettura

Dotato di uno schermo a colori antiriflesso E Ink Kaleido 3 da 7,8 pollici di ultima generazione, il dispositivo promette un’esperienza visiva migliorata, con una risoluzione delle immagini che cresce del 50%, raggiungendo i 150 DPI per le pagine a colori e 300 nella scala di grigi.

InkPad Color 3 di PocketBook: lettura rivoluzionaria

Questo e-reader consente ai lettori di immergersi in libri, fumetti e riviste con colori vibranti e dettagli nitidi, garantendo una visione confortevole in qualsiasi condizione di illuminazione.

La funzione SMARTlight adattiva aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione, ottimizzando la luminosità e la tonalità del colore dello schermo in base all’orario del giorno.

Con le opzioni che vanno da una tonalità calda per la sera a una tonalità fredda per la mattina e persino una modalità Dark per la notte, l’InkPad Color 3 offre un comfort visivo completo.

Per coloro che desiderano alternare la lettura con l’ascolto, l’e-reader offre diverse opzioni audio, inclusi altoparlanti incorporati, connettività Bluetooth 5.0 per cuffie e casse wireless e la funzione Text-to-Speech disponibile in 26 lingue.

Nonostante lo schermo di dimensioni generose, l’InkPad Color 3 di PocketBook è progettato per una comoda maneggevolezza con una sola mano, grazie ai pulsanti di controllo meccanico, allo schermo tattile e all’accelerometro che ruota automaticamente il testo in base all’orientamento del dispositivo.

La resistenza all’acqua con certificazione IPX8 consente all’e-reader di resistere all’immersione in acqua dolce fino a 2 metri di profondità per 60 minuti, rendendolo ideale per la lettura a bordo piscina durante la bella stagione.

InkPad Color 3 supporta 25 formati per libri e grafica senza necessità di conversione, inclusi CBR e CBZ per fumetti e manga, e 6 formati per l’audio. Con 11 dizionari preinstallati e la possibilità di scaricare gratuitamente altre 42 combinazioni linguistiche, l’InkPad Color 3 offre una versatilità linguistica notevole.

Disponibile nel colore Stormy Sea, il prezzo consigliato per l’InkPad Color 3 è di 325 euro.

Un’opzione che unisce innovazione, design e funzionalità per gli appassionati lettori.

