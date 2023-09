In arrivo la nuova gamma di forni Hisense Blackline

Look total black, innovazione e versatilità: tutto questo ed anche di più nella nuova gamma di forni Hisense Blackline

Hisense ha introdotto la sua nuova serie di forni Blackline. Composta da sei modelli caratterizzati da un design total black, prestazioni di alta qualità e funzionalità innovative per gli amanti della cucina. Questa gamma comprende quattro forni multifunzione, un compatto combinato e un forno a microonde, offrendo una soluzione per ogni esigenza culinaria.

Dettagli sulla nuova gamma di forni Hisense Blackline

Il modello di punta, il BSA66346PBGWIFI, offre una straordinaria capacità di 77 litri, ideale per cucinare pietanze voluminose e sfruttare la cottura multilivello simultanea. Ciò che lo distingue è la funzione di cottura a 300 gradi, che supera le limitazioni dei forni domestici tradizionali (250 gradi); consentendo di cucinare alimenti ad alte temperature come la pizza. Questo modello dispone anche di:

un generatore di vapore integrato per migliorare i tempi di cottura,

pulizia pirolitica per rimuovere il grasso ostinato

e connettività WiFi tramite l’app ConnectLife per il monitoraggio e il controllo remoti.

Gli altri modelli della serie Blackline condividono molte delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità del modello di punta. Tutti i forni multifunzione hanno una capacità di 77 litri e la funzione di cottura a 300 gradi per la pizza. I modelli BSA66346ADBGWIFI e BI65346ADBGWIFI, tuttavia, utilizzano la pulizia idrolitica Steam Clean al posto della pulizia pirolitica. Tutti i modelli offrono la funzione AirFry+ per la frittura ad aria e la connettività WiFi per il controllo remoto.

Gli altri modelli della serie Blackline

La serie Blackline include anche il forno compatto combinato BIM45342ADBG, che offre una capacità di 50 litri, una potenza di 1.000 W per il microonde e la funzione pizza a 300 gradi. Questo forno supporta la cottura multifase e offre versatilità per cucinare una varietà di alimenti su più livelli contemporaneamente.

Completando l’offerta c’è il forno a microonde con grill BIM325GI63DBG, un modello da incasso con 25 litri di capacità e potenza di 900 W per il microonde e 1.200 W per il grill. Questo modello supporta la cottura multifase, semplifica le operazioni di pulizia ed offre 15 programmi preimpostati; ed ancora, funzionalità di scongelamento rapido, Smart Display e presenta un design moderno come gli altri modelli della serie Blackline. La gamma di forni Hisense Blackline sarà disponibile in Italia entro luglio presso i principali rivenditori di cucine.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova gamma di forni Hisense Blackline ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).