Migliori friggitrici ad aria da acquistare | Luglio 2022

In questa guida scopriremo quali sono le migliori friggitrici ad aria da acquistare attualmente sul mercato, in base al prezzo e alla loro funzioni

La friggitrice ad aria, è uno strumento che consente di friggere gli alimenti riducendo al minimo l’utilizzo di condimenti.

Questo oggetto sta diventando sempre più popolare, soprattutto tra gli amanti dell’alimentazione salutare, non prevedendo la classica frittura.

In questo articolo vi consiglieremo alcune friggitrice ad aria, valutando le caratteristiche di diversi modelli attualmente in commercio e il loro rapporto qualità/prezzo. Vale la pena fare questo acquisto per la propria cucina?

Come scegliere la migliore friggitrice ad aria

La grande popolarità che stanno raggiungendo le friggitrici ad aria, è data dal fatto che permettono agli amanti della cucina di coniugare il fritto e il salutare.

Due fattori molto considerati nel nostro bel Paese. Se ti stai domandando quale friggitrice faccia al caso tuo, il consiglio è quello di pensare attentamente a cosa cucinate spesso e a cosa prepari più frequentemente.

Scegliere la miglior friggitrice ad aria significa tenere in considerazione diversi aspetti. Temperatura, capienza, grandezza e impostazioni.

La temperatura minima che è in grado di raggiungere. Se essa è al di sotto dei 200 gradi, difficilmente potrai ottenere delle gustose e croccanti fritture sfruttando la tecnologia aerofryer.

Il tempo di preriscaldamento da non sottovalutare, infatti non solo influenzerà la qualità della frittura, ma anche i risparmi in bolletta.

Ricorda sempre che la friggitrice ad aria deve avere una capacità tale da soddisfare le tue esigenze in famiglia.

La scelta si baserà ovviamente sul numero di persone per le quali andrai poi a cucinare. Ovviamente una friggitrice dalla capacità elevata richiede anche più spazio, perciò dovrai capire fin da subito dove hai intenzione di posizionarla.

Da non sottovalutare anche la lunghezza anche del cavo di alimentazione in modo da raggiungere la presa di corrente più vicina. Scopriamo insieme quali sono le migliori friggitrici per rapporto qualità/prezzo.

Ariete Airy Fryer Mini | Migliori friggitrici ad aria

Airy Fryer mini è la nuova friggitrice ad aria in formato super compatto. Comoda e salva spazio, grazie a questo nuovo prodotto è possibile ottenere cibi fritti ma al contempo sani grazie a una rapida e uniforme circolazione dell’aria calda all’interno del cestello.

Con una capacità di 2 Litri, cestello antiaderente arriva a 200°C di temperatura. Facile da usare e da pulire, con una potenza di 1000 watt e un ottimo prezzo di acquisto.

Airy Fryer Mini 4615 1000 W 2 Litri

DIDO 5,5 Litri | Migliori friggitrici ad aria

Questa friggitrice ad aria di grande capacità da 5,5 litri può facilmente soddisfare le esigenze di una famiglia. Utilizza una tecnologia avanzata per consentirti di gustare cibi più sani, circolazione ad alta velocità a 360° di aria calda.

Ti permette di friggere, arrostire, grigliare e cuocere come un professionista.

La air fryer DIDO con una capacità di 5,5 litri ti consente di servire porzioni sufficienti, perfetta per feste in famiglia o feste di Natale. Con una potenza di 1700W, timer di spegnimento automatico (1-60 minuti) e l’impostazione della temperatura regolabile (40°C-200°C). Facile da pulire a mano e in lavastoviglie.

DIDO 5,5 Litri Friggitrice ad Aria Calda, Air Fryer con Tempo Temperatura Regolabili 1700W, 6 Funzioni Preimpostate,LED Touch Screen,Friggitrice senza olio con Cestello Anti-Aderente, senza BPA ,Nero

Princess XXL | Migliori friggitrici ad aria

Questa friggitrice ad aria xxl in grado di grigliare arrostire e cuocere i tuoi piatti preferiti con meno calorie, mantenendo lo stesso gusto e consistenza di una friggitrice convenzionale.

Super elegante con il suo alloggiamento acciaio inossidabile, questa friggitrice farà meraviglia nella vostra cucina.

Con una capienza elevata (5,2 litri) e la potenza di 1800 watt permettono di cuocere patatine per tutta la famiglia in una sola volta.

Facile da usare, con controllo regolabile della temperatura, il timer integrato e pannello di controllo digitale, la rendono modernissima e ogni alimento ha un programma di cottura personalizzato e facilmente selezionabile.

Proscenic T21 | Migliori friggitrici ad aria

La friggitrice ad aria Proscenic T21 può friggere senza olio qualsiasi tipo di alimento, è possibile ridurre di più dell’80% del quantitativo di grassi nella frittura. Dotata di un cestello per la cottura con capacità di 5,5L, permette di sfamare dalle cinque alle otto persone.

Progettata con tre funzioni di combinazione – Programma + Preset + Mantenere caldo. Puoi sceglierne uno, due o tre; tutto dipende dalle tue esigenze. Il cestello è antiaderente e lavabile a mano o in lavastoviglie. (programmi preimpostati

L’app ProscenicHome ti offre 29 di ricette in italiano e preimpostate. Inoltre puoi personalizzare le tue ricette direttamente sull’app.

Con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant puoi controllare la tua friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura.

Qui potete trovate anche la nostra recensione.

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza

Innsky 5,5 Litri | Migliori friggitrici ad aria

La friggitrice ad aria è stata nuovamente perfezionata. Sono stati aggiunti il preriscaldamento, lo scongelamento, il mantenimento del calore e la temporizzazione.

Utilizza il principio di reazione di Maillard, che rende le patatine fritte croccanti e il pollo succoso, riducendo allo stesso tempo il volume dell’olio dell’ 85%.

Dotata di 7 programmi predefiniti con cui è possibile selezionare toccandone, il cestello antiaderente e quadrato contiene 5,5 l di cibo e può preparare deliziosi cibi per 5-6 porzioni.

Può essere pulito in lavastoviglie o lavato a mano.

Innsky Friggitrice ad Aria XXL 5,5 Litri, 1700W Friggitrice ad Aria Calda con 11 Programmi

COSORI XXL | Migliori friggitrici ad aria

Vuoi mangiare una cena gustosa e veloce dopo una giornata faticosa? La temperatura fino a 230 °C può finire la cottura il 20% più velocemente.

La friggitrice ad aria COSORI 4.7L riduce il grasso almeno dell’85%. L501 può controllare il rumore sotto I 55dB, con 4.7L ha una grande capacità per 2-4 persone, dopo l’uso si può riporre facilmente in un armadio.

Il vassoio raccogli gocce della L501 ha un rivestimento antiaderente per una facile pulizia ed è anche lavabile in lavastoviglie.

Con ben 7 funzioni di cottura (Patatine Fritte, Bistecca, Frutti di Mare ecc.) e 2 funzioni di (Preriscaldamento & Mantenimento). Con un ricettario da 30+RICETTE fatte da Masterchef COSORI.

Dreamiracle 7,5 L | Migliori friggitrici ad aria

Hai solo bisogno di toccare il menu sullo schermo LCD in base alle tue esigenze. La Dreamiracle friggitrice ad aria esegue automaticamente questa operazione.

Qualche minuto e il cibo senza olio sarà presto pronto. Questa friggitrice multifunzione può essere usata come forno a microonde, forno elettrico, padella, griglia elettrica e tostapane.

Il corpo in acciaio inossidabile e il guscio interno in metallo fanno sì che la friggitrice senza olio abbia una durata maggiore.

Grande capacità da 7,5 Litri cuoce la quantità perfetta di cibo per 8-10 persone alla volta, ti assicura meno tempo in cucina.

Dotato del potente tubo di riscaldamento con 5 giri per una potenza di uscita di 1700W e tecnologia di circolazione dell’aria offerta a 360°. Display a LED digitale con 10 menu preimpostati.

Friggitrice ad Aria Calda - Air Fryer con 10 Funzioni Preimpostate, Friggitrice olio da Dreamiracle 7,5 L, Tempo e Temperatura Regolabili, Ricette PDF, 1700W

JORDAN 15L | Migliori friggitrici ad aria

La Friggitrice ad aria Jordan risponde a tutte le tue esigenze. Display a LED touch screen, otto impostazioni di cottura.

La tecnologia avanzata crea un ciclone di aria calda che avvolge il cibo per renderlo ben cotto e gustoso. Scegliete il tipo di preparazione, impostate il timer ed il gioco è fatto.

Ottima per friggere, grigliare, tostare, cuocere al forno, riscaldare, disidratare, cuocere girarrosto e tanto altro. La maniglia fredda al tocco, il sistema di spegnimento automatico e i piedini antiscivolo garantiscono la tua sicurezza durante l’utilizzo.

Pulsanti di controllo della temperatura: da 65 a 200°C, potenza 1800W e una capacità pazzesca di 15 litri.

JORDAN Friggitrice ad aria 15L digitale 1800W 8 programmi forno touch screen

Conclusioni

Eccoci arrivati alla fine della guida sulle migliori friggitrici scelte da tuttoteK. La scelta della friggitrice ad aria dipende soprattutto dal gusto personale. Fateci sapere qui sotto nei commenti se la nostra guida vi è piaciuta.

