Recensione friggitrice ad aria Proscenic T21: mai più senza

In questo articolo vedremo la recensione della friggitrice ad aria Proscenic T21. Sarà riuscita questa air fryer a soddisfarci? Scopriamolo insieme

Abbiamo imparato a conoscere Proscenic con diverse recensioni come ad esempio con l’aspirapolvere cordless Proscenic P10 Pro o ancora con la friggitrice ad aria più grande della casa che porta il nome di Proscenic T31.

Ora è arrivato il momento di friggere, rigorosamente senza olio, qualche patatina con Proscenic T21 e vedere cosa succede. Ovviamente i test effettuati non ci hanno trasformato in Carlo Cracco ma scoprirete che non potrete fare a meno di una di queste macchine per il fritto ad aria mai più.

Scheda tecnica

Dimensioni : 41 x 36 x 37 cm

: 41 x 36 x 37 cm Peso : 5,9 Kg

: 5,9 Kg Capacità : ‎5.5 Litri

: ‎5.5 Litri Potenza : 1700 W

: 1700 W Intervallo di temperatura : 77° – 205° C

: 77° – 205° C Altro: Controllo Alexa e Google Home, possibilità di preriscaldare, programma per mantenere in caldo, lavabile in lavastoviglie, spegnimento automatico

P1179255

P1179257

P1179251

Design e packaging | Recensione Proscenic T21

La confezione è minimale ma comunque completa. All’interno troviamo oltre all’ovvia friggitrice il cestello removibile, il libretto delle istruzioni e un piccolo ricettario.

Il design scelto per questo modello richiama uno stile leggermente datato con inserti color acciaio che ricordano gli elettrodomestici d’inizi anni 2000. Il tutto viene interrotto dalle parti nere e dal pannello frontale che mostra, quando la friggitrice non è in stand-by, una serie di comandi touch illuminati di blue.

Nonostante il design mostri delle forme ancora acerbe, sotto qualche punto di vista, risulta piacevole e si sposa tranquillamente con quasi ogni tipo di arredamento. Certo le dimensioni non sono gestite al meglio ma comunque per una friggitrice che vanta una capacità di 5.5 litri non possiamo lamentarci.

Se proprio dobbiamo essere sinceri non ci dispiace la forma meno “a uovo” che contraddistingue la miriade di apparecchi che costellano questo mercato.

Il maniglione sul frontale è di dimensioni generose e vi consentirà di avere sempre una presa salda e sicura. Unica pecca è il sistema di blocco posto sulla maniglia che funge da sicurezza per la il serraggio del cestello al corpo macchina.

Il sistema di chiusura risulta scomodo da utilizzare e solo dopo molta pratica riuscirete a dividere cestello e friggitrice con una sola mano.

friggi3

friggi4

Non solo fritto |Recensione Proscenic T21

Prima di parlare delle funzioni, del pannello touch e delle altre feature che compongono questa friggitrice ad aria credo sia doveroso parlare di tutte, o molte, delle pietanze che è possibile cucinare grazie a questo sistema.

Quando si parla di friggitrici è lecito pensare alle patatine, alle cotolette, fritti di pesce ecc. ecc. Come molti di voi sapranno invece all’interno della friggitrice ad aria è possibile cucinare anche Hamburger, Pollo, Pesce, torte e molto altro.

In poche parole oltre ad avere una cucina sana e in qualche modo dietetica grazie alla mancanza dell’olio per fritti guadagnerete un elettrodomestico in grado di cucinare tantissime pietanze.

Dal canto nostro ci siamo sbizzarriti a cucinare patatine fritte, Hamburger, spiedini, cotolette e nuggets di pollo.

Anche variando dal classico non abbiamo davvero nessuna remora verso questa macchina. Un esempio lampante sono stati gli hamburger che rimangono succosi e ben cotti allo stesso tempo.

Per quanto riguarda le cotture in generale ma in particolar modo i fritti veri e propri è a dir poco indispensabile la funzione di pre-riscaldamento.

Grazie a questa funzione ogni cibo prenderà la giusta croccantezza come tanto ci piace nel fritto.

Il pannello touch che funziona alla perfezione ci permette di godere di tantissime ricette pre-impostate. Nessuno ci vieta ovviamente di andare a utilizzare la sezione temperature e tempo manuale.

Un’altra funzione molto comoda è quella che ci permette di programmare la cottura e addirittura di tenere i cibi in caldo. Il tutto unito all’applicazione, che nonostante non sia perfetta funziona bene, ci permetterà di cucinare a distanza.

Immaginate di porre delle cotolette nel vano della friggitrice e di programmare la cottura per il vostro rientro a casa, se vi capita di fare tardi per qualche motivo potete anche tenere in caldo il piatto.

In poche parole potrete tornare a casa e trovare la cena pronta, non male!

Grazie al pannello frontale potrete scegliere fra 8 tipi di cottura. Ogni tipologia di cottura è raffigurata con un’icona che rappresenta la pietanza di riferimento (patatine, pesce, carne ecc. ecc.).

Troviamo inoltre le impostazioni manuali di tempo, che vanno da un minimo di 1 a un massimo di 60 minuti, la temperatura invece varia da 77 a 204 gradi centigradi. Inoltre ci sono poi le funzioni di cui abbiamo abbondantemente parlato in precedenza.

friggi6

P1179256

friggi1

Chi dovrebbe acquistare la friggitrice ad aria? |Recensione Proscenic T21

In conclusione ci sentiamo vivamente di consigliare questa friggitrice ad aria Proscenic T21 a tutte quelle persone che vogliono mangiare sano senza rinunciare al fritto.

Ovviamente come ampiamente spiegato con questo elettrodomestico potrete cimentarvi anche in ricette non necessariamente legate ai fritti.

L’ingombro non è sicuramente dei più modesti ma la capienza risulta adatta per una famigli di 4 persone circa.

La parte smart è probabilmente quella meno prestante. L’app è comoda anche se un po’ macchinosa e nonostante i vari tentativi collegarla ad un assistente vocale non è stato possibile.

Poco male anche perché il collegamento sarebbe servito solo per l’accensione e\o spegnimento. Se proprio non volete rinunciare a questa feature il nostro consiglio è quello di orientarvi verso il modello successivo, la Proscenic t22.

Al netto dei nostri test questa friggitrice ad aria rimane consigliatissima.

