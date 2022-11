Euronics da appuntamento agli appassionati di Esport alla Milan Games Week

Euronics dà appuntamento alla Milan Games Week ai tantissimi appassionati di videogiochi ed Esports dal 25 al 27 Novembre

Previste cinque postazioni racing e otto gaming con i titoli più amati del momento. Quiz, gadget, offerte dedicate all’evento e la partecipazione del famoso content creator @ilsolitomute, per coinvolgere le migliaia di visitatori che, dal 25 al 27 Novembre, affolleranno i quattro padiglioni di Fiera Milano Rho.

Euronics alla Milan Games Week

Euronics (qui per maggiori ), il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, sarà presente alla Milan Games Week & Cartoomics. L’attesissimo evento milanese quest’anno occuperà ben quattro padiglioni di Fiera Milano Rho, di cui due consacrati al mondo gaming e delle competizioni agonistiche. Dal 25 al 27 Novembre, l’insegna dà appuntamento ai tantissimi appassionati di videogiochi ed Esports nel suo stand allestito con cinque postazioni racing e otto gaming, di cui sei dotate di console e due di notebook altamente performanti. I numerosi ragazzi, adulti e bambini che affolleranno la kermesse avranno l’imbarazzo della scelta. Decideranno se misurarsi nei diversi tracciati di Formula 1 o vivere sfide coinvolgenti grazie alle console PlayStation 5, Nintendo Switch e ai notebook gaming. Da Fifa13 di Electronic Arts a Splatoon 3 e Mario Kart di Nintendo, il pubblico potrà giocare con i titoli più amati.

Gli eventi

Euronics darà spazio anche all’intrattenimento con un quiz sul mondo gaming. Migliaia di gadget esclusivi Euronics e HyperX by HP e la presenza di Raffaele Bottone, alias @ilsolitomute, famoso content creator napoletano. Quest’ultimo incontrerà il pubblico per condividere la sua passione per la tecnologia e il gaming. E il 26 Novembre, saranno sul palco dello stand anche i vincitori di Apex Legend dell’ESL Italia Championship, il più importante campionato di Esports di cui Euronics è title sponsor. Non mancheranno inoltre le offerte, in concomitanza con la massima convenienza del Black Friday: un’opportunità da cogliere per soddisfare la propria voglia di shopping o per acquistare un regalo tech prima del tempo.

La Milan Games Week è l’ultima importante tappa di un ricco calendario di presenze che ha portato Euronics a incontrare fisicamente la community gaming. Da Catania a Milano, abbiamo condiviso con i tantissimi fan un nuovo e più profondo rapporto con la tecnologia e una visione del mondo gaming che vada oltre i classici luoghi comuni; anzi il nostro percorso si propone di metterne in luce tutte le potenzialità, da quelle sociali a quelle educative fino a quelle di sana competizione dei tornei Esports”,

commenta Daniela Ghidoli, Chief Marketing Officer di Euronics Italia.

E voi? Cosa ne pensate di questi eventi di Euronics alla Milan Games Week ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).