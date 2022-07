Pronti per il lancio globale del nuovo OnePlus 10T 5G

OnePlus è lieta di annunciare ufficialmente il lancio globale del nuovo OnePlus 10T 5G, il suo secondo flagship per il 2022

OnePlus (qui per maggiori info sull’azienda) ha annunciato il lancio del suo nuovo smatphone di punta del 2022, OnePlus 10T 5G, e del OxygenOS 13, che verranno lanciati a New York City il 3 Agosto. Con questo dispositivo, OnePlus propone un flagship sempre più performante e dotato di caratteristiche di alto livello come il nuovo potente chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform. Il dispositivo, insieme alla OxygenOS 13, sarà presentato in anteprima alla Gotham Hall di New York il 3 Agosto, in occasione del primo evento OnePlus dal vivo dal 2019. L’evento sarà naturalmente trasmesso anche online.

Dettagli sul lancio globale del nuovo OnePlus 10T 5G

È un piacere annunciare che il secondo smartphone di punta mondiale di OnePlus del 2022, OnePlus 10T 5G, e OxygenOS 13 verranno lanciati a New York City il 3 Agosto. Esatto, l’azienda sta effettuando il suo primo lancio di persona da OnePlus 7T nel 2019 e garantiscono un evento pazzesco. Ma prima di assicurarti un posto tra il pubblico, lascia che ti parli un po’ di OnePlus 10T e della sua ultima versione del software.

Come probabilmente avrai notato, OnePlus 10T utilizza la stessa nomenclatura T che, sin dal debutto di OnePlus 3T, ha sempre rappresentato un aggiornamento olistico delle prestazioni. Con OnePlus 10T, OnePlus sta portando questo concetto al livello successivo, evolvendo gli aggiornamenti del dispositivo oltre i miglioramenti alla sola velocità. Ciò, sfruttando le nuove tecnologie per fornire progressi chiave all’esperienza OnePlus. OnePlus 10T porta lo slogan “Evolve Beyond Speed”, perché non ci ci si è concentrati solo sulla fornitura di più velocità, ma anche di una velocità più intelligente. E tutto inizia con il chipset del dispositivo.

Caratteristiche tecniche

OnePlus 10T è alimentato dall’ultima e più potente piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che offre più potenza con un consumo energetico inferiore per migliorare l’efficienza complessiva. Lo Snapdragon 8+ Gen 1 è uno dei tanti motivi per cui L’azienda è fiduciosa che OnePlus 10T soddisferà chiunque desideri le massime prestazioni. Naturalmente, ci sarà detto altro su questo dispositivo man mano che ci avviciniamo al suo lancio di persona.

OxygenOS 13 verrà lanciato insieme a OnePlus 10T a New York City il 3 Agosto. Il nuovo sistema operativo si impegna a fornire l’esperienza OnePlus veloce e fluida con un design rinfrescante e una maggiore sicurezza. OxygenOS 13 conserva le funzionalità di OnePlus che ami, come la selezione di display sempre attivi (AOD) e la modalità Zen, con ottimizzazioni e miglioramenti entusiasmanti. L’ultima versione di OxygenOS vanta una serie di miglioramenti a giochi, connettività e personalizzazione, solo per citarne alcuni. OxygenOS 13 verrà lanciato prima su OnePlus 10 Pro, seguito da OnePlus 10T entro la fine dell’anno.

Info sull’evento

OnePlus 10T verrà lanciato alla Gotham Hall di New York City il 3 Agosto. Il ritorno a un evento offline significa anche il ritorno dei gadget OnePlus dell’evento di lancio. Coloro che acquisteranno un biglietto riceveranno merce di alto livello, sormontata dagli acclamati OnePlus Nord Buds. Puoi acquistare i tuoi biglietti e scoprire maggiori dettagli qui. L’azienda non vede davvero l’ora di rivederti di rivedere persona la loro incredibile Community, dopo tanto tempo. Certo, hanno continuato il loro discorso sulla piattaforma della community di OnePlus, nei forum di Open Ears e altro ancora. Ma hanno dichiarato che è mancato incontrare di persona i propri utenti e che sono incredibilmente entusiasti di farlo di nuovo.

Per chi guarderà da casa, potrà sintonizzarsi su www.oneplus.com/launch/10t o andando al canale YouTube di OnePlus. L’evento prenderà il via nei seguenti orari in tutto il mondo il 3 Agosto:

10:00 ora orientale (ET)

15:00 ora legale britannica (BST)

16:00 Ora legale dell’Europa centrale (CEST)

19:30 ora solare dell’India (IST)

22:00 ora di Hong Kong (HKT)

E voi? cosa ne pensate di questo lancio globale del nuovo OnePlus 10T 5G? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).