Potenza sonora da indossare, Creative Zen Air Plus e Creative Zen Air Pro

Creative Zen Air Plus è disponibile a euro 59,99 su Creative.com, mentre Creative Zen Air Pro è disponibile a euro 69,99 su Creative.com. Per maggiori dettagli, visita creative.com/ZenAirPlus e creative.com/ZenAirPro.

Con sei microfoni e tecnologia avanzata di cancellazione del rumore, Creative Zen Air Pro è ottimizzato per chiamate chiare, mentre Creative Zen Air Plus offre una chiarezza vocale con la tecnologia ENC. Entrambi promettono un’ esperienza audio superiore in ogni momento.

Concepite per elevare l’esperienza sonora quotidiana, queste ultime cuffie auricolari si distinguono per la loro intuitività e innovazione. Equipaggiate con la tecnologia LE Audio e il codec LC3, driver dinamici da 10 mm, cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) con modalità Ambient, connettività Bluetooth 5.3 e codec audio AAC, unite a una notevole autonomia della batteria, queste cuffie offrono un’esperienza audio nettamente migliorata, il tutto a un costo accessibile.

