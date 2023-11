In questa guida vi parleremo di alcune delle migliori app da utilizzare per prendere appunti sui vostri smartphone

Ci sono tante applicazioni che non possono mancare all’interno di uno smartphone e tra di esse quelle per prendere appunti sono tra le più importanti. Sicuramente infatti tutti voi avrete avuto bisogno di segnare qualche informazione sul vostro telefono per diversi motivi.

Scrivere delle note è un’azione davvero molto semplice ma, a seconda delle vostre necessità, potreste avere bisogno di alcune feature specifiche. Per aiutarvi a trovare l’app adatta a voi abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare alcune delle migliori applicazioni per prendere appunti sui vostri smartphone.

OneNote | Le migliori app per prendere appunti

One Note è un’app targata Microsoft che potrete tranquillamente utilizzare sia su dispositivi Android che iOS, oltre che anche su Windows e Mac. Questa applicazione è estremamente versatile e vi permetterà di prendere note nel modo che preferite.

Per esempio non sarete costretti ad utilizzare obbligatoriamente la tastiera del telefono, ma potrete anche scrivere a mano libera utilizzando il touch screen. Questa funzione è estremamente utile se nei vostri appunti volete integrare anche degli schizzi o dei piccoli grafici assieme al testo. In più è presente anche una comodissima funzione che permette di estrarre comodamente il testo contenuto nelle immagini.

One Note è un’app quasi interamente gratuita che senza alcun costo aggiuntivo vi permette di accedere ad una marea di funzioni e di sfruttare fino a 5Gb di spazio di archiviazione nel cloud. Se però avete bisogno di più spazio, pagando meno di 2€ al mese potrete passare al piano di abbonamento premium che vi offre ben 100GB di spazio di archiviazione.

Google Keep | Le migliori app per prendere appunti

Se siete soliti utilizzare un gran numero di servizi Google, allora sicuramente Google Keep è perfetto per voi. Questa applicazione infatti è perfettamente integrata con tutte le altre app targate Google, permettendovi così di accedere comodamente in ogni momento alle vostre note. Ad esempio mentre state utilizzando Gmail, Drive o qualsiasi altra app di questo tipo, potrete cliccare su un pulsante apposito per visualizzare immediatamente i vostri appunti di Google Keep.

Quest’app è completamente gratuita e inoltre è disponibile sia su dispositivi Android che Apple ed è anche utilizzabile tramite browser. L’unico lato negativo di Google Keep è che come applicazione per prendere appunti è molto spartana e non presenta un gran numero di funzioni particolari. Se però avete semplicemente bisogno di prendere note basilari, allora di sicuro non vi deluderà.

Apple Notes | Le migliori app per prendere appunti

Se avete dei dispositivi iOS di sicuro conoscerete già Apple Notes. Questa applicazione è davvero ottima, dato che vi permette di accedere gratuitamente ad un gran numero di funzioni e inoltre è utilizzabile comodamente su tutti i vostri prodotti Apple. In più volendo potete anche accedere alle vostre note su PC Windows o dispositivi Android utilizzando semplicemente un browser.

La versione gratuita di Apple Notes vi permette di accedere a tutte le funzioni, ma si limita ad offrire solamente 5GB d’archiviazione su iCloud. Se però avete bisogno di più giga, pagando meno di un euro al mese potrete usufruire ben di 50GB di spazio nel cloud.

UPDF | Le migliori app per prendere appunti

UPDF è un’applicazione un po’ diversa da quelle di cui vi abbiamo parlato in precedenza dato che risponde a delle esigenze più specifiche. Quest’app infatti è in grado di permettervi di segnare degli appunti su eBook e altri tipi di file PDF in modo molto facile e veloce. UPDF inoltre vi permette di accedere (ad un costo aggiuntivo) anche a tante funzioni utili basate sull’IA che potranno tradurre, riassumere i contenuti e addirittura scrivere documenti.

L’applicazione è disponibile per tutti i dispositivi iOS e Android, ma anche su Windows e MAC. La versione gratuita però non possiede un gran numero di feature e se siete interessati a sfruttare al massimo UPDF dovrete per forza di cose spendere del denaro. Fortunatamente però l’app è davvero molto economica e il piano di abbonamento annuo ha un costo di solamente €29,99 all’anno.

Notion | Le migliori app per prendere appunti

Fino ad ora vi abbiamo parlato di app per prendere note personali ma, se cercate qualcosa da utilizzare con un gruppo, allora Notion è perfetto per voi. Notion è un’applicazione basata sul cloud che vi permetterà di condividere le vostre note in tempo reale con altri utenti. Inoltre l’app si presta bene a tante funzioni utili alle aziende e piccoli gruppi di lavoro, come ad esempio il task managing.

Notion è disponibile su per tutti i dispositivi iOS e Android, e anche su Windows e MAC. L’applicazione inoltre presenta una versione gratuita utilizzabile da un massimo di 10 utenti che però presenta diverse limitazioni alle funzioni disponibili. Se quindi volete sfruttare appieno tutte le feature di Notion, sarete costretti a sottoscrivere almeno un piano mensile.

Joplin | Le migliori app per prendere appunti

Se cercate una buona applicazione per scrivere appunti da utilizzare su tutti i vostri dispositivi, allora Joplin è la scelta perfetta per voi. Quest’app è completamente gratuita ed open source, e vanta una marea di feature veramente utilissime. L’unico lato negativo di Joplin è che di base non offre la possibilità di sincronizzare le note in cloud. Per farlo però potete affidarvi a qualsiasi servizio di terze parti oppure abbonarvi a Joplin Cloud per avere 1GB di spazio d’archiviazione in cloud per 2€ al mese.

Note per tutti i gusti

Qui termina il nostro articolo dedicato alle migliori app per prendere appunti. Adesso non vi resta altro da fare che dare un’occhiata alle applicazioni che vi abbiamo consigliato e trovare quella che si adatta meglio alle vostre necessità.

Se questa guida vi è stata utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.