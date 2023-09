Nintendo Direct: annunciato Another Code Recollection con data d’uscita!

Nel corso del Nintendo Direct conclusosi poco fa, la grande N ha annunciato anche un grande ritorno: Another Code Recollection è realtà e sappiamo anche la data d’uscita, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel corso del Nintendo Direct di Settembre 2023 appena conclusosi non c’è stato spazio solo per Mario, Kong e Peach (anche se la maggior parte del palco se l’è effettivamente preso quel franchise). Uno dei grandi ritorni non previsti, ma ampiamente apprezzati da una bella fetta di pubblico che ha amato i titoli originali su Nintendo DS e Wii, è quello di Another Code. Il primo capitolo risale al 2005 e fu sviluppato da Cing e sta per tornare, in versione Remake, su Nintendo Switch. E abbiamo pure la data d’uscita!

Another Code Recollection arriva su Nintendo Switch: ecco la data d’uscita!

Il remake includerà sia il primo capitolo di Another Code sia il suo sequel, Another Code; R – A Journey into Lost Memories, arrivato su Nintendo Wii nel 2009. La collection si chiamerà per l’appunto Another Code Recollection ed arriverà, in esclusiva per Nintendo Switch, il 19 gennaio 2024.

Una curiosità aggiuntiva: questa sarà effettivamente la prima volta che il sequel, A Journey into Lost Memories, sarà giocabile in Nord America. Questo Remake avrà tutto ciò che un remake richiede: grafica rinnovata, animazioni più moderne e un nuovo doppiaggio. La curiosità per ora è davvero tanta e non vediamo l’ora di saperne di più!

Presentato dunque sul palco del Nintendo Direct, con tanto di data d'uscita, anche Another Code Recollection.