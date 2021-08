Recensione Hades: un (graditissimo) ritorno infernale su PS4!

Zagreus è tornato ancora una volta a tentare la fuga dall’Inferno: scopriamo insieme, in questa recensione della versione PS4, se vale ancora la pena riprendere in mano Hades

Fa caldo. In questi giorni di questa dannatamente afosa estate, molti di voi saranno in vacanza o in ferie appollaiati al mare. Molti altri, così come chi vi scrive, non vede neanche l’ombra delle ferie e non fa altro che dire, fra una giornata lavorativa e la successiva, che fa caldo. Un caldo alienante, che ti svuota l’anima. E quale miglior modo per sopravvivere alla calura estiva, se non tirarsi su le maniche ed affrontare nuovamente una lunga ed entusiasmante avventura in ascesa dalle profondità degli inferi? No, non siamo ubriachi e non sono le alte temperature a farci blaterare… forse. Sedetevi qua accanto a noi: Zagreus è tornato.

Vi abbiamo ampiamente parlato di Hades in una piuttosto prolissa recensione della versione per Nintendo Switch che potete trovare cliccando qua. Il titolo di Supergiant Games è in arrivo domani, 13 agosto, finalmente anche sulle console di attuale e scorsa generazione (PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S) e abbiamo avuto l’occasione di rimettere mano al gioco di Supergiant Games, dopo un’inaspettatamente lunga esclusiva per l’ibrida di Nintendo, almeno dal lato console. Se siete fra coloro che non hanno mai giocato ad Hades, che cosa aspettate? Andate a farlo immediatamente. Se invece avete già centinaia di ore su PC o Nintendo Switch e volete sapere se vale la pena riacquistarlo nella versione console, seguiteci in questa nuova recensione di Hades nella sua versione PS4!

Not a sequel

Sin da sempre, a partire da Bastion, Transistor per poi arrivare a Pyre, i ragazzi di Supergiant Games non hanno mai avuto, come proposito, l’idea di creare sequel dei propri titoli. Proprio per questo motivo, nella versione console di Hades non troverete alcun tipo di contenuto aggiuntivo estraneo alla precedente per Switch o PC. Ci siamo quindi nuovamente trovati a vestire i panni di Zagreus, poco noto figlio di Hades, nel suo tentativo (o per meglio dire innumerevoli tentativi) di ascendere dalle profondità degli inferi fino in superficie. I motivi che lo porteranno ad avere questa sorta di “ribellione adolescenziale”, in pieno contrasto col volere di suo padre, sono svelati praticamente nelle primissime ore di gioco. Per non rovinarvi nulla, comunque, evitiamo di rivelarli in sede di recensione.

Hades è in tutto e per tutto un action-rpg in visuale isometrica roguelike. Questo vuol dire che ogni tentativo di fuga di Zagreus corrisponderà ad una vostra partita, al termine della quale, che abbiate vinto o meno, potrete tornare a casa con una lunga lista di materiali e conoscenza del mondo di gioco impressionante. E dovrete essere mentalmente preparati perché, sebbene le meccaniche di gioco di Hades siano piuttosto semplici ed intuitive, per imparare ad utilizzarle veramente bene e terminare la prima volta la scalata vi serviranno comunque alcune ore, variabili in base alla vostra esperienza con i titoli del genere. E soprattutto, dovrete essere preparati perché è una volta raggiunta la superficie che il vero Hades ha inizio.

Un ritorno assai gradito – Recensione Hades PS4

L’affascinante ed assuefacente gameplay di Hades vi porterà ad inanellare via via sempre più partite e sconfitte, mai frustranti e infruttuose, in un turbinio di ore sottratte alla vostra vita quotidiana incredibilmente devastante. Vi assicuriamo che non stiamo assolutamente esagerando: giocare ad Hades è una vera e propria droga, se vi lasciate prendere dall’azione adrenalinica, dalla profondità delle meccaniche e dall’incredibile responsività degli input dei comandi. Gli appassionati del genere troveranno pane per i loro denti anche grazie alle tantissime possibilità di personalizzazione della difficoltà.

Se all’ottimo gameplay di Hades accompagniamo una narrativa esuberante, unica ed incredibilmente interessante, capirete bene perché il prodotto finale ha ottenuto, nella nostra recensione per Switch, un voto praticamente rasente la perfezione. Supergiant Games ha saputo reinterpretare la mitologia greco romana che tutti conosciamo alla perfezione in salsa pop, creando interazioni e rapporti fra le varie figure mitologiche e il nostro Zagreus pregne di significato e spunti di riflessione. Oltre che di battute sagaci e dialoghi dannatamente divertenti.

C’è anche il piccolo Cerbero – Recensione Hades PS4

Da Achille, amico e maestro di Zagreus, al suo fianco in ogni istante sia fisicamente sia spiritualmente, ad Hypnos, eccentrica entità che ci saluterà ad ogni nostro ritorno nell’Ade. Dal mastino infernale Cerbero, dolce cagnolino a tre teste che si piega alle coccole del suo padroncino, a Nyx, “madre” e consulente di un giovane in piena crisi adolescenziale. Le varie figure presenti sono state tutte reinterpretate da Supergiant Games, sia caratterialmente sia esteticamente, in modo sopraffino, originale e terribilmente interessante. Tutte le interazioni con Zagreus apporteranno qualche informazione in più al vostro Codice, espandendo a dismisura quello che è, a tutti gli effetti, un nuovo Olimpo. O per meglio dire, un nuovo Inferno.

Non vogliamo tediarvi ulteriormente dandovi dettagli su gameplay e sceneggiatura, perché li abbiamo esaminati approfonditamente nella nostra vecchia recensione per Nintendo Switch. Come detto in apertura, infatti, la versione arrivata su console di nuova e vecchia generazione è praticamente la stessa a livello di contenuto, quindi vi rimandiamo direttamente a quanto scritto a febbraio per avere una panoramica completa del gioco. Ciò di cui ci andremo ad occupare in questi ultimi paragrafi di recensione è, ovviamente, il comparto tecnico di Hades su PS4 Pro, l’hardware utilizzato in questo caso per valutarne il porting.

Non più mordi e fuggi… – Recensione Hades PS4

Sebbene non fossimo su una macchina di nuova generazione, il titolo di Supergiant Games si è comportato egregiamente bene sulla PS4 Pro di nostra proprietà. Hades gira stabilmente a 60fps, senza alcun tipo di rallentamento neanche nelle situazioni più concitate, ad una risoluzione di 1080p, che rende le varie stanze dei dungeon e la resa dei magnifici sprite creati dal team ancora più affascinanti se comparati ai 720p di Nintendo Switch. Su PS5 e Xbox Series X | S, invece, il gioco gira stabilmente a 60fps con una risoluzione 4K. Siamo a conoscenza dell’implementazione di alcune feature riguardanti il controller Dualsense di casa Sony, ma non avendo provato il titolo su questa macchina ci esimiamo da qualsiasi tipo di commento.

Una piccola nota a margine che, se volete, potrebbe essere considerato una “mancanza” rispetto alla versione per la console ibrida di Nintendo. Ciò che si è andato ovviamente a perdere, con questo porting, è la natura da “una partita e via” di Hades, caratteristica peculiare della portatilità di Switch. Non è tanto un difetto, quanto un criterio di scelta se non avete mai provato il titolo di Supergiant Games e volete scegliere fra le varie versioni disponibili. Un vero e proprio difetto inconcepibile è, invece, la completa assenza dei salvataggi condivisi fra le varie versioni del gioco, presente invece fra quella Nintendo Switch e PC. Quindi rassegnatevi: se avete già passato centinaia di ore in compagnia di Zagreus, dovrete ricominciare la scalata da capo.

… e che importa?

Per concludere questa recensione della versione PS4 di Hades, non riusciamo ancora a trovare alcun motivo per non consigliarvi il gioco di Supergiant Games. In questa versione potrete avere il compromesso che tanti stavano cercando fra la versione Nintendo Switch, sicuramente meno potente ma più immediata, e quella PC, che tecnicamente rimane ovviamente il top fra tutte quelle disponibili. Se siete disposti a rinunciare alla portatilità di Switch e al tipo di esperienza mordi e fuggi e, inoltre, non possedete un PC in grado di far girare il titolo, questa è sicuramente la vostra opzione migliore. E poi diciamocelo: chi riesce davvero a fare una sola partita ad Hades?

Hades è attualmente disponibile su PC e Nintendo Switch e uscirà domani, 13 agosto, su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Avete già spolpato il titolo di Supergiant Games? Che cosa ne pensate?