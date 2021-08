Recensione SkyDrift Infinity: alta velocità e poco altro

In questa recensione vi parleremo di SkyDrift Infinity, il gioco simulazione di volo in stile arcade sviluppato da Digital Reality

I simulatori di volo, come certo sapranno i fan di titoli come Flight simulator, tendono spesso a puntare sul realismo e sulla complessità. SkyDrift Infinity, sviluppato da Digital Reality, sceglie invece di fare l’opposto: rinuncia al realismo e opta per un gameplay minimale, che si rifà al modello arcade. Il risultato di questa scelta è un titolo dalle caratteristiche semplici, che lo rendono facilmente accessibile.

Questo tipo di pubblicazioni tendono spesso a risultare carenti per quanto riguarda la profondità e la longevità. La scelta di puntare su di una modalità di gioco comprensibile e immediata ha portato spesso a trascurare i suddetti aspetti. In questa recensione scopriremo se SkyDrift Infinity è stato capace di evitare questa problematica.

Corse nei cieli

In questo paragrafo della recensione di SkyDrift Infinity ci occuperemo di esplorare le modalità di gioco presenti nel titolo. Prima di cominciare, è bene tenere a mente che queste rispondono tutte allo stesso meccanismo di base: il giocatore è chiamato a pilotare un aereo monoposto e a competere con altri veicoli in una gara di velocità. Questa ha luogo all’interno di un circuito che, salvo il fatto di essere aereo e non stradale, ha le caratteristiche di un autodromo.

Le gare possono essere di quattro tipologie: potenza, velocità, sopravvivenza e death match. Nella competizione di tipo potenza si ottiene la vittoria tagliando il traguardo per primi e, per raggiungere il risultato, è possibile utilizzare armi e gadget, che si ottengono andando addosso a delle icone presenti lungo il percorso. La specifica della gara di velocità è invece la presenza lungo il percorso di anelli, che se centrati con il proprio areo permettono di aumentare la propria velocità di volo. La competizione di tipo sopravvivenza, nel quale sono di nuovo presenti le armi e i gadget, ha come caratteristica il fatto che, a intervalli regolari di tempo, l’ultimo classificato viene eliminato dalla corsa; vince la gara chi riesce a sopravvivere per ultimo. Infine, nei death match, che possono essere a squadre o tutti contro tutti, l’obbiettivo è quello di abbattere gli aerei degli avversari.

Il gioco prevede la possibilità di giocare sia in singleplayer che in multiplayer (online e locale). In singolo si ha accesso alla campagna che, attraverso una serie di tornei a difficoltà crescente, ci permette di sbloccare nuovi veicoli e nuove mappe. Le modalità multiplayer permettono invece di sfidare gli altri giocatore in gare singole. I risultati ottenuti nella campagna, così come quelli delle partite multiplayer, vengono utilizzati per stillare delle classifiche dei giocatori.

Velocità e caos – Recensione SkyDrift Infinity

Il gameplay di SkyDrift Infinity si caratterizza per la scelta di imprimere alle gare un ritmo frenetico, capace almeno in un primo momento di coinvolgere il giocatore. Allo stesso tempo, la costante velocità elevata rende alcune fasi del gioco caotiche e di difficile lettura. La tendenza al caos è stata probabilmente ricercata dagli sviluppatori per rendere adrenalinico il titolo, ma l’eccessiva inclinazione verso di essa ha finito per renderlo confusionario.

Inoltre, l’elevata attenzione che è posta alla velocità tende, nella modalità singleplayer, a rendere questa l’unica caratteristica alla quale è necessario tenere di conto. In alcune casi, è addirittura possibile ignorare completamente strategie di volo e caratteristiche della mappa, in quanto la selezione di un areo veloce è sufficiente ad assicurarsi la vittoria. La situazione cambia in parte solamente se si seleziona la difficoltà più elevata.

Il problema è meno evidente nel multiplayer, dove l’abilità del giocatore diventa più importante. In questo frangente, viene fuori in positivo la semplicità del gameplay. Le partite online di SkyDrift Infinity risultano infatti piacevoli anche perché brevi e non eccessivamente impegnative. Purtroppo, almeno per il momento, non è facile trovare altri giocatori connessi.

Volare a bassa quota- Recensione SkyDrift Infinity

Arriviamo ora alla parte della recensione in cui siamo chiamati a parlare della grafica di SkyDrift Infinity. L’aspetto visivo del gioco è, tendenzialmente, senza infamia e senza lode. La veste grafica del titolo si basa su di un 3D discreto che, pur non presentando difetti evidenti, risulta fin da subito privo di identità. La cura dei dettagli lascia poi molto a desiderare.

Le mappe sono sufficientemente numerose e presentano caratteristiche estetiche capaci di distinguere le une dalle altre. Allo stesso tempo, la grafica, decente ma non sufficientemente rifinita, gli impedisce di trasmettere a pieno il loro fascino. Lo stesso discorso si può fare per gli arei, che avrebbero sicuramente giovato della presenza di uno stile estetico meno anonimo. Quello che fa più male al gioco è infatti la mancanza di identità estetica.

Conclusioni

Nel primo paragrafo della recensione abbiamo accennato a giochi similari a SkyDrift Infinity, ricordando come questi tendessero a risultare poco profondi e longevi. Purtroppo, anche il titolo di Digital Reality contiene le stesse pecche. Queste non riguardano poi un unico aspetto del gioco, ma sono presenti in maniera differente in tutti.

La scarsa profondità è più evidente nello stile grafico, che si accontenta di essere decente, mentre la poca longevità è resa evidente dal gameplay, che comincia ad aparire ripetitivo già dopo qualche partita. A redimere in parte il titolo c’è solo la modalità di gioco online che, presa come passatempo senza impegno, può risultare piacevole.

SkyDrift Infinity è stato pubblicato lo scorso 29 Luglio ed è disponibile in esclusiva per PC. Se siete interessati ad acquistare il titolo potete farlo utilizzando Instant Gaming. Continuate poi a seguirci su tuttoteK per leggere recensioni, speciali e anteprime dedicate ai migliori giochi del presente e del passato.