Nintendo Switch 2: risoluzione al centro dei rumor, sfumato il 4K?

Nuovi rumor fanno luce sulla risoluzione di Nintendo Switch 2: il sogno del 4K potrebbe ancora essere più lontano di quanto sperato dai fan

Siccome stamattina si parlava di rumor per Call of Duty, un argomento caldo per le speculazioni videoludiche è sempre quello di Nintendo Switch 2: qualunque sia il suo nome definitivo, la console non sembra avere il tanto agognato 4K come risoluzione. Gli altri dettagli che circondano la piattaforma vedono una GPU Nvidia e il supporto a DLSS 3.5. Quest’ultimo dovrebbe, in via teorica, tradursi in un upscaling tale da raggiungere le risoluzioni astronomiche del caso, ma forse la realtà non è tanto rosea quanto ci immaginavamo. A “rivelarlo” è il podcast di Digital Foundry, che gli anglofoni tra voi possono recuperare integralmente qui sotto. Tra uno Steam Deck e un ROG Ally, verso la fine della discussione si tocca anche l’argomento della Grande N.

Il 4K mancato di Nintendo Switch 2: i rumor sulla risoluzione saranno veri?

Il fondatore di Digital Foundry, Richard Leadbetter, ha alluso all’assenza di DLA (Deep Learning Accelerator), almeno stando alle sue “fonti”. Non mancherà il DLSS, ma il T239 (ovvero la GPU Nvidia creata ad-hoc per Switch 2) non comprenderà alcun DLA. In altre parole, la cosa “limiterà significativamente l’utilizzo del DLSS”, portando l’upscaling della console a “1080p o 1440p se siete fortunati, in base al gioco.” La versione “ringalluzzita” di Breath of the Wild mostrata a porte chiuse, però, è sempre stata descritta “in 4K e a 60 frame al secondo”, quindi è possibile che come spesso avviene col Colosso di Kyoto stiano circolando più voci vicendevolmente contraddittorie. La piattaforma è “prevista”, se i rumor sono attendibili, nella seconda metà del prossimo anno. Dovremo attendere per saperne di più.

Ora sta a voi dirci la vostra: sperate anche voi in un reveal del successore di Switch? Magari ai Game Awards?