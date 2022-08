Nintendo Direct: un evento a settembre?

L‘estate è ormai finita, settembre è iniziato e si ritorna al lavoro o a scuola, ma sembra che sarà anche il mese per il prossimo Nintendo Direct

Dopo il mini evento tenutosi a fine giugno, ne abbiamo già parlato qui, la Grande N non poteva certo starsene con le mani in mano soprattutto ora che si sta avvicinando il prossimo anno con i nuovi titoli. Alcuni rumor apparsi in rete, infatti, stanno già parlando di un possibile Nintendo Direct settembrino, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Nintendo Direct: che cosa aspettarsi?

Sembra che anche questa volta il leaker NateTheHate, già “apparso” più volte, abbia colpito ancora puntando davvero in alto. L’utente, infatti, ha dichiarato su Twitter che la Nintendo avrebbe già pianificato un Direct per il prossimo mese.

Ovviamente non c’è ancora niente di ufficiale trattandosi di un rumor, vi lasciamo comunque qui sotto il tweet in esame, ma tra le news più attese ci sono gli aggiornamenti riguardanti il sequel del mastodontico The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il tanto atteso Bayonetta 3 ed anche le remastered di Kid Icarus: Uprising e Metroid Prime.

Looks like Direct is trending and back in the headspace of the Nintendo faithful. Yes; a Direct is set for September. https://t.co/sbIpeyvtd9 — NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 29, 2022

A questo punto tanto varrebbe cogliere la palla al balzo per mettere in tavola anche un possibile nuovo gioco del buon vecchio Donkey Kong, degli aggiornamenti dei cataloghi di Switch Online (a quando un poker di giochi per il GameCube?) e chi più ne ha più ne metta!

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire se questo evento si terrà o meno, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?