XPG: lancia le LANCER DDR5 5600 con supporto AMD EXPO

La gamma completa di DRAM DDR5 di ADATA e XPG è compatibile con le ultime piattaforme AMD Ryzen, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware, periferiche per gamers, professionisti eSport e appassionati di tecnologia, annuncia il lancio del nuovo modulo di memoria XPG LANCER 5600 DDR5, il suo primo modulo DDR5 a supportare AMD EXPO (Extended Profiles for overclock); Inoltre, tutta la gamma completa di moduli di memoria DDR5 di ADATA e XPG è compatibile con le ultime piattaforme, garantendo stabilità e prestazioni ottimali.

Le LANCER DDR5 5600 sono le prime a supportare AMD EXPO

Le LANCER DDR5 5600 sono in grado di fornire prestazioni fino a 5600 MT/s ed sono disponibili in varianti con o senza illuminazione RGB. C’è anche la possibilità di scegliere il colore del dissipatore tra “Midnight Black” e “Snow White”.

Con l’annuncio dei processori AMD Ryzen serie 7000, XPG ha preso l’iniziativa di lanciare le LANCER DDR5 5600 per consentire ai gamers di passare alle DDR5 e godere dei vantaggi di AMD EXPO per un facile overclocking.

La gamma completa di modelli di memoria DDR5, inclusi CASTER, LANCER e HUNTER, supporterà AMD EXPO e sarà disponibile a livello globale da ottobre.

Le memorie ADATA e XPG DDR5 sono compatibili con le ultime piattaforme AMD

Oltre alle XPG LANCER DDR5 5600, ADATA ha anche colto l’occasione per lanciare i modulo di memoria DDR5 5600 U-DIMM, ovviamente compatibili con le ultime piattaforme AMD. Sono progettate per fornire a creators accaniti un’elevata efficienza di elaborazione e prestazioni stabili.

Sia le memorie U-DIMM XPG LANCER DDR5 5600 che ADATA DDR5 5600 sono disponibili con capacità fino a 16 GB e, sono disponibili in single e dual channel.

Inoltre, i moduli di memoria ADATA e XPG sono supportati da garanzia a vita per una maggiore tranquillità. I moduli di memoria U-DIMM ADATA DDR5 5600 sono ora disponibili, mentre le LANCER RGB e le LANCER 5600 dovrebbero essere disponibili a livello globale a metà settembre.

Per ulteriori informazioni su prezzi e disponibilità, contattare un rappresentante vicino a te tramite il sito internet ufficiale.