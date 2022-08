WhatsApp: come migrare i dati da un iPhone ad Android

In quest’articolo andremo a vedere come migrare i dati da un iPhone a un telefono Android su WhatsApp, scopriamolo insieme in questa guida dedicata

Se stai passando da un iPhone a un dispositivo con Android, puoi trasferire le informazioni dell’account, l’immagine del profilo, le chat individuali, le chat di gruppo, la cronologia chat, i file multimediali e le impostazioni. Non puoi trasferire la cronologia chiamate o il nome visualizzato.

Di cosa ho bisogno?

Per trasferire la cronologia delle chat di WhatsApp da un iPhone a un dispositivo con Android sono necessari i seguenti requisiti:

Il tuo dispositivo Android deve essere Samsung, Google Pixel o un dispositivo con Android 12 o superiore

L’applicazione Samsung SmartSwitch versione 3.7.22.1 o superiore, o Google Migrate installate sul tuo nuovo dispositivo

WhatsApp iOS versione 2.21.160.17 o superiore sul tuo vecchio dispositivo

WhatsApp Android versione 2.21.16.20 o superiore sul tuo nuovo dispositivo una volta completato il trasferimento

Cavo da USB-C a Lightning o adattatori equivalenti

Lo stesso numero che usavi con il vecchio dispositivo dovrà essere usato sul nuovo telefono

In caso di trasferimento a un dispositivo Google Pixel o a uno che non è Samsung con Android 12, il dispositivo deve essere nuovo di fabbrica o devono essere state ripristinate le impostazioni di fabbrica

Come migrare da iPhone ad Android 12 o superiore

Per migrare da iPhone ad Android 12 o superiore, sono necessari i seguenti requisiti:

Lo strumento di Google per eseguire la migrazione installato nel nuovo dispositivo

WhatsApp iOS versione 2.21.160.17 o superiore sul tuo vecchio dispositivo

WhatsApp Android versione 2.21.16.20 o superiore nel tuo nuovo dispositivo una volta completato il trasferimento

Cavo da USB-C a Lightning o adattatori equivalenti

Lo stesso numero che usavi con il vecchio dispositivo dovrà essere usato sul nuovo telefono

Il nuovo dispositivo Android deve essere nuovo di fabbrica o devono essere state ripristinate le impostazioni di fabbrica

Trasferimento della cronologia delle chat di WhatsApp

Per trasferire la cronologia delle chat di WhatsApp, da un iPhone a un dispositivo con Android dobbiamo: verificare che sul dispositivo Google Pixel o con Android 12 siano state ripristinate le impostazioni di fabbrica. Eseguire la procedura di configurazione del nuovo dispositivo e Salta il ripristino dei dati nel dispositivo quando viene richiesto. Nelle notifiche tocca Completa la configurazione del dispositivo Pixel o Android OS 12.

Per completare il trasferimento dei dati da iPhone ad Android:

Sblocca l’iPhone

Collega i dispositivi tramite cavo tramite la funzione “Copia applicazioni e dati”

Se viene visualizzato l’avviso di iPhone, tocca Affidabile

Procedi attraverso le schermate per le operazioni di copiatura

Uurante il trasferimento, l’iPhone deve rimanere sbloccato

usa l’applicazione della fotocamera dell’iPhone per eseguire la scansione del codice QR quando viene richiesto e apri WhatsApp iOS per esportare i dati

Completa il trasferimento e scollega il cavo

Apri WhatsApp sul dispositivo Pixel o con Android 12 e, accedi usando lo stesso numero di telefono usato nel vecchio dispositivo verrà visualizzata la notifica di Google Migrate, segui le istruzioni sullo schermo per completare la procedura.

Cosa accade ai miei dati?

Trasferire i dati localmente significa che: i dati trasferiti non vengono archiviati nel cloud in seguito alla migrazione, anche se potresti avere inviato questi dati nell’archivio su cloud separatamente tramite il backup delle chat WhatsApp non è in grado di vedere i dati che trasferisci.

Si possono trasferire i messaggi personali, ma non i messaggi di pagamento tra privati. Non è possibile trasferire la cronologia delle chiamate di WhatsApp da un iPhone a un dispositivo con Android.

Come eseguire la migrazione da iPhone a Samsung con Android

Per eseguire la migrazione da iPhone a Samsung con Android, sono necessari i seguenti requisiti:

L’applicazione Samsung SmartSwitch versione 3.7.22.1 o superiore installata sul tuo nuovo dispositivo

WhatsApp iOS versione 2.21.160.17 o superiore sul tuo vecchio dispositivo

WhatsApp Android versione 2.21.16.20 o superiore nel tuo nuovo dispositivo una volta completato il trasferimento

Cavo da USB-C a Lightning o adattatori equivalenti

Lo stesso numero che usavi con il vecchio dispositivo dovrà essere usato sul nuovo telefono

Il nuovo dispositivo Android deve essere nuovo di fabbrica o devono essere state ripristinate le impostazioni di fabbrica

Trasferire la cronologia delle chat di WhatsApp da un iPhone a un Samsung con Android

Accendi il dispositivo Samsung e collegalo tramite cavo al tuo iPhone quando richiesto, segui le indicazioni fornite da Samsung Smart Switch, usa la fotocamera dell’iPhone per eseguire la scansione del codice QR. Tocca Avvia sull’iPhone e attendi il completamento del processo.

Continua a configurare il tuo nuovo Samsung quando raggiungi la schermata home, apri WhatsApp e accedi con lo stesso numero di telefono usato sul vecchio dispositivo, tocca Importa quando ti viene richiesto e, attendi il completamento del processo una volta completata l’attivazione del nuovo dispositivo, troverai le tue chat che ti aspettano.

Cosa accade ai miei dati?

Nel tuo vecchio dispositivo resteranno ancora presenti i tuoi dati finché non li cancellerai o eliminerai WhatsApp. I dati trasferiti non vengono archiviati nel cloud in seguito alla migrazione, anche se potresti avere inviato questi dati nell’archivio su cloud separatamente tramite il backup delle chat. WhatsApp non è in grado di vedere i dati che trasferisci.

Eccoci arrivati alla fine di questa guida, sperando vi sia di aiuto per traferire, le informazioni dell'account, l'immagine del profilo, le chat individuali, le chat di gruppo, la cronologia chat, i file multimediali e le impostazioni da Iphone ad Android.