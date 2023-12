Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, doppiaggio in arrivo

Non solo Infinite Wealth, anche Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name riceverà un doppiaggio inglese con un update gratuito

Con tutto l’hype che circonda il romanzo criminale di GTA 6 (più eventuali intralci) viene facile scordarsi anche dell’equivalente culturale orientale, ma Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name si fa comunque strada tra le notizie con l’annuncio di un doppiaggio inglese. Lo ha confermato Ryu Ga Gotoku Studio, team di sviluppo del gioco, con il tweet qui sotto. Inoltre gli sviluppatori ci incoraggiano a “restare sintonizzati per ulteriori dettagli” in merito alla data da segnare sul calendario, che per il momento non c’è. Il gioco in sé è già disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PS5 ed Xbox Series S dall’8 novembre. Vi lasciamo al post su Twitter.

We’re excited to announce the English dub for Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name is coming in December via a free update! Stay tuned for more details. pic.twitter.com/Ch1HPfLHpF — RGG Studio (@RGGStudio) December 5, 2023

Un doppiaggio gratuito, ma non scontato, per Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Ci è giunta voce in precedenza in merito al doppiaggio inglese di Infinite Wealth, prossimo capitolo della serie principale targata SEGA. Il doppiatore e youtuber Yong Yea sarà il rimpiazzo di Darryl Kurylo, storica voce di Kazuma Kiryu. Ci si aspetta all’incirca un mese d’attesa tra l’aggiornamento gratuito di Gaiden e l’uscita di Infinite Wealth, previsto a sua volta il 26 gennaio. Sappiamo che nel nuovo episodio il fulcro narrativo sarà principalmente Ichiban Kasuga, che oltre alle consuete, ehm, attività dei “dragoni” nipponici godrà inoltre di un’esperienza personalizzabile in stile Animal Crossing, plasmando l’isola a nostro piacimento. Vi sapremo dire di più in merito nelle prossime settimane.

