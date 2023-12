Grand Theft Auto VI: il preordine di GTA 6 è disponibile qui

Non avete le traveggole, qui da noi trovate GTA VI: il preordine di Grand Theft Auto 6 è già disponibile, ecco dove e come ottenerlo

Naturalmente, con tutto l’astronomico hype che circonda Grand Theft Auto VI è più che naturale chiedersi se sia possibile che il preordine di GTA 6 sia già disponibile, ma per rincarare la dose vi assicuriamo che potete trovarlo qui da noi. E per “da noi”, naturalmente, alludiamo ai nostri amici di Instant Gaming. Il prossimo capitolo numerato della serie di Rockstar Games, che già da ora promette di eclissare l’illustre predecessore per ambizione e non solo, ci ha già stregati con il primo trailer (che potete rivedere tra un paio di righe). Ora, però, grazie al nostro partner avete già un link da seguire per scalare dal vostro portafogli lo stretto indispensabile. Nel frattempo, vi lasciamo al video di presentazione.

Venghino fan di GTA VI venghino: disponibile qui da noi il preordine di Grand Theft Auto 6

Doveroso, dopo i convenevoli, passare alla cosiddetta “ciccia”. Instant Gaming vi permette di monitorare la disponibilità del titolo a seconda del day one previsto per la sua piattaforma di riferimento. Su PC, infatti, il gioco uscirà in ritardo rispetto alle console per cui è stato concepito: PS5 ed Xbox Series X/S. Ciononostante, sul sito è possibile richiedere una notifica via e-mail non appena Rockstar Games fornirà aggiornamenti in merito. Nel frattempo, non resta altro da fare se non attendere. Guardare e riguardare questo primo trailer, come fece il capitolo precedente spedendo Radio Ga Ga in cima alle classifiche di Spotify, sognando di nuovo l’America scorretta di Rockstar e girandoci i pollici in attesa di posarli sui pulsanti del controller.

