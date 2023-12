Grand Theft Auto VI: nessun port su PC prima del lancio di GTA 6 su console

Avevamo il trailer di GTA 6, ora abbiamo pure le piattaforme: la versione PC di Grand Theft Auto VI dovrà aspettare, dichiara Rockstar Games

Il trailer ufficiale di Grand Theft Auto VI, che riportiamo anche qui sotto se preferite, è uscito con ore ed ore di anticipo in seguito ad un leak, ma i fan che attendono di poter giocare a GTA 6 con mouse e tastiera non possono ancora stappare lo spumante: il port per PC verrà dopo il lancio su console. La conferma agrodolce viene proprio da Rockstar Games stessa. Quello che promette già da ora essere il magnum opus di riferimento per il team di sviluppo negli anni a venire sarà, almeno inizialmente, disponibile solo su Xbox Series X, PS5 ed Xbox Series S. Il successo stratosferico sortito dal predecessore su computer ha portato molti a dare per scontato un lancio simultaneo su più piattaforme, ma a quanto pare le cose non andranno così.

PC, i fan di GTA VI ti aspettano qui: Grand Theft Auto 6 “scarcerato” prima su console

Permetteteci di tradurre e citare testualmente la dichiarazione del team di sviluppo in merito. “Rockstar Games, etichetta di pubblicazione per conto di Take-Two Interactive Software, è fiera di annunciare che Grand Theft Auto 6 arriverà sui sistemi di intrattenimento PlayStation 5 ed Xbox Series X/S nel 2025”, senza alcuna menzione della versione PC. Non è la prima volta che succede, dopo i port tardivi del quarto e del quinto capitolo della serie ammiraglia di Rockstar (nonché Red Dead Redemption 2). “La più grande e coinvolgente evoluzione della saga” è ambientata nello stato fittizio di Leonida, variante immaginaria della Florida, tanto quanto Vice City è Miami in tutto fuorché nel nome.

Ora sta a voi dirci la vostra: speravate in un trattamento equo da Rockstar?