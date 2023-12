Grand Theft Auto 6: il trailer di annuncio per GTA VI esce in anticipo!

“Come Bonnie e Clyde”, Lucia e Jason sono i due nuovi protagonisti per GTA VI: ecco il trailer di annuncio anticipato per Grand Theft Auto 6

E noi che pensavamo che GTA 6 ci avrebbe fatto attendere: dobbiamo ricrederci, perché Grand Theft Auto VI ha pensato bene di sorprendere tutti con un annuncio in largo anticipo sulla tabella di marcia tramite un trailer cinematografico pregno di hype. E come ogni reveal targato (letteralmente, se ci concedete il gioco di parole) Rockstar Games, anche in questo caso il primo sguardo al capitolo numerato è un inno al sogno americano visto attraverso lo specchio deformante degli eccessi. I leak parlavano di una protagonista femminile, ed erano attendibili… a metà. Il romanzo criminale di Take-Two Interactive, stavolta, ruota intorno a una coppia dal lato sbagliato della legge. Vi presentiamo Lucia e Jason.

Il trailer di annuncio di GTA VI: le luci(e) e le ombre di Grand Theft Auto 6

I dettagli finora sono sparsi, ma sappiamo che Lucia è fresca di scarcerazione anticipata (e non ci stupirebbe se Rockstar avesse voluto giocare su più livelli col concetto di “early release”). La fiducia reciproca nel suo rapporto con Jason è il motivo per il quale i due si sostengono a vicenda anche tra un crimine e l’altro. Il trailer si diverte a farci sognare gli inseguimenti rocamboleschi che avranno luogo a Vice City, controparte fittizia di Miami e, come tale, soggetta al nadir della bizzarria d’oltreoceano. Per completare il quadretto della satira sociale, le inquadrature si alternano a siparietti social in quello che parrebbe essere l’equivalente di TikTok. Sulle note di Tom Petty, il video ci dà appuntamento al 2025.

